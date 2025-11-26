Đi 300km dự lễ mừng thọ mẹ của thông gia tương lai, nhà gái 'quay xe' trong đêm

Tôi và bạn trai yêu nhau đã 3 năm. Nửa năm trước, bố mẹ tôi và bố mẹ bạn trai gặp nhau khi cùng lên thành phố thăm các con. Nhìn chung cuộc gặp khá suôn sẻ, không khí vui vẻ. Thấy các con yêu thương nhau, bố mẹ chúng tôi rất ủng hộ. Bác H. - mẹ bạn trai tôi, còn đi xem ngày đẹp, khuyên hai đứa nên cưới vào tháng 3 năm sau.

Cách đây 1 tháng, bác H. gọi điện, mời bố mẹ tôi tới thăm nhà và dự lễ mừng thọ bà nội của bạn trai tôi cũng là tiện biết nhà biết cửa.

Bố mẹ tôi thật lòng không muốn tới thăm nhà trai lúc gia đình họ đông đúc, bận rộn như vậy. Nhưng đây là lễ mừng thọ bà, nếu từ chối thì không hợp tình. Bố mẹ thu xếp công việc, lái xe hơn 300km tới thăm nhà "con rể tương lai". Tôi với bạn trai thì về trước 2 hôm.

Bố bạn trai tôi là con trai trưởng trong gia đình 6 chị em nên lễ mừng thọ tổ chức tại nhà bác. Gia đình đặt tới 40 mâm cỗ, mời anh em họ hàng, bạn bè thân thiết khắp nơi về tham dự, không khí nhộn nhịp, cỗ bàn linh đình.

Bà anh đã 90 tuổi, hơi lẫn nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Thấy anh giới thiệu gia đình người yêu, bà mừng lắm. Bà bảo, bà chờ ăn cưới cháu đích tôn lâu lắm rồi.

Chiều muộn, bố mẹ tôi dự định chào gia đình, ra khách sạn nghỉ ngơi rồi hôm sau về quê. Tuy nhiên, thời tiết đổ mưa lớn, bố mẹ bạn trai nhất nhất mời bố mẹ tôi ở lại nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau hãy trở về. Bố anh nói, bữa tối mới là lúc người thân trò chuyện nhiều hơn. Không có cách nào từ chối, bố mẹ tôi đành ở lại.

Bữa cơm tối, bố mẹ anh niềm nở giới thiệu gia đình tôi với các anh chị em trong nhà. Ai cũng giục chúng tôi sớm làm đám cưới, sinh con cho bà nội vui. Do đi đường xa, bố mẹ tôi xin phép đi nghỉ sớm.

Sau khi tham dự lễ mừng thọ bà nội của bạn trai tôi, bố mẹ rất bức xúc, khuyên tôi suy nghĩ lại việc kết hôn. Ảnh minh họa: Freepik

Khi thấy các cô bác, bố mẹ bạn trai bắt đầu bàn bạc về việc sử dụng tiền mừng thọ của bà, tôi chủ động tránh đi, vào bếp dọn dẹp. Một lúc sau, tôi giật mình nghe tiếng ồn lớn bên ngoài. Hóa ra, mấy gia đình không tìm được tiếng nói chung về khoản tiền mừng thọ.

Tôi nghe loáng thoáng, bố bạn trai tôi muốn cầm toàn bộ số tiền vì bác là người trực tiếp chăm sóc bà nhiều năm nay, cũng là người đứng ra tổ chức lễ mừng thọ. Thế nhưng các cô bác khác thì muốn tiền mừng từ bạn bè, người quen của ai thì người đó nhận, sau này còn tiện đáp lễ.

Tôi còn thấy mọi người to tiếng tranh cãi về việc chia tiền làm lễ mừng thọ ra sao. Bố bạn trai bức xúc nói lớn: "Các anh chị tính toán thế thì đưa mẹ về mà chăm, xem ai chịu đựng được không?". Cuộc tranh cãi kéo dài cả tiếng, cho tới khi bạn trai tôi đứng ra can ngăn và mời các cô bác về nghỉ sớm.

Tới nửa đêm, dọn dẹp xong xuôi, tôi mới lên phòng nghỉ của bố mẹ mình. Bố mẹ vẫn thức và đã nghe hết cuộc tranh cãi. Bố tôi lắc đầu: "Con nên suy nghĩ kỹ việc về gia đình này làm dâu. Nhìn họ vì vài chục triệu tiền mừng thọ mẹ mà tranh cãi, bố mẹ thấy thất vọng quá".

Mẹ tôi cũng nói thêm: "Giàu, nghèo thế nào cũng không bao giờ mang mẹ mình ra kinh doanh và đùn đẩy nhau trách nhiệm chăm sóc. Mẹ mình mà không thương thì họ chẳng thương ai được đâu con ạ".

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng, bố mẹ đã lấy cớ có việc gấp, chào gia đình rồi lái xe rời đi. Buổi chiều, khi tôi chuẩn bị lên xe ra thành phố thì nhận được tin nhắn của mẹ: "Bố mẹ không muốn làm thông gia với gia đình phức tạp như vậy. Con suy nghĩ cho kỹ".

Chính tôi cũng bị sốc trước cách cư xử của gia đình bạn trai. Tôi thương anh nhưng thật lòng cũng sợ hãi việc làm dâu trong gia đình phức tạp.

Tôi nên nói chuyện này với anh ra sao? Liệu tôi có thể "nhắm mắt làm ngơ" hay không, vì dù sao chúng tôi cũng sẽ sống ở Hà Nội, chẳng mấy khi về quê chồng?

Độc giả giấu tên

