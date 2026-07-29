Con trai được nhờ nhà vợ, còn tôi mang theo một nỗi áy náy khôn nguôi

Con trai được nhờ nhà vợ, còn tôi mang theo một nỗi áy náy khôn nguôi

| Tâm sự
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Ngày con trai mua nhà, người mẹ trong câu chuyện hôm nay đã mừng đến mất ngủ. Nhưng xen lẫn niềm vui ấy là một nỗi áy náy âm thầm. Điều khiến người phụ nữ ấy day dứt không phải vì thua kém ai, mà vì lần đầu tiên trong đời, chị thấy bất lực trước chính con trai của mình.

Con trai được nhờ nhà vợ, còn tôi mang theo một nỗi áy náy khôn nguôi - Ảnh 1.Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

GĐXH - Gần 30 năm làm dâu, người phụ nữ ấy vẫn nghĩ mình đã làm tròn bổn phận. Chỉ đến khi ngồi bên giường bệnh của mẹ đẻ, nhìn các anh chị em quây quần chăm sóc bà, chị mới nhận ra điều mẹ chồng thiếu nhất trong những năm cuối đời không phải là thuốc men hay cơm nước, mà là những lần con cháu trở về đông đủ. Và sự thấu hiểu ấy đến vào lúc... bà đã không còn nữa.

Con trai được nhờ nhà vợ, còn tôi mang theo một nỗi áy náy khôn nguôi - Ảnh 2.Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

GĐXH - Từ ngày con gái bước vào tuổi dậy thì, khoảng cách giữa hai mẹ con ngày một lớn. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là sự thay đổi của tuổi mới lớn. Cho đến khi vô tình đọc được những dòng tâm sự con dành cho người lạ, tôi mới sững người nhận ra, điều con cần bấy lâu không phải là một người mẹ luôn nhắc nhở, mà là một người mẹ biết lắng nghe con nhiều hơn...

Con trai được nhờ nhà vợ, còn tôi mang theo một nỗi áy náy khôn nguôi - Ảnh 3.Tuổi 70 nhìn lại tuổi 40: Có những điều giá như tôi hiểu sớm hơn

GĐXH - Ở tuổi 70, khi nhìn lại chặng đường đã qua, người phụ nữ ấy không tiếc những tháng năm vất vả, cũng không ước mình có một cuộc đời khác. Chỉ có vài điều rất bình dị mà phải mất 30 năm, bà mới thật sự thấm thía. Đó là những điều bà muốn kể lại, như một lời thủ thỉ gửi đến những ai vẫn đang tất bật giữa cuộc sống.

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Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

Tâm sự -

GĐXH - Gần 30 năm làm dâu, người phụ nữ ấy vẫn nghĩ mình đã làm tròn bổn phận. Chỉ đến khi ngồi bên giường bệnh của mẹ đẻ, nhìn các anh chị em quây quần chăm sóc bà, chị mới nhận ra điều mẹ chồng thiếu nhất trong những năm cuối đời không phải là thuốc men hay cơm nước, mà là những lần con cháu trở về đông đủ. Và sự thấu hiểu ấy đến vào lúc... bà đã không còn nữa.

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