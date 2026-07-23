Tin sao 23/7: Phản ứng của Lương Thế Thành khi biết Thúy Diễm mang bầu, nhan sắc con gái 'đả nữ' Lý Hương gây sốt
GĐXH - Thúy Diễm bất ngờ chia sẻ lại khoảnh khắc đáng nhớ lúc thông báo mang thai với Lương Thế Thành, trong khi đó con gái diễn viên Lý Hương gây chú ý khi cùng mẹ đi dự sự kiện.
6 năm sau phim 'Sinh tử', Việt Anh - Quỳnh Nga từ 'tình nhân màn ảnh' trở thành người yêu đời thựcGiải trí -
GĐXH - Việt Anh mới đây công khai trên truyền thông rằng anh đang hẹn hò với "cá sấu chúa" Quỳnh Nga. Sau 6 năm vào vai tình nhân trên màn ảnh trong bộ phim Sinh tử, cả hai hiện đã trở thành một cặp đôi ngoài đời thực.
Mỹ Tâm, MONO cùng loạt nghệ sĩ nổi tiếng sẽ hội tụ tại Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế HuếGiải trí -
GĐXH - Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế Huế được tổ chức nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa của Chính phủ và định hướng xây dựng Huế trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.
Việt Hoa và Thu Quỳnh đối đầu căng thẳng khi hai băng đảng ma túy gặp nhau trong 'Lửa trắng'Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Trong tập 11 phim "Lửa trắng", cuộc gặp giữa Mai và đại diện băng đảng Santana diễn ra căng thẳng, khi cả hai bên nghi kỵ lẫn nhau.
Kỉ niệm 19 năm ngày cưới, Hà Kiều Anh nhắn gửi: 'Hôn nhân không phải là tìm một người hoàn hảo'Giải trí -
GĐXH - Hà Kiều Anh chia sẻ, sau 19 năm ngày cưới cô nhận ra rằng hôn nhân không phải là tìm một người hoàn hảo, mà là tìm một người sẵn sàng nắm tay mình đi qua mọi chặng đường của cuộc sống.
Con riêng của Chi Bảo và vợ cũ gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Trong chuyến du lịch đến Anh mới đây, diễn viên Chi Bảo đã kết hợp thăm con trai Gia Cát đang học tập và làm việc tại đây.
Việt Anh và Quỳnh Nga sắm biệt thự mới, chuẩn bị về chung nhàGiải trí -
GĐXH - Sau khi xác nhận chuyện tình cảm, Quỳnh Nga và Việt Anh ngày càng thoải mái sánh đôi và sắm căn biệt thự liền kề để chuẩn bị cho cuộc sống chung.
Chuyện tình Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun sau 4 năm vẫn ngọt ngào, được đồn sắp cướiGiải trí -
Sau 4 năm công khai hẹn hò, Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun vẫn là cặp đôi được đông đảo khán giả yêu mến. Không thường xuyên "phát cẩu lương", nhưng chỉ cần một lần nhắc đến nhau hay xuất hiện những "hint" nhỏ, fan của cặp đôi lại được dịp "quắn quéo".
Xúc động với 'Hàng bia trắng' trong chương trình nghệ thuật chính luận 'Một thời hoa lửa'Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Tối qua 22/7 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận "Một thời hoa lửa" do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức. Chương trình đã mang đến cho khán giả cả nước những khoảnh khắc lắng đọng, thiêng liêng và xúc động.
'Báu vật nhan sắc Hong Kong': Mất sự nghiệp vì scandal, U50 ngoại hình gây sốcThế giới showbiz -
Từng nổi tiếng khắp châu Á bởi ngoại hình nam thần, tài tử này phải tuyên bố rút khỏi giới giải trí vì ồn ào tình ái gây chấn động.
Sau 2 lần đổ vỡ, NSƯT Ngọc Quỳnh kết hôn lần 3 với bạn gái cùng Nhà hát Kịch Hà NộiGiải trí -
GĐXH - Ngọc Quỳnh và Thùy Anh ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào trong bộ ảnh cưới, chuẩn bị cho hôn lễ vào tháng 9 tại Hà Nội. Cặp đôi trải qua đổ vỡ, cùng nhau sẻ chia và thấu hiểu.