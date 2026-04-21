Con trai MC Mai Ngọc chọn 'cầm mic' trong tiệc sinh nhật 1 tuổi tại Bắc Ninh

Thứ ba, 17:00 21/04/2026 | Giải trí
GĐXH - MC Mai Ngọc chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ trong tiệc sinh nhật 1 tuổi của con trai tại Bắc Ninh. Bé Panda nhà nữ MC gây bất ngờ khi chọn "cầm mic" trong rất nhiều nghề nghiệp trên bàn.

Cưng xỉu khoảnh khắc con trai MC Mai Ngọc tròn 1 tuổi Cưng xỉu khoảnh khắc con trai MC Mai Ngọc tròn 1 tuổi

GĐXH - MC Mai Ngọc chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ khi con trai tròn 1 tuổi. Cô bày tỏ tình cảm sâu sắc và những niềm vui giản dị trong cuộc sống làm mẹ.

Vợ chồng MC Mai Ngọc - thiếu gia Quốc Thắng vừa tổ chức tiệc sinh nhật linh đình mừng con trai Panda tròn một tuổi ở Bắc Ninh.

Nữ MC cho biết, trước khi bữa tiệc diễn ra, cô rất căng thẳng vì sợ con trai không hợp tác. Tuy nhiên, cậu nhóc một tuổi đã khiến mẹ bất ngờ khi rất thích ánh đèn và không ngại đám đông.

Đáng chú ý, Mai Ngọc cũng tiết lộ trong rất nhiều nghề nghiệp trên bàn để lựa chọn, lại chọn đúng chiếc micro. "Biết đâu cũng làm nghề nói tương lai", Mai Ngọc chia sẻ. MC Thái Dũng cũng để lại bình luận: "Lại theo nghề mẹ và bác rồi" khiến Mai Ngọc thích thú.

Trong bữa tiệc, "bà mẹ một con" diện một chiếc đầm trắng khoe dáng mảnh mai như thuở còn son. Cô cho biết đã về mức 54 kg, gầy và đẹp hơn trước khi mang bầu nhờ kỷ luật, chăm chỉ luyện tập mỗi ngày.

Bữa tiệc thôi nôi của bé Panda được tổ chức ở Bắc Ninh nhưng vẫn đầy đủ bạn bè, người thân. "Cảm ơn bố mẹ, mọi người trong gia đình, những người anh/chị bạn mới ở Bắc Ninh đã chung vui, gửi những lời chúc và món quà đến em bé. Thật may mắn khi sinh sống ở đâu cũng nhận được nhiều yêu thương đến vậy", Mai Ngọc bày tỏ.

Phần trang trí lấy màu xanh làm chủ đạo, gấu trúc làm chủ đề, theo tên ở nhà của bé Panda. Con trai Mai Ngọc có tên thật là Đặng Anh Minh. Quầy bánh xinh xắn là địa điểm check-in yêu thích của các khách mời nhí. Nữ MC chuẩn bị gấu bông dành tặng các khách mời tham gia bữa tiệc. 

MC Mai Ngọc chia sẻ: "19/04/2026 - Chúc mừng em bé yêu tròn 1 tuổi!". MC Mai Ngọc kết hôn với doanh nhân Quốc Thắng - thiếu gia một gia đình giàu có nổi tiếng ở Bắc Giang cũ vào cuối năm 2024 và có con trai đầu lòng tháng 4/2025. Từ khi có bầu, cô gác lại công việc biên tập viên ở VTV để dành toàn bộ thời gian chăm sóc tổ ấm.

