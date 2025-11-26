Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

'Trót dại’ với chồng cũ sau 1 đêm say, người phụ nữ lâm vào ngõ cụt

Thứ tư, 20:12 26/11/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Sau đêm mặn nồng, tôi tỉnh dậy với dòng tin nhắn dài của chồng cũ. Dòng tin nhắn ấy khiến tôi cười trong nước mắt.

Tôi và chồng cũ đã ly hôn được 7 năm. Chúng tôi có chung 1 cô con gái, năm nay vừa tròn 7 tuổi.

Chồng cũ là mối tình đầu và có lẽ cũng là mối tình sâu đậm nhất của tôi. Chúng tôi yêu nhau suốt 4 năm sinh viên, gắn bó với nhau thêm 3 năm đầy gian nan trong hành trình gây dựng sự nghiệp rồi mới làm đám cưới.

Vậy mà chỉ sau 1 năm rưỡi chung sống, chúng tôi đã ly hôn. Sự đổ vỡ ấy bắt nguồn từ một quả nho.

Sau khi tôi sinh con, chồng đón mẹ ra sống cùng. Tôi và mẹ chồng không hợp nhau. Trong việc chăm sóc con cháu, quan điểm càng trái ngược.

- Ảnh 1.

Tôi ly hôn nhưng lòng vẫn đầy vấn vương với chồng cũ. Ảnh minh họa (FP)

Một lần, khách của mẹ chồng tôi ghé thăm vào giờ cơm. Tôi bê tô cháo đến cho con ăn dặm thì thấy bà đã đút cho cháu ăn gần hết 1 quả nho. Tôi bảo bà: “Con đã nói với mẹ rồi, đến giờ ăn dặm thì mẹ đừng cho cháu ăn gì nữa”.

Có lẽ, vì nhà có khách nên bà muốn lên mặt. Bà đanh giọng nói tôi: “Chỉ một quả nho, việc gì chị phải lớn tiếng. Chắc mình chị biết nuôi con”.

Tôi không cãi lại, bế phắt con bỏ vào phòng. Bà lớn tiếng mắng tôi hỗn láo. Chồng tôi thấy vậy thì bênh mẹ, chạy lên phòng mắng tôi. Vợ chồng nói qua nói lại, anh tát tôi một cái cháy má. Tôi ôm con bỏ về ngoại và ly hôn. Anh không níu kéo, tôi cũng chẳng chần chừ.

Cách đây 2 năm, tôi tái hôn với người đàn ông kém mình 4 tuổi. Con gái vẫn sống cùng tôi. Không biết có phải do quá vội vàng hay không mà một lần nữa, tôi thấy mình đi lầm đường. Cuộc hôn nhân này không cho tôi hạnh phúc mà chỉ toàn những mâu thuẫn vụn vặt.

Người chồng mới còn quá trẻ để có thể thấu hiểu và cho tôi cảm giác an toàn. Và mỗi khi chồng mới vô tâm, tôi lại nhớ chồng cũ da diết, nhớ đến cái ôm thật chặt và những lời động viên đúng lúc của anh.

Có lần, tôi và chồng mới cãi nhau dữ dội. Anh ta hất tung mâm cơm khiến con gái tôi khóc thét. Quá uất ức và sợ hãi, tôi đưa con đi khỏi nhà.

Bơ vơ giữa đêm tối, tôi chẳng biết bấu víu vào ai ngoài chồng cũ. Chỉ sau một cuộc gọi, mẹ con tôi đã được anh đón về nhà. Căn nhà ấy vẫn thế, vẫn như ngày nào có bàn tay tôi sắp xếp, dọn dẹp. Nó cho tôi cảm giác bình yên như thể đây mới là nhà mình.

Cho con gái ngủ xong xuôi, chúng tôi cùng nhau uống rượu. Cả hai nói với nhau nhiều điều. Trước mặt chồng cũ, tôi có thể khóc, cười mà chẳng phải kiêng dè.

Cuối cùng, trong men say, tôi đã ngã vào lòng chồng cũ, tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào mình khao khát bấy lâu nay.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với dòng tin nhắn: “Em đã có gia đình, anh cũng chuẩn bị tái hôn. Chuyện hôm qua chỉ là sự cố, chúng ta hãy quên đi. Nếu cần, em cứ để con cho anh chăm sóc một thời gian. Em sắp xếp cuộc sống riêng, khi nào ổn thỏa thì đón con về”.

