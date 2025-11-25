Mới nhất
Đám tang mẹ chồng, nàng dâu nhận cái tát trời giáng, cả nhà họp gấp

Thứ ba, 07:00 25/11/2025 | Tâm sự
Sau cái tát của chồng, em dâu ôm mặt khóc, chạy vào phòng khóa trái cửa, bỏ lại phía sau không gian tĩnh lặng với nỗi khổ tâm khôn tả của cả nhà trong đám tang mẹ.

Nhà tôi có 3 anh chị em, tôi là chị cả, phía dưới là 1 em gái và 1 em trai. Bố mẹ tôi ở cùng em trai út.

Bố tôi mất cách đây nhiều năm, còn mẹ tôi vừa qua đời được nửa tháng. Nỗi đau mất mẹ chẳng gì sánh bằng nhưng không chỉ thế, tôi còn bận lòng mãi vì một hành động của em dâu.

Mẹ tôi nằm liệt 3 tháng mới ra đi. Thời gian ấy, mẹ chủ yếu do chị em tôi chăm sóc, còn em trai và em dâu bận chở hàng lên miền ngược buôn bán. Mỗi tháng, các em đi khoảng 10 chuyến, mỗi chuyến 2 đêm, thời gian ở nhà buổi tối rất ít.

Đám tang mẹ chồng, nàng dâu nhận cái tát trời giáng, cả nhà họp gấp - Ảnh 1.

Liệu tôi có sai khi cư xử như vậy trong đám tang mẹ? Ảnh minh họa (F.P)

Đã nhiều lần tôi nặng nhẹ khuyên nhủ vợ chồng em bớt tham việc hoặc thuê thêm người làm để có thời gian trông nom mẹ nhưng các em không nghe.

Em dâu còn bảo: “Vợ chồng em đang nuôi 2 đứa con học đại học, 1 đứa học cấp 3, không đi làm thì ai nuôi con hộ. Việc chăm mẹ, nếu bí quá thì để em thuê người”.

Chị em tôi thương mẹ, gạt phăng phương án thuê người, chấp nhận chia nhau chăm sóc mẹ.

Ngày mẹ mất, vợ chồng em trai vẫn ở miền ngược chưa kịp về. Chúng tôi phải đợi thêm 1 ngày mới có thể đưa mẹ đi an táng.

Hôm ấy, nghe em dâu khóc thương mẹ mà tôi lạnh người. Mỗi lúc thầy cúng gợi ý “gia quyến khóc tang đi”, tiếng khóc của em dâu lại vang nhất nhà. Em dâu khóc vật vã đến mức thầy cúng phải nhắc nhở: “Gia quyến bớt đau thương để người khuất được an lòng”.

Lúc hạ huyệt cũng vậy, em dâu bám lấy áo quan mẹ, vừa khóc vừa kể lể: “Bao năm mẹ trông nom nhà cửa giúp con, giờ con chẳng còn cơ hội báo hiếu mẹ nữa”...

Tôi không biết mọi người cảm thấy thế nào trước cảnh tượng ấy, riêng tôi chỉ thấy trong lòng trào dâng nỗi chua xót khó tả.

Khi mọi việc xong xuôi, khách khứa đã về vãn, chị em tôi đem đồ cũ của mẹ ra soạn, từ chăn gối, quần áo đến những vật dụng cá nhân.

Ở quê tôi có tục, đồ cũ của người khuất, thứ gì dùng được thì dùng lại, thứ gì không thể dùng thì đem đốt. Lúc soạn đồ, tôi cố tình giữ lại 2 bộ quần áo của mẹ, treo trong căn phòng nhỏ mẹ vẫn nằm để làm kỷ niệm. Tôi vốn tính, chờ đến lễ 49 ngày mẹ sẽ đem đốt chúng đi.

Nào ngờ, tôi mới chỉ quay ra quay vào, đã không thấy 2 bộ đồ đó đâu nữa, tủ quần áo trống trơn.

Tôi sốt sắng hỏi thì em dâu tỉnh bơ đáp: “Vừa nãy em lột bỏ vào bao, chắc các bác đem đốt hết rồi”. Tôi vội chạy ra lấy lại thì thấy chiếc bao tải ấy đang cháy đùng đùng.

