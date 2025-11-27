Vợ giữ 60 triệu đồng/tháng, cả năm chỉ dư 70 triệu, tuyệt vọng chuyện mua nhà
Tôi sốc khi vợ nói cả nhà cả cửa còn 70 triệu đồng, trong khi thu nhập hai đứa 60 triệu/tháng cô ấy giữ hết, giấc mơ mua căn hộ chung cư mini trả góp tan thành khói.
Tôi viết những dòng này với cảm giác bất lực, chán nản, vừa thương vừa giận, và lo sợ tương lai mịt mờ. Mới đây lướt mạng, tôi đọc được tâm sự của ông chồng đưa vợ 60 - 70 triệu đồng mỗi tháng nhưng cuối năm chỉ tiết kiệm được 150 triệu mà thấy cám cảnh vì giống hoàn cảnh của mình đến lạ lùng.
Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm, có một con trai 2 tuổi. Cả hai đều quê tỉnh lẻ, lên Hà Nội lập nghiệp với hi vọng có ngày mua được một căn chung cư nho nhỏ. Ngày mới cưới, thu nhập của tôi chỉ khoảng 30 triệu đồng/tháng. Hai năm vừa rồi, tôi cố gắng cày cuốc, nhận thêm việc làm thêm, tăng ca, lại được đề bạt lên trưởng phòng nên thu nhập tăng lên hơn 40 triệu.
Tôi làm việc từ sáng đến tối, có những hôm mờ mắt đến tận 23h. Về đến nhà nhìn con đã ngủ say mà thương đến nghẹn ngào, nhưng tôi luôn tự nhủ phải cố gắng vì gia đình, vì tương lai.
Ngày mới cưới, tôi đưa vợ 15 triệu đồng mỗi tháng, phần còn lại giữ để đầu tư. Nhưng đời không như mơ, mấy lần đều thua lỗ. Vợ giận, cho rằng tôi không biết lo xa, cũng không biết làm ăn nên đòi quản lý tài chính gia đình. Có lần cô ấy giận quá, đang mang bầu nặng nề mà xách đồ về quê ở hẳn một tuần vì tôi không chịu đưa hết lương.
Một phần vì sau mất lần thất bại, tôi chưa nghĩ ra cách đầu tư nào hiệu quả, phần vì sức ép của vợ, phần thấy bố mẹ mình cũng sống theo kiểu phụ nữ là tay hòm chìa khóa nên cuối cùng tôi tặc lưỡi tự nhủ thôi thì chiều vợ, miễn là cô ấy quản lý tốt. Từ đó, tôi đưa hết cả lương chính lẫn lương phụ, chỉ giữ lại 5 - 6 triệu đồng cho các chi phí cá nhân và xã giao. Khi cần chi khoản gì, tôi đều phải nhắn vợ chuyển tiền.
Một năm trở lại đây, thu nhập của chúng tôi khoảng 60 triệu đồng/tháng, gồm 40 triệu của tôi (không bao gồm phần tôi giữ lại chi tiêu cá nhân), gần 20 triệu của vợ. Chi phí cố định khoảng 25 triệu đồng gồm 6 triệu thuê nhà, 5 triệu tiền học cho con, còn lại là ăn uống, điện nước, xăng xe, chi phí khác...
Tính sơ sơ, mỗi tháng đáng ra phải tiết kiệm được khoảng 30 triệu đồng. Thế mà mới đây khi tôi hỏi: “Một năm rồi tiết kiệm được bao nhiêu?”, vợ trả lời gọn lỏn: “Còn 70 triệu trong tài khoản".
Tôi đứng hình mất vài giây. Tôi nghĩ dù cô ấy có tiêu kiểu gì thì cũng phải còn ít nhất 100 triệu, đằng này…Khi hỏi, vợ chỉ nói: “Anh không hiểu được đâu, chi tiêu gia đình tốn lắm".
