Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Đường tình duyên nhiều trắc trở: 3 con giáp rất khó kết hôn sớm

Thứ ba, 15:46 30/06/2026 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Với một số con giáp, chính những đặc điểm trong tính cách và cách nhìn nhận về tình yêu lại vô tình khiến họ khó tìm được người thực sự đồng điệu.

Con giáp Ngọ: Quá thực tế nên thiếu sự lãng mạn trong tình yêu

Đường tình duyên nhiều trắc trở: 3 con giáp rất khó kết hôn sớm - Ảnh 1.

Sự khô khan vô tình tạo nên khoảng cách, khiến con giáp Ngọ khó tiến xa trong các mối quan hệ. Ảnh minh họa

Con giáp Ngọ nổi tiếng là chăm chỉ, cầu tiến và luôn muốn khẳng định năng lực bằng chính khả năng của bản thân. 

Họ đặt nhiều tâm huyết vào công việc, không ngừng hoàn thiện mình và thường sớm tạo dựng được nền tảng tài chính ổn định.

Chính vì quá tập trung vào mục tiêu phát triển sự nghiệp, con giáp này thường nhìn nhận mọi việc theo hướng thực tế. 

Trong chuyện tình cảm, họ ít khi chú trọng đến những điều mang tính biểu tượng hay lãng mạn.

Vào các dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ kỷ niệm hay ngày lễ tình nhân, người tuổi Ngọ thường ưu tiên những món quà có giá trị sử dụng thay vì hoa, nến hay những bất ngờ ngọt ngào. 

Dù xuất phát từ sự chân thành, cách thể hiện này đôi khi khiến đối phương cảm thấy thiếu sự quan tâm về mặt cảm xúc.

Sự khô khan vô tình tạo nên khoảng cách, khiến con giáp này khó tiến xa trong các mối quan hệ. 

Nếu biết quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của người mình yêu và linh hoạt trong cách thể hiện tình cảm, tuổi Ngọ sẽ có nhiều cơ hội tìm thấy hạnh phúc hơn.

Con giáp Mùi: Quá nhút nhát nên thường bỏ lỡ nhân duyên

Đường tình duyên nhiều trắc trở: 3 con giáp rất khó kết hôn sớm - Ảnh 2.

Chính sự thiếu tự tin khiến con giáp Mùi ngại mở rộng các mối quan hệ cũng như không dám tiến thêm một bước khi gặp người mình có thiện cảm. Ảnh minh họa

Trong số các con giáp, tuổi Mùi là người sống tình cảm, chu đáo và luôn dành sự quan tâm chân thành cho những người mình yêu quý. Tuy nhiên, họ cũng là người hướng nội, ít khi chủ động thể hiện cảm xúc.

Người tuổi Mùi thường lo lắng bản thân chưa đủ tốt hoặc sợ người khác nhìn thấy những điểm yếu của mình. 

Chính sự thiếu tự tin khiến họ ngại mở rộng các mối quan hệ cũng như không dám tiến thêm một bước khi gặp người mình có thiện cảm.

Ngay cả khi đã rung động trước ai đó, họ vẫn chọn cách âm thầm quan tâm thay vì trực tiếp bày tỏ. Điều này khiến đối phương khó nhận ra tình cảm thật và nhiều mối nhân duyên vì thế lặng lẽ trôi qua.

Nếu muốn cải thiện đường tình duyên, con giáp này cần học cách tin tưởng vào giá trị của bản thân. 

Không ai hoàn hảo tuyệt đối, và sự chân thành luôn là nền tảng quan trọng để xây dựng một mối quan hệ bền vững.

Con giáp Thân: Đào hoa nhưng khó ổn định chuyện yêu đương

Đường tình duyên nhiều trắc trở: 3 con giáp rất khó kết hôn sớm - Ảnh 3.

Chính sự thiếu dứt khoát khiến con giáp Thân dù có nhân duyên tốt vẫn dễ duy trì cuộc sống độc thân trong thời gian dài. Ảnh minh họa

Con giáp Thân vốn hoạt bát, thông minh và có khả năng giao tiếp tốt. Họ thích gặp gỡ, kết bạn và luôn là tâm điểm trong những buổi tụ họp. 

Nhờ tính cách cởi mở, con giáp này thường có rất nhiều mối quan hệ và không thiếu người dành sự quan tâm.

Tuy nhiên, cũng vì thích trải nghiệm những điều mới mẻ nên tuổi Thân thường không muốn sớm gắn bó với một người. 

Họ dễ bị cuốn hút bởi cảm giác chinh phục, khám phá và thường do dự trước quá nhiều lựa chọn.

Trong nhiều trường hợp, người tuổi Thân duy trì liên lạc với nhiều đối tượng khác nhau thay vì tập trung vun đắp một mối quan hệ nghiêm túc. 

Việc luôn cân nhắc giữa nhiều lựa chọn khiến họ khó đưa ra quyết định cuối cùng.

