Con riêng của Chi Bảo và vợ cũ gây chú ý

Tháng 7/2024, Gia Cát tốt nghiệp The University of Manchester tọa lạc tại thành phố Manchester (Anh). Trường thuộc nhóm đại học hàng đầu thế giới, xếp hạng 35 QS World University Rankings 2026, đồng thời là nơi 25 chủ nhân giải Nobel từng học tập hoặc làm việc, theo Top Universities. Hai năm qua, cậu tiếp tục theo học bậc thạc sĩ, hiện đã lấy bằng. Gia đình cho biết Gia Cát đang làm việc cho một công ty luật ở London.