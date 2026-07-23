Con riêng của Chi Bảo và vợ cũ gây chú ý
GĐXH - Trong chuyến du lịch đến Anh mới đây, diễn viên Chi Bảo đã kết hợp thăm con trai Gia Cát đang học tập và làm việc tại đây.
Gia Cát thân thiết với hai em Gia Khang (bốn tuổi) và Gia Linh (gần hai tuổi) - con riêng của bố. Từ lúc các bé vài tháng tuổi, Chi Bảo đã cho các con gặp gỡ nhau. Vợ diễn viên cho biết mối quan hệ giữa cô và con của chồng tốt đẹp, khen Gia Cát ngoan, lễ phép.
Việt Anh và Quỳnh Nga sắm biệt thự mới, chuẩn bị về chung nhàGiải trí -
GĐXH - Sau khi xác nhận chuyện tình cảm, Quỳnh Nga và Việt Anh ngày càng thoải mái sánh đôi và sắm căn biệt thự liền kề để chuẩn bị cho cuộc sống chung.
Chuyện tình Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun sau 4 năm vẫn ngọt ngào, được đồn sắp cướiGiải trí -
Sau 4 năm công khai hẹn hò, Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun vẫn là cặp đôi được đông đảo khán giả yêu mến. Không thường xuyên "phát cẩu lương", nhưng chỉ cần một lần nhắc đến nhau hay xuất hiện những "hint" nhỏ, fan của cặp đôi lại được dịp "quắn quéo".
Xúc động với 'Hàng bia trắng' trong chương trình nghệ thuật chính luận 'Một thời hoa lửa'Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Tối qua 22/7 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận "Một thời hoa lửa" do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức. Chương trình đã mang đến cho khán giả cả nước những khoảnh khắc lắng đọng, thiêng liêng và xúc động.
'Báu vật nhan sắc Hong Kong': Mất sự nghiệp vì scandal, U50 ngoại hình gây sốcThế giới showbiz -
Từng nổi tiếng khắp châu Á bởi ngoại hình nam thần, tài tử này phải tuyên bố rút khỏi giới giải trí vì ồn ào tình ái gây chấn động.
Sau 2 lần đổ vỡ, NSƯT Ngọc Quỳnh kết hôn lần 3 với bạn gái cùng Nhà hát Kịch Hà NộiGiải trí -
GĐXH - Ngọc Quỳnh và Thùy Anh ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào trong bộ ảnh cưới, chuẩn bị cho hôn lễ vào tháng 9 tại Hà Nội. Cặp đôi trải qua đổ vỡ, cùng nhau sẻ chia và thấu hiểu.
Tin sao 22/7: Quỳnh Nga tình tứ bên Việt Anh, MC Mai Ngọc khoe sắc vóc 50kgGiải trí -
GĐXH - Diễn viên Quỳnh Nga tình tứ bên Việt Anh khi đến dự tiệc sinh nhật của ông xã Vân Hugo, trong khi đó MC Mai Ngọc khiến nhiều người bất ngờ khi trở về vóc dáng đáng ngưỡng mộ.
Nữ võ sĩ taekwondo gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026Giải trí -
GĐXH - Nguyễn Thị Kim Châu, nữ sinh ngành tài chính - ngân hàng và võ sĩ taekwondo, đang gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô chia sẻ về hành trình và ước mơ lan tỏa giá trị tích cực.
Diệu (Quỳnh Châu) sốc khi đối diện với 'tiểu tam' đang mang bầuXem - nghe - đọc -
GĐXH - Diệu không thể ngờ rằng cô gái mang bầu đang đối diện với mình trong bệnh viện lại là "tiểu tam" từng phá nát gia đình cô.
Minh Hằng nhận tin vui dịp Halloween năm nayXem - nghe - đọc -
GĐXH - Sau khi gây chú ý tại buổi khai máy khi công bố dàn diễn viên tham gia dự án như Minh Hằng, Rima Thanh Vy, Nhật Kim Anh,… "Mẹ Mìn" ấn định ngày ra rạp vào 23/10/2026.
Tuấn và các trinh sát phát hiện ra ổ nhóm phần tử xấuXem - nghe - đọc -
GĐXH - Tuấn nhận định quy mô khu vực ẩn náu của A Gôn là rất lớn, đủ sức chứa hàng trăm người bám trụ trong thời gian dài.