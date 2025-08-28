Con trai làm bảo vệ thẳng tay chặn ông bố shipper, dân mạng cười ngất
Tưởng có con trai “gác cổng” nên dễ cho qua, ai ngờ ông bố shipper lại bị chính con trai thẳng thừng chặn lại, tạo nên cuộc hội ngộ dở khóc dở cười.
Mới đây, tại Hà Bắc (Trung Quốc), một đoạn clip ghi lại “cuộc hội ngộ” bất ngờ giữa hai cha con đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
Người cha làm nghề giao đồ ăn, còn cậu con trai tranh thủ kỳ nghỉ hè đi làm bảo vệ tại một khu dân cư. Trong một lần đi làm, hai cha con vô tình “đụng mặt” nhau ngay tại cổng, tạo nên tình huống vừa buồn cười vừa cảm động.
Người cha lái xe chở đồ ăn đến tòa nhà nơi con trai làm việc thì bị chặn lại bởi chính con trai mình, thông tin từ Sohu.
Bực mình, ông hỏi: “Bố mà cũng không cho vào à?”. Con trai bình thản đáp: “Dù bố có là ai thì cũng không được, để bố vào là con bị trừ lương”.
Màn đối đáp ngắn gọn nhưng “có 1-0-2” này khiến cư dân mạng bật cười. Thế nhưng sau tiếng cười, nhiều người cũng chợt lặng lại khi thấy trong đó ẩn chứa cả sự vất vả và tình cha con sâu đậm.
Một bên là người cha ngày ngày dãi nắng dầm mưa mưu sinh bằng nghề shipper, một bên là cậu con trai mới lớn, làm bảo vệ với đồng lương không cao nhưng vẫn nghiêm túc tuân thủ quy định.
Hai thế hệ, hai thân phận khác nhau nhưng đều đang gồng mình để kiếm sống.
Cuối cùng, người cha không thể “phá lệ”, đành dắt bộ xe vào trong. Trước khi đi, ông còn “đe dọa” vui: “Thằng nhóc, tối về nhà thì biết tay bố!”. Nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng ai cũng hiểu đó chỉ là cách ông bày tỏ tình thương với con.
Về phía cậu con trai, việc nghiêm túc làm tròn trách nhiệm cũng là bài học trưởng thành. Dù là cha, nhưng khi khoác trên mình chiếc áo bảo vệ, cậu buộc phải công bằng như với bất kỳ ai.
Người cha có thể ngoài miệng than phiền nhưng trong lòng hẳn cũng tự hào khi thấy con biết sống có nguyên tắc.
Câu chuyện khiến nhiều người cảm động bởi tình cảm cha con cũng như sự gắng sức mưu sinh vì cuộc sống.
Nhiều người sau khi xem clip chợt nhớ đến cha mình, những người đàn ông ít nói nhưng luôn yêu thương con cái bằng cách "vụng về" nhất. "Khoảnh khắc 'gặp mặt' tình cờ nhưng ấm áp tình cha con, thật nhớ cha của mình", một người bình luận.
