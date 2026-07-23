Con riêng của Chi Bảo và vợ cũ gây chú ý

Thứ năm, 12:08 23/07/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Trong chuyến du lịch đến Anh mới đây, diễn viên Chi Bảo đã kết hợp thăm con trai Gia Cát đang học tập và làm việc tại đây.

Chi Bảo và Gia Cát: Cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa ở Anh năm 2026 - Ảnh 1.

Gia đình Chi Bảo mới đây vừa có chuyến sang Anh nghỉ dưỡng kết hợp thăm Gia Cát - con trai lớn của diễn viên và vợ cũ trong cuộc hôn nhân đầu. 

Chi Bảo và Gia Cát: Cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa ở Anh năm 2026 - Ảnh 2.

Con trai lớn của Chi Bảo cùng gia đình bố tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng ở London và Scotland. Trong ảnh, gia đình diễn viên check-in ở đài phun nước Ross Fountain - công trình kiến trúc nổi tiếng ở Edinburgh.

Chi Bảo và Gia Cát: Cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa ở Anh năm 2026 - Ảnh 3.

Trước đó, Chi Bảo cùng vợ và ba con thăm một số lâu đài ở Anh.

Chi Bảo và Gia Cát: Cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa ở Anh năm 2026 - Ảnh 4.
Chi Bảo và Gia Cát: Cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa ở Anh năm 2026 - Ảnh 5.

Gia Cát thân thiết với hai em Gia Khang (bốn tuổi) và Gia Linh (gần hai tuổi) - con riêng của bố. Từ lúc các bé vài tháng tuổi, Chi Bảo đã cho các con gặp gỡ nhau. Vợ diễn viên cho biết mối quan hệ giữa cô và con của chồng tốt đẹp, khen Gia Cát ngoan, lễ phép.

Chi Bảo và Gia Cát: Cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa ở Anh năm 2026 - Ảnh 6.

Gia Cát - con trai 25 tuổi của diễn viên Chi Bảo, sinh sống, học tập và làm việc ở Anh từ năm 2019 đến nay. 

Chi Bảo và Gia Cát: Cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa ở Anh năm 2026 - Ảnh 7.

Tháng 7/2024, Gia Cát tốt nghiệp The University of Manchester tọa lạc tại thành phố Manchester (Anh). Trường thuộc nhóm đại học hàng đầu thế giới, xếp hạng 35 QS World University Rankings 2026, đồng thời là nơi 25 chủ nhân giải Nobel từng học tập hoặc làm việc, theo Top Universities. Hai năm qua, cậu tiếp tục theo học bậc thạc sĩ, hiện đã lấy bằng. Gia đình cho biết Gia Cát đang làm việc cho một công ty luật ở London.

Chi Bảo và Gia Cát: Cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa ở Anh năm 2026 - Ảnh 8.

Chi Bảo từng tự hào khi Gia Cát chăm chỉ, tự lập trong mọi việc và ngày càng chững chạc. "Con luôn không ngừng cố gắng dù tôi không bên cạnh thường xuyên", anh nói.

Chi Bảo và Gia Cát: Cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa ở Anh năm 2026 - Ảnh 9.

Gia Cát để kiểu tóc xoăn rẽ mái theo phong cách lãng tử.

 

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