Tôi tức tối quát lớn: “Chị muốn giữ lại đồ của mẹ, sao mợ dám vứt đi?”. Em dâu cãi: “Làm gì có ai giữ đồ của người mất trong nhà”.

Đến lúc này, nước mắt tôi tuôn trào. Chút kỷ niệm cuối cùng của mẹ, em dâu cũng nhất định phải bỏ đi. Quá bức xúc, tôi gọi em trai, em gái, em dâu cùng vài người cô/bác vào nhà họp.

Tại đây, tôi vạch ra mọi lỗi lầm của em dâu từ trước đến giờ, từ chuyện em bỏ bê trách nhiệm chăm sóc mẹ chồng lúc già yếu cho đến chuyện em đốt sạch quần áo khi mẹ qua đời.

Lời qua tiếng lại, em dâu tôi nói lớn: “Nhà của em, em muốn làm gì thì làm”. Ngay khi câu nói ấy được thốt ra, em trai tôi đã cho vợ 1 cái tát như trời giáng. Em dâu ôm mặt khóc, chạy vào phòng khóa trái cửa bỏ lại phía sau không gian tĩnh lặng với nỗi khổ tâm khôn tả của tôi, của em trai và tất cả mọi người.

Nửa tháng qua, tôi vẫn đến nhà em trai thắp hương cho mẹ mỗi ngày. Em dâu thường tránh mặt tôi hoặc bất đắc dĩ chạm mặt cũng không chào hỏi.

Tình cảnh ấy khiến tôi rất khó xử nhưng dẫu là vậy, tôi vẫn phải sang hương khói để ban thờ mẹ được ấm cúng.

Đôi khi nghĩ lại, tôi không rõ việc mình làm hôm ấy là đúng hay sai. Chẳng lẽ, mong ước giữ lại chút kỷ vật gì đó của mẹ trong chính căn phòng mẹ đã ngủ bao năm của tôi quá đáng lắm sao?

Độc giả giấu tên

Nỗi ấm ức của nàng dâu chỉ sau 4 tháng về nhà chồng

GĐXH - Tôi làm dâu được 4 tháng và chắc hẳn câu chuyện của tôi rất nhiều người gặp phải.

GĐXH - Tôi làm dâu được 4 tháng và chắc hẳn câu chuyện của tôi rất nhiều người gặp phải.

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi bình luận phía cuối bài. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền.


Ly hôn rồi, anh ta vẫn dùng 'kế bẩn' để mua chuộc con và đẩy tôi vào cảnh túng quẫn

Ly hôn rồi, anh ta vẫn dùng 'kế bẩn' để mua chuộc con và đẩy tôi vào cảnh túng quẫn

Tâm sự - 16 giờ trước

GĐXH - Đến bây giờ tôi vẫn không thể ngờ được mình lại cưới một người ích kỷ và máu lạnh đến vậy.

Gặp lại đồng nghiệp sau 20 năm: Ai cũng làm giám đốc nhưng cuộc sống khác xa tưởng tượng

Gặp lại đồng nghiệp sau 20 năm: Ai cũng làm giám đốc nhưng cuộc sống khác xa tưởng tượng

Tâm sự - 21 giờ trước

GĐXH - Gặp lại đồng nghiệp cũ sau 20 năm, tôi mới nhận ra rằng thành công đi kèm những đánh đổi không ngờ.

Nguyên nhân uống thuốc tránh thai gây khô hạn

Nguyên nhân uống thuốc tránh thai gây khô hạn

Phòng the - 1 ngày trước

GĐXH - Sử dụng thuốc tránh thai có thể gây khô hạn do sự thay đổi nồng độ hormone trong cơ thể, đặc biệt là estrogen và progestin. Đây là hai hormone đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ ẩm và cân bằng tự nhiên của âm đạo.

Chăm thông gia ốm suốt 2 năm, mẹ chồng ngỡ ngàng khi nhận món quà đặc biệt

Chăm thông gia ốm suốt 2 năm, mẹ chồng ngỡ ngàng khi nhận món quà đặc biệt

Tâm sự - 1 ngày trước

Ở quê tôi, việc con rể được nhà vợ giàu có chia đất không phải chuyện lạ nhưng ngay cả thông gia “cũng có phần” thì chưa từng thấy, thậm chí chẳng ai tin điều này là thật.