Tôi cười trong nước mắt. Thì ra, đêm qua chỉ một mình tôi hạnh phúc, còn với chồng cũ chỉ là sự ban ơn.

Tôi đưa con trở về nhà, lòng xác định chấm dứt hoàn toàn với chồng cũ, học cách sống hòa hợp với chồng mới. Oái oăm thay, khoảng 3 tháng sau đó, tôi phát hiện mình mang thai. Cái thai này, tôi chắc chắn là của chồng cũ.

Tôi không tin nổi, cuộc đời mình lại trớ trêu đến vậy. Tôi đứng giữa ngã ba đường mà chẳng biết đi về phía nào. Liệu tôi có thể sống với chồng mới khi đang mang trong mình con của chồng cũ? Nếu cho chồng cũ biết sự thật về cái thai, liệu anh ta có từ bỏ hôn sự để về với mẹ con tôi?

Hướng đi nào cũng quá mông lung và cay đắng với tôi lúc này. Chỉ vì một đêm “lỡ dại”, tôi đã đưa đời mình vào ngõ cụt. Trong tình cảnh này, tôi phải làm sao để các con được sống bình yên mà đời mình cũng bớt khổ?

Độc giả giấu tên

Người phụ nữ gọi cho mẹ chồng cũ sau 8 năm ly hôn và cái kết xúc độngNgười phụ nữ gọi cho mẹ chồng cũ sau 8 năm ly hôn và cái kết xúc động

Một phụ nữ ở An Huy, sau 8 năm ly hôn, đã gọi điện cầu cứu mẹ chồng cũ vì bế tắc trong cuộc sống. Cô không ngờ bà lập tức đồng ý giúp đỡ.

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi bình luận phía cuối bài. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hoa phong thủy của 12 cung hoàng đạo: Bí mật giúp cuộc sống may mắn, thịnh vượng

Hoa phong thủy của 12 cung hoàng đạo: Bí mật giúp cuộc sống may mắn, thịnh vượng

5 câu hỏi phỏng vấn kỳ quặc nhưng vô cùng giá trị: Tiết lộ tầm nhìn và EQ của một người

5 câu hỏi phỏng vấn kỳ quặc nhưng vô cùng giá trị: Tiết lộ tầm nhìn và EQ của một người

Cách sử dụng 2 ngày cuối tuần xác lập ranh giới giữa người giàu và người nghèo

Cách sử dụng 2 ngày cuối tuần xác lập ranh giới giữa người giàu và người nghèo

Lấy được 1 trong 4 con giáp nam này: Vợ chỉ việc hạnh phúc, mọi vất vả để anh lo

Lấy được 1 trong 4 con giáp nam này: Vợ chỉ việc hạnh phúc, mọi vất vả để anh lo

Cao thủ sát gái: 3 cung hoàng đạo nam tán đâu đổ đấy khiến chị em mê mệt

Cao thủ sát gái: 3 cung hoàng đạo nam tán đâu đổ đấy khiến chị em mê mệt

Cùng chuyên mục

Đi 300km dự lễ mừng thọ mẹ của thông gia tương lai, nhà gái 'quay xe' trong đêm

Đi 300km dự lễ mừng thọ mẹ của thông gia tương lai, nhà gái 'quay xe' trong đêm

Tâm sự - 20 giờ trước

Sau khi tham dự lễ mừng thọ bà nội của bạn trai tôi, bố mẹ rất bức xúc, khuyên tôi suy nghĩ lại việc kết hôn. Chính tôi cũng bị sốc khi chứng kiến sự việc diễn ra tại nhà anh.

Gặp lại người yêu cũ, tôi đau thắt lòng khi biết những điều anh đã trải qua

Gặp lại người yêu cũ, tôi đau thắt lòng khi biết những điều anh đã trải qua

Tâm sự - 1 ngày trước

Lén nhìn người yêu cũ từ xa, tôi không giữ được bình tĩnh, nước mắt chảy tràn. Tôi hối hận vì năm xưa chia tay anh để rồi cả hai phải gặp nhiều đau khổ.

Chia tay vì những câu nói vô lễ của người yêu với bố mẹ

Chia tay vì những câu nói vô lễ của người yêu với bố mẹ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ nói ít thôi, đang bận!" - Đấy là một trong những câu nói vô lễ của bạn trai tôi với bố mẹ anh ta.

