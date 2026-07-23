Việt Anh và Quỳnh Nga sắm biệt thự mới, chuẩn bị về chung nhà

NSƯT Việt Anh sinh năm 1981, được nhiều khán giả yêu mến từ vai diễn đầu tiên trong "Chạy án", "Người phán xử", "Sống chung với mẹ chồng", "Hướng dương ngược nắng"... Nam diễn viên từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Quỳnh Nga sinh năm 1988, nổi tiếng sau khi tham gia phim "Lập trình cho trái tim" năm 2009. Cô từng trải qua đổ vỡ hôn nhân với người mẫu Doãn Tuấn và tuyên bố độc thân từ 2019.