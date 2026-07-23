Việt Anh và Quỳnh Nga sắm biệt thự mới, chuẩn bị về chung nhà

Thứ năm, 09:30 23/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Sau khi xác nhận chuyện tình cảm, Quỳnh Nga và Việt Anh ngày càng thoải mái sánh đôi và sắm căn biệt thự liền kề để chuẩn bị cho cuộc sống chung.

Việt Anh và Quỳnh Nga 'góp gạo thổi cơm chung' - Ảnh 1.

Gần đây, Quỳnh Nga và NSƯT Việt Anh nhận sự quan tâm từ nhiều khán giả khi chính thức xác nhận chuyện hẹn hò. Chỉ ít ngày sau khi xác nhận mối quan hệ tình cảm, cặp đôi tiếp tục chia sẻ về việc mua chung nhà, mở ra hành trình mới trong cuộc sống.

Việt Anh và Quỳnh Nga 'góp gạo thổi cơm chung' - Ảnh 2.

Hai diễn viên vừa hé lộ căn biệt thự liền kề thuộc một dự án ở ngoại thành, được cả hai góp tiền mua chung gần đây. Theo nữ diễn viên, căn nhà cao 4 tầng, có diện tích gần 100m2 mỗi mặt sàn. Nam diễn viên Việt Anh tiết lộ căn nhà dự kiến sẽ hoàn thiện trong khoảng sáu tháng tới.

Việt Anh và Quỳnh Nga 'góp gạo thổi cơm chung' - Ảnh 3.

Không chỉ công khai chuyện tình cảm và mua nhà chung, Quỳnh Nga và Việt Anh tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi cùng xuất hiện tại tiệc sinh nhật ông xã MC Vân Hugo.

Việt Anh và Quỳnh Nga 'góp gạo thổi cơm chung' - Ảnh 4.

Trong loạt hình được bạn bè chia sẻ, Quỳnh Nga và Việt Anh không còn giữ khoảng cách như trước mà thoải mái ngồi cạnh nhau. Cả hai dành cho đối phương nhiều cử chỉ thân mật, khiến không khí buổi gặp mặt thêm phần ấm cúng.

Việt Anh và Quỳnh Nga 'góp gạo thổi cơm chung' - Ảnh 5.

Trước đó, Việt Anh và Quỳnh Nga cũng gây chú ý khi khéo léo công khai chuyện tình cảm thông qua loạt video ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào trong chuyến du lịch nước ngoài.

Việt Anh và Quỳnh Nga 'góp gạo thổi cơm chung' - Ảnh 6.

Những năm gần đây, thông tin NSƯT Việt Anh và diễn viên Quỳnh Nga hẹn hò nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Lần đầu tiên Việt Anh và Quỳnh Nga đóng cặp ăn ý là trong bộ phim "Sinh tử". Cũng chính từ đây tin đồn "phim giả tình thật" giữa Việt Anh và Quỳnh Nga bắt đầu xuất hiện.

Việt Anh và Quỳnh Nga 'góp gạo thổi cơm chung' - Ảnh 7.

Sau "Sinh tử", cặp đôi tiếp tục tái hợp trong "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ". Qua hai bộ phim liên tiếp, cả hai xây dựng được hình ảnh cặp diễn viên phối hợp tự nhiên, tạo cảm giác thoải mái mỗi khi xuất hiện chung trên màn ảnh. Dù luôn vướng nghi vấn hẹn hò song cặp đôi từng nhiều lần lên tiếng phủ nhận, coi nhau là đồng nghiệp, anh em thân thiết.

Việt Anh và Quỳnh Nga 'góp gạo thổi cơm chung' - Ảnh 8.

NSƯT Việt Anh sinh năm 1981, được nhiều khán giả yêu mến từ vai diễn đầu tiên trong "Chạy án", "Người phán xử", "Sống chung với mẹ chồng", "Hướng dương ngược nắng"... Nam diễn viên từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Quỳnh Nga sinh năm 1988, nổi tiếng sau khi tham gia phim "Lập trình cho trái tim" năm 2009. Cô từng trải qua đổ vỡ hôn nhân với người mẫu Doãn Tuấn và tuyên bố độc thân từ 2019.

(Ảnh: Tư liệu, FB nhân vật)

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