Tin sao 23/7: Phản ứng của Lương Thế Thành khi biết Thúy Diễm mang bầu, nhan sắc con gái 'đả nữ' Lý Hương gây sốt

3 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh chia sẻ, sau 19 năm ngày cưới cô nhận ra rằng hôn nhân không phải là tìm một người hoàn hảo, mà là tìm một người sẵn sàng nắm tay mình đi qua mọi chặng đường của cuộc sống.