Một buổi tối, khi vợ ngủ say, tôi lén kiểm tra điện thoại cô ấy. Không phải vì nghi ngờ điều gì xấu, mà vì tôi lo cô ấy bị dụ dỗ đầu tư linh tinh hoặc lừa đảo. Không hề có dấu hiệu gì bất thường, cho đến khi tôi nhìn thấy thông báo trừ tiền ở màn hình chờ.
Trong ngày hôm đó, vợ tôi tiêu 5 - 6 triệu đồng. Các khoản hiện lên liên tục: 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu đồng. Tôi thấy nghẹn lại. Một tháng công nhân đi làm vất vả bằng đúng một ngày vợ tôi chi tiêu.
Tôi lục lại lịch sử thanh toán và sốc hơn khi biết cô ấy tiêu phần lớn vào những khoản không cần thiết. Cô ấy thuê đội decor Trung thu hết 1 triệu và mời bạn bè đến chụp ảnh sống ảo; mua bộ đồ Halloween 1,5 triệu cho con, make-up mẹ con 2,5 triệu, tổng 5 triệu chỉ để check-in đăng lên mạng xã hội.
Ngày nào đi làm cũng cô ấy cũng ăn uống sang chảnh, check-in quán xịn, trung bình 200 nghìn đồng/ngày cho đồ uống và bữa trưa; thi thoảng hứng lên lại đặt mua vài món thời trang vài triệu. Những khoản này nhỏ thì nhỏ, nhưng cộng lại một năm là con số khổng lồ.
Điều khiến tôi đau nhất không phải số tiền, mà là cách vợ nghĩ. Tôi ăn cơm trưa miễn phí ở công ty, đi lxe máy, hạn chế tiêu pha. Tôi luôn tin rằng ai đi làm đều biết quý đồng tiền. Nhưng với vợ tôi, tiền tôi đưa dường như không phải mồ hôi nước mắt. Cô ấy quan niệm sống là để hưởng thụ . Q uan điểm đó đúng nếu gia đình có điều kiện. Còn gia đình tôi không nhà, không tài sản lớn, thu nhập chỉ tạm đủ sống.
Tôi vốn định tích cóp được một khoản ban đầu rồi vay dài hạn để mua căn chung cư mini, nhưng với kiểu tiêu tiền của vợ thì đành gác lại, vì làm được đồng nào tiêu sạch đồng đó thì lấy gì trả nợ.
Đọc bình luận trên mạng, nhiều người khuyên: “Không đưa tiền cho vợ nữa, để cô ấy tự lo thì sẽ biết sợ". Nhưng tôi biết tính vợ tôi. Chỉ cần tôi làm vậy, cô ấy sẽ lại bỏ về nhà mẹ đẻ, thậm chí đòi ly hôn thật. Cô ấy từng nói: “Không có đàn ông này thì có đàn ông khác, nhưng con tôi phải sống đủ đầy".
Tôi yêu vợ, thương con. Tôi không muốn cảnh gia đình tan vỡ, càng không muốn con trai lớn lên thiếu bố. Nhưng để vợ tiếp tục quản lý tiền theo cách này, tôi thật sự lo lắng. Nhiều đêm tôi nghĩ phải chăng tôi quá nhu nhược. Nhưng nếu ai ở trong hoàn cảnh của tôi sẽ hiểu giữ tiền không khó, giữ vợ con mới khó.
Tôi phải làm gì để giữ được cả gia đình lẫn tương lai? Mua nhà Hà Nội thì xa vời. Tiền tiết kiệm chẳng đủ. Vợ lại tiêu xài không kiểm soát. Mà tôi sợ mất gia đình, sợ cảnh con tôi lớn lên trong cảnh bố mẹ cãi vã.
Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để than thân, mà để xin lời khuyên thật lòng. Liệu tôi có nên bàn lại chuyện tài chính một cách nghiêm túc, hay nên đề nghị tách bạch tài khoản, mỗi người quản lý một phần? Tôi có nên kiên quyết hơn, dù biết vợ sẽ phản ứng mạnh?