Chính sự thiếu dứt khoát này khiến con giáp Thân dù có nhân duyên tốt vẫn dễ duy trì cuộc sống độc thân trong thời gian dài. 

Chỉ khi xác định rõ điều mình thực sự mong muốn và sẵn sàng cam kết, họ mới có thể xây dựng một tình yêu ổn định, lâu bền.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Đường tình duyên nhiều trắc trở: 3 con giáp rất khó kết hôn sớm - Ảnh 4.Trời không phụ lòng người: 3 con giáp hiếu thảo nên phúc lộc ngày càng dày

GĐXH - Theo tử vi, 3 con giáp dưới đây nổi tiếng sống tình cảm, luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chỉ sau một buổi họp lớp, tôi hiểu lý do nhiều người cố tình né tránh bạn cũ

Chỉ sau một buổi họp lớp, tôi hiểu lý do nhiều người cố tình né tránh bạn cũ

Con cái bận cuộc sống riêng, tuổi già của tôi vẫn bình yên nhờ chuẩn bị trước 3 điều

Con cái bận cuộc sống riêng, tuổi già của tôi vẫn bình yên nhờ chuẩn bị trước 3 điều

Tử vi chỉ ra giờ sinh của người lạc quan, càng về trung niên càng sung túc

Tử vi chỉ ra giờ sinh của người lạc quan, càng về trung niên càng sung túc

5 con giáp 'được lòng thiên hạ': Bạn bè đông, quý nhân nhiều

5 con giáp 'được lòng thiên hạ': Bạn bè đông, quý nhân nhiều

Top 4 con giáp nữ cá tính, mạnh mẽ, không cần dựa dẫm vẫn sống rực rỡ

Top 4 con giáp nữ cá tính, mạnh mẽ, không cần dựa dẫm vẫn sống rực rỡ

Cùng chuyên mục

5 kiểu thao túng tâm lý phổ biến trong tình yêu: Nhận biết sớm để không đánh mất chính mình

5 kiểu thao túng tâm lý phổ biến trong tình yêu: Nhận biết sớm để không đánh mất chính mình

Chuyện vợ chồng - 3 phút trước

GĐXH - Tình yêu là sự tôn trọng và đồng hành, không phải kiểm soát hay thao túng cảm xúc. Tuy nhiên, nhiều hành vi thao túng tâm lý diễn ra rất tinh vi khiến nạn nhân dần mất tự tin, nghi ngờ chính mình mà không nhận ra. Dưới đây là 5 kiểu thao túng tâm lý phổ biến trong các mối quan hệ tình cảm cùng những dấu hiệu giúp bạn nhận diện sớm để bảo vệ sức khỏe tinh thần và xây dựng một mối quan hệ lành mạnh.

Đừng ép con xin lỗi ngay: 4 cách giúp trẻ biết nhận lỗi tự nhiên, cha mẹ thông minh đều nên biết

Đừng ép con xin lỗi ngay: 4 cách giúp trẻ biết nhận lỗi tự nhiên, cha mẹ thông minh đều nên biết

Nuôi dạy con - 22 phút trước

GĐXH - Thay vì quát mắng hay ép buộc, cha mẹ có thể giúp trẻ nhận lỗi bằng những cách nhẹ nhàng, phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Điều này không chỉ hình thành ý thức trách nhiệm mà còn nuôi dưỡng sự đồng cảm và kỹ năng ứng xử tích cực.

Con dâu ngỡ ngàng khi bị bố mẹ chồng đòi tiền chữa bệnh cho con trai đã khuất

Con dâu ngỡ ngàng khi bị bố mẹ chồng đòi tiền chữa bệnh cho con trai đã khuất

Gia đình - 26 phút trước

GĐXH - Con trai mất vì ung thư sau thời gian dài điều trị, bố mẹ chồng yêu cầu con dâu trả lại toàn bộ chi phí chữa bệnh.

Về già, con cháu thích ở gần thường vì ông bà có đủ 4 điều này, không chỉ vì tình thân

Về già, con cháu thích ở gần thường vì ông bà có đủ 4 điều này, không chỉ vì tình thân

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Không phải cứ có quan hệ huyết thống là con cháu sẽ luôn gần gũi ông bà. Trong nhiều gia đình, những người cao tuổi được con cháu yêu quý thường có chung một số phẩm chất giúp tạo nên sự gắn kết tự nhiên, khiến mỗi lần trở về đều là niềm vui chứ không phải nghĩa vụ.

3 câu nói làm lộ EQ thấp của con

3 câu nói làm lộ EQ thấp của con

Nuôi dạy con - 2 giờ trước

GĐXH - EQ thấp ảnh hưởng sâu sắc đến cách trẻ giao tiếp, ứng xử và xây dựng các mối quan hệ trong tương lai.

