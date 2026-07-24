Khoảnh khắc nghỉ hè tuyệt đẹp ở Ý của gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

Thứ sáu, 08:56 24/07/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Kỳ nghỉ hè của gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý kéo dài từ Việt Nam qua Singapore rồi Mỹ đến Thụy Điển và hiện tại là Ý.

Khoảnh khắc nghỉ hè tuyệt đẹp ở Ý của gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý - Ảnh 1.Leon - con trai Hồ Ngọc Hà bộc lộ năng khiếu bóng đá ở tuổi lên 6

GĐXH - Leon, con trai Hồ Ngọc Hà, mới tròn 6 tuổi đã bộc lộ khả năng chơi bóng khéo léo khiến nhiều người thích thú và dành nhiều lời khen ngợi.

Hình ảnh nghỉ hè tuyệt đẹp ở Ý của gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý - Ảnh 1.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ rằng những chuyến đi mỗi mùa hè luôn mang đến cho gia đình cô nhiều trải nghiệm quý giá. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự biết ơn quãng thời gian tuổi trẻ đã không ngừng làm việc với tất cả đam mê và nhiệt huyết. 

Hình ảnh nghỉ hè tuyệt đẹp ở Ý của gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý - Ảnh 2.

Theo cô, chính những nỗ lực ấy đã giúp bản thân ở giai đoạn trưởng thành có thể tận hưởng cuộc sống một cách thảnh thơi và làm những điều mình yêu thích.

Hình ảnh nghỉ hè tuyệt đẹp ở Ý của gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý - Ảnh 3.

Sau những chuỗi ngày bận rộn với học hành của con cái và làm việc của bố mẹ, Hồ Ngọc Hà cùng Kim Lý đã cho cặp song sinh Lisa - Leon một kỳ nghỉ hè trọn vẹn.

Hình ảnh nghỉ hè tuyệt đẹp ở Ý của gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý - Ảnh 4.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý sau nhiều năm đồng hành vẫn duy trì tình cảm bền chặt. Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên nhau, từ các chuyến du lịch, hoạt động thể thao đến những bữa cơm gia đình. Không ồn ào hay phô trương, họ lựa chọn cách tận hưởng hạnh phúc bằng những điều bình dị trong cuộc sống hằng ngày.

Hình ảnh nghỉ hè tuyệt đẹp ở Ý của gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý - Ảnh 5.

Hai con song sinh Lisa và Leon cũng trở thành những gương mặt nhí được khán giả yêu mến. Các bé được nhận xét là lanh lợi, đáng yêu và dạn dĩ trước ống kính.

Hình ảnh nghỉ hè tuyệt đẹp ở Ý của gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý - Ảnh 6.

Hồ Ngọc Hà thường chia sẻ những khoảnh khắc học tập, vui chơi hay luyện tập thể thao của các con trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Cô cho biết luôn mong muốn các con có tuổi thơ tự nhiên, được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.

Hình ảnh nghỉ hè tuyệt đẹp ở Ý của gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý - Ảnh 7.

Cặp song sinh Lisa - Leon thoải mái được thể hiện cá tính của bản thân. Nếu như cô chị thiên về nghệ thuật đàn hát thì cậu bé Leon lại có năng khiếu về thể thảo.

Hình ảnh nghỉ hè tuyệt đẹp ở Ý của gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý - Ảnh 8.
Hình ảnh nghỉ hè tuyệt đẹp ở Ý của gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý - Ảnh 9.

Về phía Hồ Ngọc Hà, ngoài chăm sóc gia đình, cô vẫn duy trì lối sống khoa học. Cô tập luyện thể thao đều đặn, theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh và giữ kỷ luật trong sinh hoạt. Chính điều này giúp nữ ca sĩ luôn duy trì vóc dáng săn chắc, ngoại hình trẻ trung và nguồn năng lượng tích cực dù đã bước sang tuổi 42.

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984 là một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng giải trí Việt Nam. Cô khởi nghiệp với vai trò người mẫu từ khi còn rất trẻ, sau đó chuyển sang ca hát và nhanh chóng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tìm lại giấc mơ, Xin hãy thứ tha và Cả một trời thương nhớ.

Ngoài hoạt động trong các lĩnh vực ca hát, Hồ Ngọc Hà còn xuất hiện trong lĩnh vực thời trang, diễn xuất và truyền hình thực tế. Cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình như The Face Vietnam và Giọng hát Việt.

Khoảnh khắc nghỉ hè tuyệt đẹp ở Ý của gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý - Ảnh 11.Leon - con trai Hồ Ngọc Hà bộc lộ năng khiếu bóng đá ở tuổi lên 6

GĐXH - Leon, con trai Hồ Ngọc Hà, mới tròn 6 tuổi đã bộc lộ khả năng chơi bóng khéo léo khiến nhiều người thích thú và dành nhiều lời khen ngợi.

 

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