Tôi có thêm nhà riêng và hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm sau 6 năm nghỉ hưu nhờ làm 3 việcTâm sự - 5 giờ trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng nghỉ hưu là lúc buông bỏ lo toan, hưởng thụ cuộc sống. Nhưng đối với tôi nghỉ hưu lại trở thành điểm khởi đầu cho một cuộc đời mới.
5 năm xuất khẩu lao động nhờ mẹ giữ tiền, tôi về thì mẹ nói không còn đồng nàoTâm sự - 17 giờ trước
Hễ có lương, tôi lại gửi về nước nhờ mẹ giữ để mua nhà, sau 5 năm tôi trở về xin lại, mẹ nói không còn đồng nào, đã cho em trai và sắm sửa cho gia đình hết.
Bạn thân truy hỏi tiền phúng viếng, cô gái tá hỏa về chiếc phong bì bị rút lõiTâm sự - 18 giờ trước
Tình thế khó xử, tôi không biết phải ăn nói với bạn thân thế nào về chiếc phong bì phúng viếng bị rút lõi.
'Trót dại’ với chồng cũ sau 1 đêm say, người phụ nữ lâm vào ngõ cụtTâm sự - 1 ngày trước
Sau đêm mặn nồng, tôi tỉnh dậy với dòng tin nhắn dài của chồng cũ. Dòng tin nhắn ấy khiến tôi cười trong nước mắt.
Đi 300km dự lễ mừng thọ mẹ của thông gia tương lai, nhà gái 'quay xe' trong đêmTâm sự - 1 ngày trước
Sau khi tham dự lễ mừng thọ bà nội của bạn trai tôi, bố mẹ rất bức xúc, khuyên tôi suy nghĩ lại việc kết hôn. Chính tôi cũng bị sốc khi chứng kiến sự việc diễn ra tại nhà anh.
Gặp lại người yêu cũ, tôi đau thắt lòng khi biết những điều anh đã trải quaTâm sự - 2 ngày trước
Lén nhìn người yêu cũ từ xa, tôi không giữ được bình tĩnh, nước mắt chảy tràn. Tôi hối hận vì năm xưa chia tay anh để rồi cả hai phải gặp nhiều đau khổ.
Chia tay vì những câu nói vô lễ của người yêu với bố mẹTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Mẹ nói ít thôi, đang bận!" - Đấy là một trong những câu nói vô lễ của bạn trai tôi với bố mẹ anh ta.
Đám tang mẹ chồng, nàng dâu nhận cái tát trời giáng, cả nhà họp gấpTâm sự - 2 ngày trước
Sau cái tát của chồng, em dâu ôm mặt khóc, chạy vào phòng khóa trái cửa, bỏ lại phía sau không gian tĩnh lặng với nỗi khổ tâm khôn tả của cả nhà trong đám tang mẹ.
Ly hôn rồi, anh ta vẫn dùng 'kế bẩn' để mua chuộc con và đẩy tôi vào cảnh túng quẫnTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Đến bây giờ tôi vẫn không thể ngờ được mình lại cưới một người ích kỷ và máu lạnh đến vậy.
Gặp lại đồng nghiệp sau 20 năm: Ai cũng làm giám đốc nhưng cuộc sống khác xa tưởng tượngTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Gặp lại đồng nghiệp cũ sau 20 năm, tôi mới nhận ra rằng thành công đi kèm những đánh đổi không ngờ.
Chăm thông gia ốm suốt 2 năm, mẹ chồng ngỡ ngàng khi nhận món quà đặc biệtTâm sự
Ở quê tôi, việc con rể được nhà vợ giàu có chia đất không phải chuyện lạ nhưng ngay cả thông gia “cũng có phần” thì chưa từng thấy, thậm chí chẳng ai tin điều này là thật.