Đám tang mẹ chồng, nàng dâu nhận cái tát trời giáng, cả nhà họp gấp

Đám tang mẹ chồng, nàng dâu nhận cái tát trời giáng, cả nhà họp gấp

Tâm sự - 1 ngày trước

Sau cái tát của chồng, em dâu ôm mặt khóc, chạy vào phòng khóa trái cửa, bỏ lại phía sau không gian tĩnh lặng với nỗi khổ tâm khôn tả của cả nhà trong đám tang mẹ.

Ly hôn rồi, anh ta vẫn dùng 'kế bẩn' để mua chuộc con và đẩy tôi vào cảnh túng quẫn

Ly hôn rồi, anh ta vẫn dùng 'kế bẩn' để mua chuộc con và đẩy tôi vào cảnh túng quẫn

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Đến bây giờ tôi vẫn không thể ngờ được mình lại cưới một người ích kỷ và máu lạnh đến vậy.

Gặp lại đồng nghiệp sau 20 năm: Ai cũng làm giám đốc nhưng cuộc sống khác xa tưởng tượng

Gặp lại đồng nghiệp sau 20 năm: Ai cũng làm giám đốc nhưng cuộc sống khác xa tưởng tượng

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Gặp lại đồng nghiệp cũ sau 20 năm, tôi mới nhận ra rằng thành công đi kèm những đánh đổi không ngờ.

Nguyên nhân uống thuốc tránh thai gây khô hạn

Nguyên nhân uống thuốc tránh thai gây khô hạn

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH - Sử dụng thuốc tránh thai có thể gây khô hạn do sự thay đổi nồng độ hormone trong cơ thể, đặc biệt là estrogen và progestin. Đây là hai hormone đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ ẩm và cân bằng tự nhiên của âm đạo.

Chăm thông gia ốm suốt 2 năm, mẹ chồng ngỡ ngàng khi nhận món quà đặc biệt

Chăm thông gia ốm suốt 2 năm, mẹ chồng ngỡ ngàng khi nhận món quà đặc biệt

Tâm sự - 2 ngày trước

Ở quê tôi, việc con rể được nhà vợ giàu có chia đất không phải chuyện lạ nhưng ngay cả thông gia “cũng có phần” thì chưa từng thấy, thậm chí chẳng ai tin điều này là thật.

Cố che giấu lỗi lầm bằng một đám cưới giả, tôi đánh mất cả gia đình

Cố che giấu lỗi lầm bằng một đám cưới giả, tôi đánh mất cả gia đình

Tâm sự - 2 ngày trước

Khi tìm cách hợp thức hóa cái thai trong bụng bằng một đám cưới giả, tôi không chỉ đánh đổi danh dự mà còn bị chính gia đình ruồng bỏ.

Vì 5 chiếc phong bì phúng viếng nhà thông gia, anh em khẩu chiến ở lễ 49 ngày mẹ

Vì 5 chiếc phong bì phúng viếng nhà thông gia, anh em khẩu chiến ở lễ 49 ngày mẹ

Tâm sự - 3 ngày trước

Năm chiếc phong bì phúng viếng trở thành nguồn cơn khiến 4 anh em tôi xích mích, rạn nứt tình cảm.

Xem nhiều

Tôi xúi chồng sa thải người yêu cũ, giờ 3 năm không có con và ân hận khi biết tin về anh

Tôi xúi chồng sa thải người yêu cũ, giờ 3 năm không có con và ân hận khi biết tin về anh

Tâm sự

GĐXH - Tôi lấy chồng được 3 năm rồi mà mãi chưa có con. Dạo gần đây, mỗi lần nằm một mình trong phòng, tôi lại nghĩ không biết có phải đây là cái nghiệp mà mình đang phải trả hay không?

Đám cưới làm 15 mâm cỗ, cô dâu sợ bị chê cười không ngờ được khen nức nở

Đám cưới làm 15 mâm cỗ, cô dâu sợ bị chê cười không ngờ được khen nức nở

Tâm sự
Chồng bất ngờ thay đổi khi tôi tự chủ về kinh tế và muốn ly hôn

Chồng bất ngờ thay đổi khi tôi tự chủ về kinh tế và muốn ly hôn

Tâm sự
Chăm thông gia ốm suốt 2 năm, mẹ chồng ngỡ ngàng khi nhận món quà đặc biệt

Chăm thông gia ốm suốt 2 năm, mẹ chồng ngỡ ngàng khi nhận món quà đặc biệt

Tâm sự
Đám tang mẹ chồng, nàng dâu nhận cái tát trời giáng, cả nhà họp gấp

Đám tang mẹ chồng, nàng dâu nhận cái tát trời giáng, cả nhà họp gấp

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top