Vì sao người thông minh ít tranh cãi? 5 lý do tâm lý học lý giải hành vi của người có EQ cao

Vì sao người thông minh ít tranh cãi? 5 lý do tâm lý học lý giải hành vi của người có EQ cao

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Không phải vì họ thiếu chính kiến hay ngại bày tỏ quan điểm. Theo các nghiên cứu tâm lý học, người thông minh thường biết kiểm soát cảm xúc, lắng nghe nhiều hơn và chỉ tham gia những cuộc tranh luận thực sự cần thiết. Đây cũng là những đặc điểm giúp họ xây dựng các mối quan hệ bền vững và giảm căng thẳng trong cuộc sống.

Không phải lạnh lùng, 3 cung hoàng đạo này chỉ là quá cẩn trọng trong các mối quan hệ

Không phải lạnh lùng, 3 cung hoàng đạo này chỉ là quá cẩn trọng trong các mối quan hệ

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây luôn thận trọng trong giao tiếp và kết bạn, chỉ lựa chọn những người thực sự phù hợp để xây dựng mối quan hệ lâu dài.

Giữ chặt 2,7 tỷ đồng không chia cho con cái, cụ bà có cuộc sống tuổi già vừa an nhàn vừa hạnh phúc

Giữ chặt 2,7 tỷ đồng không chia cho con cái, cụ bà có cuộc sống tuổi già vừa an nhàn vừa hạnh phúc

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Tuổi già, sở hữu khoản tiết kiệm khoảng 2,3 tỷ đồng cùng lương hưu ổn định, bà đã đưa ra quyết định tài chính khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Một gia đình dễ rơi vào cảnh bất an nếu cha mẹ sau tuổi 60 vẫn ở trong 3 trạng thái này

Một gia đình dễ rơi vào cảnh bất an nếu cha mẹ sau tuổi 60 vẫn ở trong 3 trạng thái này

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần con cháu đông đủ là tuổi già sẽ an yên. Nhưng trên thực tế, điều khiến không ít gia đình trăn trở lại là khi cha mẹ đã ngoài 60 tuổi mà vẫn phải lao lực, sống thiếu cảm giác an toàn về tài chính hoặc luôn dè dặt trong chính ngôi nhà của mình. Ba trạng thái dưới đây có thể là dấu hiệu cho thấy tuổi già chưa thực sự nhẹ nhõm như mong muốn.

5 điều nhiều người nghỉ hưu rồi mới nhận ra mình chưa kịp chuẩn bị

5 điều nhiều người nghỉ hưu rồi mới nhận ra mình chưa kịp chuẩn bị

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Nhiều người dành không ít thời gian để chuẩn bị cho ngày nghỉ hưu bằng kế hoạch tài chính hay các thủ tục cần thiết. Thế nhưng, khi chính thức bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, không ít người lại bất ngờ trước những thay đổi về tâm lý, nhịp sống và các mối quan hệ. Có những điều tưởng chừng rất nhỏ nhưng nếu chuẩn bị từ sớm sẽ giúp tuổi hưu trở nên nhẹ nhàng, bình yên và ý nghĩa hơn.

Xem nhiều

Người có tâm địa xấu thường thích hỏi 3 chuyện này về bạn: Gặp kiểu người này, tránh càng xa càng tốt

Người có tâm địa xấu thường thích hỏi 3 chuyện này về bạn: Gặp kiểu người này, tránh càng xa càng tốt

Thâm cung bí sử

GĐXH - Trong cuộc sống, có những người vừa quen đã liên tục hỏi về các mối quan hệ, chuyện gia đình hay thu nhập của bạn. Những câu hỏi tưởng như vô tình ấy đôi khi lại tiết lộ động cơ không hề đơn giản phía sau.

Bị sếp làm bẽ mặt trước đám đông, cãi lại là dại, im lặng cũng thiệt: Người khôn ngoan chỉ làm 2 việc này

Bị sếp làm bẽ mặt trước đám đông, cãi lại là dại, im lặng cũng thiệt: Người khôn ngoan chỉ làm 2 việc này

Thâm cung bí sử
Vợ ngoại tình liên tục 5 lần, chồng đau đớn thừa nhận một điều nhưng đã quá muộn màng

Vợ ngoại tình liên tục 5 lần, chồng đau đớn thừa nhận một điều nhưng đã quá muộn màng

Chuyện vợ chồng
Nửa đời người mới thấm: Trước mặt tiểu nhân, có 2 điều càng lộ ra càng dễ bị lợi dụng

Nửa đời người mới thấm: Trước mặt tiểu nhân, có 2 điều càng lộ ra càng dễ bị lợi dụng

Thâm cung bí sử
Bí mật của những đứa trẻ có trách nhiệm: Cha mẹ làm 10 điều từ nhỏ

Bí mật của những đứa trẻ có trách nhiệm: Cha mẹ làm 10 điều từ nhỏ

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.