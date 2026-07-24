Con trai Khánh Thi không được mẹ dạy nghề vì lý do đặc biệt

'Mợ chảnh' nhà Khánh Thi - Phan Hiển 8 tuổi đã ra dáng người lớn khiến bố mẹ tự hào GĐXH - Anna - con gái thứ hai của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển, được bố mẹ nhận xét là cô bé hướng nội, ít nói nên mọi người thường gọi là "mợ chảnh". Thực tế, Anna rất đáng yêu, sống tình cảm và luôn mang đến niềm tự hào cho gia đình.

Khánh Thi muốn con trai trước tiên phải là một đứa trẻ ngoan

Trước những thắc mắc của nhiều người về việc vì sao không trực tiếp dạy Kubi dancesport để giỏi hơn, Khánh Thi cho biết điều đầu tiên cô muốn dạy con không phải là kỹ thuật mà là đạo đức và lòng biết ơn. Nữ kiện tướng mong con biết cúi đầu chào thầy, biết nói lời cảm ơn bằng sự chân thành và luôn trân trọng những người đã dành thời gian dạy dỗ mình.

Kubi tỏa sáng trên sân khấu.

Theo Khánh Thi, kỹ thuật có thể học sau, thành tích cũng có thể đến sau, nhưng nếu thiếu sự tử tế và lòng biết ơn thì rất khó để duy trì thành công lâu dài. Cô cho rằng khi Kubi lớn hơn, bản thân hoàn toàn có thể xây dựng giáo án và trực tiếp huấn luyện con một cách bài bản. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, điều cô mong con học được trước tiên vẫn là cách trở thành một người tử tế.

Khánh Thi cũng chia sẻ điều khiến cô trăn trở không chỉ liên quan đến con trai mà còn dành cho nhiều bạn trẻ đang làm công tác huấn luyện cũng như các vận động viên thi đấu. Theo cô, ngày nay không ít người rất giỏi nói lời "làm ơn" khi cần sự giúp đỡ nhưng lại quên nói "cảm ơn" sau khi đạt được điều mình mong muốn.

Sau hào quang sân khấu, Kubi ra dáng anh cả bên các em.

Nữ kiện tướng nhấn mạnh rằng một lời cảm ơn chân thành không khiến con người trở nên nhỏ bé hơn. Ngược lại, chính sự nhỏ nhen mới làm phai mờ những điều tử tế, trong khi lòng biết ơn chân thành mới là điều khiến người khác muốn tiếp tục đồng hành. Với Khánh Thi, điều giúp một người có thể gắn bó lâu dài với thành công không chỉ là tài năng mà còn là nhân cách.

Con trai Khánh Thi là tài năng dancesport Việt Nam

Về Kubi - con trai Khánh Thi, sinh ra trong gia đình có truyền thống dancesport, cậu bé từ lâu đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả yêu mến gia đình kiện tướng dancesport Khánh Thi và Phan Hiển. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài sáng sủa, đáng yêu, cậu bé còn gây ấn tượng bởi tài năng nổi bật ở bộ môn khiêu vũ thể thao ngay từ khi còn rất nhỏ.

Kubi khi giành HCV.

Kubi sinh năm 2015, là con trai đầu lòng của Khánh Thi và Phan Hiển. Được tiếp xúc với dancesport từ khi mới 2-3 tuổi, cậu bé sớm bộc lộ niềm đam mê và năng khiếu đặc biệt với bộ môn này. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của bố mẹ, Kubi liên tục tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế, gặt hái nhiều thành tích đáng nể.

Năm 2023, Kubi cùng bạn nhảy Linh San đã xuất sắc giành huy chương vàng tại giải Syllabus World Championship tổ chức ở Italy. Thành tích này giúp cậu bé trở thành một trong những vận động viên dancesport nhỏ tuổi nhất của Việt Nam đạt được danh hiệu quốc tế.

Không dừng lại ở đó, năm 2024, Kubi tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới ở lứa tuổi thiếu nhi tại giải Syllabus World Championship. Thành tích ấn tượng này khiến nhiều người ngưỡng mộ và gọi cậu bé là "thần đồng dancesport" của Việt Nam.

Kubi chia sẻ niềm vui cùng bố mẹ.

Dù còn nhỏ tuổi, Kubi đã sở hữu bảng thành tích đáng mơ ước cùng nền tảng vững chắc từ gia đình nổi tiếng trong làng dancesport. Với niềm đam mê và sự đầu tư bài bản, cậu bé được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng và nối bước thành công của bố mẹ trong tương lai.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.

Con gái út nhà Khánh Thi quấn quýt bên mẹ và bà ngoại GĐXH - Lisa - con gái út của Khánh Thi và Phan Hiển, mới đây gây chú ý khi xuất hiện cùng bà ngoại tại một sự kiện. Cô bé sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, khiến ai nhìn cũng yêu mến.



