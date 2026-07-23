Kỉ niệm 19 năm ngày cưới, Hà Kiều Anh nhắn gửi: 'Hôn nhân không phải là tìm một người hoàn hảo'

Con gái Hà Kiều Anh chuẩn công chúa ngoài đời thực GĐXH - Bé Viann - con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh, được mẹ đưa sang Anh du lịch và trải nghiệm kỳ nghỉ tại khách sạn sang trọng với "view triệu đô". Chỉ qua những hình ảnh được chia sẻ cũng có thể thấy cô bé được mẹ yêu thương, chăm chút như một nàng công chúa ngoài đời thực.

Trên trang cá nhân, Hà Kiều Anh cho biết khi được hỏi điều gì thay đổi nhiều nhất sau 19 năm hôn nhân, cô nhận ra hạnh phúc của mình đã có nhiều khác biệt. Nếu trước đây, hạnh phúc chỉ gói gọn trong hai vợ chồng thì hiện tại, đó là những điều bình dị như bữa cơm sum vầy, tiếng cười của các con trong mỗi chuyến đi và cảm giác mỗi sáng thức dậy vẫn có người bạn đời ở bên.

Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Hà Kiều Anh.

Theo Hà Kiều Anh, chặng đường 19 năm hôn nhân không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, chính những lần cùng nhau vượt qua thử thách đã tạo nên ý nghĩa của hai chữ "gia đình". Người đẹp bày tỏ cô luôn tin hôn nhân không phải là tìm kiếm một người hoàn hảo, mà là tìm được người sẵn sàng nắm tay mình đi qua mọi chặng đường của cuộc sống.

Nhân dịp kỷ niệm 19 năm ngày cưới, Hà Kiều Anh cũng gửi lời biết ơn tới ông xã vì luôn đồng hành, yêu thương và cùng cô xây dựng một mái ấm trọn vẹn. Đồng thời, cô cảm ơn các con đã khiến mỗi ngày của vợ chồng cô trở nên ý nghĩa hơn.

Hoa hậu khẳng định, sau 19 năm, từ hai người xa lạ trở thành một gia đình chính là điều đẹp nhất mà cô có được trong cuộc đời.

Hà Kiều Anh biết ơn chồng.

Trước khi tìm thấy bến đỗ bình yên hiện tại, Hà Kiều Anh từng trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống. Sau nhiều năm gắn bó với doanh nhân Huỳnh Trung Nam, Hoa hậu Việt Nam 1992 đang tận hưởng cuộc hôn nhân viên mãn, trở thành hình mẫu về một gia đình hạnh phúc trong showbiz Việt.

Hà Kiều Anh và doanh nhân Huỳnh Trung Nam kết hôn vào năm 2007 sau một thời gian tìm hiểu. Từ khi về chung một nhà, cả hai luôn chọn cách giữ gìn cuộc sống riêng tư, ít chia sẻ chuyện gia đình trên truyền thông. Thay vào đó, họ để hạnh phúc được thể hiện qua sự đồng hành bền bỉ suốt gần hai thập kỷ.

Chồng của Hà Kiều Anh là một doanh nhân thành đạt nhưng khá kín tiếng. Anh hiếm khi xuất hiện trước công chúng, chỉ thỉnh thoảng sánh đôi cùng vợ trong những sự kiện quan trọng. Dù không hoạt động trong lĩnh vực giải trí, doanh nhân Huỳnh Trung Nam luôn là hậu phương vững chắc, tạo điều kiện để vợ theo đuổi công việc kinh doanh, tham gia các hoạt động nghệ thuật cũng như chăm lo cho gia đình.

Trong nhiều cuộc trò chuyện, Hà Kiều Anh từng chia sẻ rằng điều khiến cô trân trọng nhất ở chồng là sự điềm đạm, bao dung và luôn tôn trọng mọi quyết định của vợ. Theo người đẹp, giữa hai vợ chồng không có bí quyết gì quá đặc biệt để giữ gìn hạnh phúc, mà đơn giản là luôn biết lắng nghe, chia sẻ và đặt gia đình lên hàng đầu.

Hà Kiều Anh bên cạnh các con.

Sau gần 20 năm chung sống, vợ chồng Hà Kiều Anh có ba người con chung. Các con của hoa hậu đều được nuôi dạy trong môi trường gần gũi, được cha mẹ tạo điều kiện học tập, trải nghiệm và phát triển theo sở thích riêng. Dù bận rộn với công việc, Hà Kiều Anh vẫn ưu tiên dành thời gian đưa các con đi du lịch, tham gia các hoạt động ngoài trời và tận hưởng những khoảnh khắc bên gia đình.

Hoa hậu Hà Kiều Anh đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1992 khi mới 16 tuổi và là một trong những hoa hậu trẻ nhất lịch sử cuộc thi. Sau đăng quang, cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn viên, doanh nhân và thường xuyên làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc. Hiện tại, Hà Kiều Anh có cuộc sống viên mãn bên gia đình, là mẹ của ba người con và vẫn giữ hình ảnh sang trọng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Hà Kiều Anh và con gái út gây chú ý ở London GĐXH - Hà Kiều Anh khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ loạt ảnh đón ngày mới bên con gái út tại London. Trong không gian ngập nắng cây cầu Tower Bridge hiện lên ngoài khung cửa, hai mẹ con ghi lại những khoảnh khắc khắc ngọt ngào.



