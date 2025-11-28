Tôi ở rể, lỡ đồng ý nộp hết thu nhập cho mẹ vợ, giờ hối không kịp

Tôi năm nay 35 tuổi, là kỹ sư xây dựng với mức lương 30 triệu đồng/tháng. Vợ tôi là con gái út trong một gia đình gia giáo. Hai chị gái vợ đều về nhà chồng rồi. Vì thương cha mẹ già không có ai chăm sóc thường xuyên và cũng vì lời hứa ban đầu, tôi đồng ý về ở rể sau khi kết hôn.

Tôi biết rõ là đàn ông khi sống trong nhà vợ sẽ phải đối mặt với điều gì nhưng luôn tự nhủ, mình phải làm thật tốt, phải là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, để không ai có thể xem thường thân phận ở rể của mình.

Vợ tôi cũng là tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ; mọi thứ đều do cha mẹ lo hết. Vậy nên, tôi càng phải cố gắng phấn đấu để có tiếng nói và được coi là người biết quan tâm, chăm sóc gia đình.

Trước kia, tôi để vợ nhận nhiệm vụ quản lý tiền bạc . Mọi khoản thu nhập của tôi đều đưa vợ, bản thân chỉ giữ lại một ít. Hai vợ chồng lập bảng chi tiêu hàng tháng, phân định rõ tiền đóng góp cho cha mẹ, tiền tiêu dùng, tiền tiết kiệm riêng...

Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn khi con gái đầu lòng của chúng tôi chào đời. Sự xuất hiện của bé mang lại niềm vui lớn, nhưng cũng kéo theo gánh nặng tài chính tăng vọt. Vợ tôi thời điểm đó nghỉ thai sản nên mọi chi tiêu trong nhà đều để mẹ vợ quản lý. Tiền tiết kiệm, chúng tôi cũng gửi bà hết.

Vợ không thích quản lý chi tiêu, tôi phải đưa hết tiền cho mẹ vợ giữ. (Ảnh minh họa AI)

Mẹ vợ U60 là người lo toan mọi việc trong nhà, từ chợ búa, tiền điện nước đến các chi phí của cháu. Một buổi tối, bà gọi tôi vào nói chuyện riêng: "Con là trụ cột kinh tế chính của gia đình lớn này. Từ nay, con cứ chuyển hết tiền lương vào tài khoản của mẹ, không phải qua vợ con nữa. Mẹ sẽ quản lý chi tiêu. Mẹ sẽ lo hết các khoản, con và vợ chỉ cần tập trung làm việc và nuôi dạy con cái".

Ban đầu, tôi rất sốc, cảm giác như mình bị tước đi quyền làm chủ tài chính cá nhân. Tôi về thảo luận cùng vợ thì cô ấy cũng đồng ý. Vợ bảo để vậy mẹ chi tiêu cho thoải mái, chứ cứ hơi tí lại hỏi thì lôi thôi, rách việc.

Thế là suốt 3 năm qua, hễ lương về tài khoản ngân hàng, tôi lập tức chuyển gần như toàn bộ cho mẹ vợ, chỉ được giữ lại một khoản nhỏ phòng thân. Đôi khi có chi tiêu phát sinh như mời đồng nghiệp đi ăn, mua một món quà nhỏ cho sếp, hay đơn giản là đổ xăng xe khi hết tiền, tôi phải vay tạm bạn bè, đồng nghiệp rồi tìm cách xoay xở để trả.

Thật ra chẳng phải tôi không có ý nghĩ giữ lại nhiều hơn khi chuyển lương cho mẹ vợ, khổ nỗi cả nhà biết rõ thu nhập của tôi, hơn nữa mẹ vợ luôn kêu ca là chừng đó chưa đủ chi tiêu cho gia đình, bà còn phải bù vào, nên tôi chẳng có cách nào khác.

Đôi khi có khoản chi phát sinh mà chưa vay được ở đâu, bí quá, tôi muối mặt xin lại mẹ vợ, cảm giác phụ thuộc thật bứt rứt khó chịu, thấy ngượng ngùng dù đó là tiền chính tôi kiếm ra. Có lần, tôi muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho vợ con sang chảnh một chút, mẹ vợ gạt phắt đi bảo không cần thiết. Tôi cũng đành chịu vì bà là người cầm tiền.

Có lần, tôi nhỡ lời với vợ: "Trần đời chưa thấy có ai như anh. Chồng muốn mua một món quà sinh nhật cho vợ bằng tiền của mình, nhưng lại phải đi xin lại từ mẹ. Em xem sao tự quản lý chi tiêu đi".

Vợ tôi giận dỗi, bảo tôi tính toán, câu nệ, mẹ vợ cũng là mẹ mình sao phải ngại.

Tôi biết mẹ vợ là người tốt, bà chi tiêu rất tiết kiệm và hợp lý. Bà luôn mua đồ tốt nhất cho vợ chồng tôi và cháu. Có dư, bà cũng tiết kiệm giữ hộ vợ chồng tôi. Tuy nhiên, những ưu điểm đó không bù được cảm giác mất tự do và thụ động trong chi tiêu.

Vợ tôi bảo: "Tiền ai giữ không quan trọng, miễn là gia đình hạnh phúc". Tôi đã cố gắng tin vào điều đó, nhưng mỗi ngày một thấm thía rằng đàn ông không có quyền tự chủ tài chính trong chính gia đình mình thật khó ngẩng cao đầu.

Tháng trước tôi đã thử chỉ chuyển cho mẹ vợ 70% lương, giữ số còn lại để chủ động hơn, nhưng sau đó hết nghe vợ càm ràm đến mẹ vợ than thở, bóng gió, tôi mệt mỏi quá đành chuyển nốt cho bà. Tôi cố gắng làm thêm để có “quỹ đen”, nhưng gần đây chuyện kiếm tiền không hề dễ dàng, có những ngày thật sự tài khoản trống rỗng, tôi cực kỳ mệt mỏi.

Nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc ra riêng, nhưng thương cha mẹ vợ tuổi già sức yếu, và thương vợ tôi sẽ phải đứng giữa, hơn nữa quả thật ngoài chuyện quản lý hết tiền bạc của con rể thì bố mẹ vợ tôi rất tốt.

Tôi biết rằng để lấy lại quyền tự chủ tài chính, người tôi phải tác động đầu tiên là vợ, nhất thiết phải có cô ấy ủng hộ mới thành, nhưng nói mấy lần mà cô ấy không nghe. Tôi phải làm gì để vợ hiểu rằng chúng tôi là một gia đình nhỏ, cũng cần phải tự quản lý chi tiêu chứ không thể cái gì cũng bảo với mẹ được?