Phương Oanh cười rạng rỡ và bình yên bên cặp song sinh

Cặp song sinh nhà Phương Oanh được mẹ tổ chức sinh nhật tròn 2 tuổi GĐXH - Jimmy và Jenny - cặp song sinh nhà Phương Oanh đã tròn 2 tuổi. Trong dịp sinh nhật này, các bé được mẹ đưa đi biển vui chơi. Nữ diễn viên cũng chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp bên hai con đáng yêu.

Nụ cười bình yên của Phương Oanh bên cặp song sinh

Nhân dịp cặp song sinh Jimmy - Jenny tròn 2 tuổi, Phương Oanh đã thay đổi ảnh bìa trên trang cá nhân và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người hâm mộ. Sau khoảng thời gian sóng gió, nụ cười của nữ diễn viên trong bức ảnh trở nên rạng rỡ, bình yên hơn khi ở bên hai con.

Phương Oanh bình yên và hạnh phúc bên 2 con.

Thời gian gần đây, cuộc sống của Phương Oanh nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng sau khi chồng cô là doanh nhân Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn NextTech.

Giữa những ồn ào dư luận, Phương Oanh giữ thái độ khá kín tiếng. Nữ diễn viên hạn chế xuất hiện trước truyền thông và gần như không chia sẻ sâu về các vấn đề pháp lý liên quan đến chồng. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu đăng tải những hình ảnh đời thường nhẹ nhàng, tập trung chăm sóc các con và duy trì tinh thần tích cực.

Nữ chính "Hương vị tình thân" mạnh mẽ và hạnh phúc để chăm sóc 2 con.

Theo dõi trang cá nhân của nữ diễn viên, nhiều khán giả nhận thấy Phương Oanh dành phần lớn thời gian cho gia đình nhỏ. Sau khi sinh cặp song sinh, cô ưu tiên cuộc sống làm mẹ, chăm sóc con cái và điều hành công việc kinh doanh cá nhân thay vì tham gia dày đặc các hoạt động nghệ thuật như trước.

Phương Oanh giữ hình ảnh chỉn chu mỗi lần xuất hiện

Dù trải qua biến cố lớn trong đời sống riêng tư, Phương Oanh vẫn giữ hình ảnh chỉn chu mỗi khi xuất hiện. Nữ diễn viên được nhận xét ngày càng điềm tĩnh, trưởng thành hơn sau nhiều sóng gió. Một số khán giả cũng bày tỏ sự cảm thông khi cô phải đối diện áp lực dư luận trong giai đoạn nhạy cảm của gia đình.

Phương Oanh luôn xuất hiện nhẹ nhàng, dịu dàng khi trở lại.

Trước đó, Phương Oanh từng là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình phía Bắc với nhiều tác phẩm nổi bật như Quỳnh búp bê hay Hương vị tình thân. Sau khi lập gia đình, cô tạm gác nhiều hoạt động nghệ thuật để tập trung cho cuộc sống cá nhân.

Hiện tại, công chúng vẫn dành sự chú ý đặc biệt tới cuộc sống của nữ diễn viên và chờ đợi những chia sẻ chính thức từ cô trong thời gian tới.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phương Oanh hiện có cuộc sống nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua loạt phim truyền hình ăn khách như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân hay Lặng yên dưới vực sâu. Sinh năm 1989 tại Hà Nam, Phương Oanh tên đầy đủ là Đỗ Phương Oanh. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô từng tham gia lĩnh vực người mẫu và sở hữu ngoại hình nổi bật cùng chiều cao ấn tượng. Nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên cùng gương mặt sắc sảo, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Bắc.

Phương Oanh giản dị chia sẻ clip nấu ăn cho cặp song sinh đáng yêu.

