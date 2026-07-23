Tin sao 23/7: Phản ứng của Lương Thế Thành khi biết Thúy Diễm mang bầu, nhan sắc con gái 'đả nữ' Lý Hương gây sốt

Thứ năm, 19:00 23/07/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Thúy Diễm bất ngờ chia sẻ lại khoảnh khắc đáng nhớ lúc thông báo mang thai với Lương Thế Thành, trong khi đó con gái diễn viên Lý Hương gây chú ý khi cùng mẹ đi dự sự kiện.

Lý Hương và con gái Jessica Lý tỏa sáng tại sự kiện thời trang ở TP HCM - Ảnh 1.

MC Nguyên Khang gây chú ý khi đăng tải hình ảnh tại một nhà thờ ở Ninh Bình. 

Lý Hương và con gái Jessica Lý tỏa sáng tại sự kiện thời trang ở TP HCM - Ảnh 2.

Ngoài những nhận xét về phong cách thời trang lịch lãm, nhiều người cho rằng khung cảnh mà nam MC Nguyên Khang lựa chọn để chụp ảnh cũng đẹp tựa như bên "trời Âu".

Lý Hương và con gái Jessica Lý tỏa sáng tại sự kiện thời trang ở TP HCM - Ảnh 3.

Jun Phạm đã gửi lời chia sẻ và ủng hộ 100 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn khắc phục hậu quả do thiên tai.

Lý Hương và con gái Jessica Lý tỏa sáng tại sự kiện thời trang ở TP HCM - Ảnh 4.

Thúy Diễm khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ lại khoảnh khắc đáng nhớ lúc thông báo mang thai với Lương Thế Thành. Nữ diễn viên hài hước viết: "Lục lại được mấy tấm hình ghi lại thái độ lúc đưa cái này bất ngờ. Mời anh giải thích biểu cảm tâm trạng lúc này coi anh. Đố làm lại được".

Lý Hương và con gái Jessica Lý tỏa sáng tại sự kiện thời trang ở TP HCM - Ảnh 5.

Ca sĩ Hiền Thục chia sẻ hình ảnh mới nhất với nụ cười tươi kèm dòng trạng thái đầy trải nghiệm về cuộc sống. Khán giả nhận xét nữ ca sĩ ngày càng tươi trẻ, tràn đầy năng lượng dù đang ở độ tuổi U50.

Lý Hương và con gái Jessica Lý tỏa sáng tại sự kiện thời trang ở TP HCM - Ảnh 6.

"Hạnh phúc đôi khi chỉ là một bữa cơm ấm cúng, một tiếng cười giòn tan và những khoảnh khắc cả nhà được ở bên nhau. Chỉ mong mỗi ngày trôi qua, gia đình luôn bình an, mạnh khỏe và mãi là nơi để trở về", ca sĩ Dương Ngọc Thái chia sẻ.

Lý Hương và con gái Jessica Lý tỏa sáng tại sự kiện thời trang ở TP HCM - Ảnh 7.

Diễn viên Huyền Lizzie vừa chia sẻ hình ảnh nhan sắc trẻ trung và phong cách thời trang tinh tế.

Lý Hương và con gái Jessica Lý tỏa sáng tại sự kiện thời trang ở TP HCM - Ảnh 8.

Con gái Lý Hương - Jessica Lý, cùng mẹ dự một sự kiện thời trang ở TP HCM. Sắc vóc và phong cách của cô thu hút chú ý, được nhiều người khen ấn tượng.

(Ảnh FB nhân vật)

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