Cố che giấu lỗi lầm bằng một đám cưới giả, tôi đánh mất cả gia đình

Cố che giấu lỗi lầm bằng một đám cưới giả, tôi đánh mất cả gia đình

Tâm sự - 1 ngày trước

Khi tìm cách hợp thức hóa cái thai trong bụng bằng một đám cưới giả, tôi không chỉ đánh đổi danh dự mà còn bị chính gia đình ruồng bỏ.

Vì 5 chiếc phong bì phúng viếng nhà thông gia, anh em khẩu chiến ở lễ 49 ngày mẹ

Vì 5 chiếc phong bì phúng viếng nhà thông gia, anh em khẩu chiến ở lễ 49 ngày mẹ

Tâm sự - 2 ngày trước

Năm chiếc phong bì phúng viếng trở thành nguồn cơn khiến 4 anh em tôi xích mích, rạn nứt tình cảm.

Chồng bất ngờ thay đổi khi tôi tự chủ về kinh tế và muốn ly hôn

Chồng bất ngờ thay đổi khi tôi tự chủ về kinh tế và muốn ly hôn

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Rồi tôi nhận ra, chính sự bao bọc ấy khiến anh ỉ lại. Anh không trách nhiệm, không đóng góp, cũng chẳng quan tâm hay trân trọng tôi.

Tôi xúi chồng sa thải người yêu cũ, giờ 3 năm không có con và ân hận khi biết tin về anh

Tôi xúi chồng sa thải người yêu cũ, giờ 3 năm không có con và ân hận khi biết tin về anh

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Tôi lấy chồng được 3 năm rồi mà mãi chưa có con. Dạo gần đây, mỗi lần nằm một mình trong phòng, tôi lại nghĩ không biết có phải đây là cái nghiệp mà mình đang phải trả hay không?

Thầy bói khuyên rước dâu nửa đêm, thông gia nghèo nói khiến nhà trai bừng tỉnh

Thầy bói khuyên rước dâu nửa đêm, thông gia nghèo nói khiến nhà trai bừng tỉnh

Tâm sự - 3 ngày trước

Trước chia sẻ chân tình của thông gia nghèo, nhà trai quyết định không làm theo những lời thầy bói phán, nhờ đó tiết kiệm được một khoản chi phí sính lễ và tránh được cảnh rước dâu lúc nửa đêm…

Đám cưới làm 15 mâm cỗ, cô dâu sợ bị chê cười không ngờ được khen nức nở

Đám cưới làm 15 mâm cỗ, cô dâu sợ bị chê cười không ngờ được khen nức nở

Tâm sự - 4 ngày trước

Mặc dù đám cưới chỉ tổ chức đơn giản với mâm cỗ vỏn vẹn 7 món nhưng cả quan khách và người thân đều khen gia chủ vì sự chu đáo, tận tình.

Cứ tưởng nghỉ hưu sớm là sung sướng, 2 năm sau tôi mới nhận ra mình đã quá ngây thơ

Cứ tưởng nghỉ hưu sớm là sung sướng, 2 năm sau tôi mới nhận ra mình đã quá ngây thơ

Tâm sự

GĐXH - Nghỉ hưu sớm không phải lúc nào cũng an nhàn. Hai năm khủng hoảng sau nghỉ hưu đã giúp tôi hiểu ra điều quan trọng nhất của tuổi già.

Tôi xúi chồng sa thải người yêu cũ, giờ 3 năm không có con và ân hận khi biết tin về anh

Tâm sự

Tôi xúi chồng sa thải người yêu cũ, giờ 3 năm không có con và ân hận khi biết tin về anh

Tâm sự
Vì 23 triệu tiền trợ cấp mai táng, 2 anh em khẩu chiến trong lễ 100 ngày mẹ

Tâm sự

Vì 23 triệu tiền trợ cấp mai táng, 2 anh em khẩu chiến trong lễ 100 ngày mẹ

Tâm sự
Đám cưới làm 15 mâm cỗ, cô dâu sợ bị chê cười không ngờ được khen nức nở

Tâm sự

Đám cưới làm 15 mâm cỗ, cô dâu sợ bị chê cười không ngờ được khen nức nở

Tâm sự
Chồng bất ngờ thay đổi khi tôi tự chủ về kinh tế và muốn ly hôn

Tâm sự

Chồng bất ngờ thay đổi khi tôi tự chủ về kinh tế và muốn ly hôn

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
