Khoảnh khắc nghỉ hè tuyệt đẹp ở Ý của gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

Trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong) chuẩn bị thực hiện chuyến hàng lớnXem - nghe - đọc -
GĐXH - Lão Công và băng đảng Santana bắt tay thực hiện kế hoạch vận chuyển chuyến hàng lớn.
Về phía Hồ Ngọc Hà, ngoài chăm sóc gia đình, cô vẫn duy trì lối sống khoa học. Cô tập luyện thể thao đều đặn, theo đuổi chế độ ăn uống lành mạnh và giữ kỷ luật trong sinh hoạt. Chính điều này giúp nữ ca sĩ luôn duy trì vóc dáng săn chắc, ngoại hình trẻ trung và nguồn năng lượng tích cực dù đã bước sang tuổi 42.
Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984 là một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng giải trí Việt Nam. Cô khởi nghiệp với vai trò người mẫu từ khi còn rất trẻ, sau đó chuyển sang ca hát và nhanh chóng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tìm lại giấc mơ, Xin hãy thứ tha và Cả một trời thương nhớ.
Ngoài hoạt động trong các lĩnh vực ca hát, Hồ Ngọc Hà còn xuất hiện trong lĩnh vực thời trang, diễn xuất và truyền hình thực tế. Cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình như The Face Vietnam và Giọng hát Việt.
GĐXH - Lão Công và băng đảng Santana bắt tay thực hiện kế hoạch vận chuyển chuyến hàng lớn.
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