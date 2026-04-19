Cưng xỉu khoảnh khắc con trai MC Mai Ngọc tròn 1 tuổi

Sáng ngày 19/04/2026, MC Mai Ngọc đã chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình làm mẹ khi con trai cô tròn 1 tuổi.

Trong bài đăng, nữ MC bày tỏ sự xúc động khi nhớ lại khoảnh khắc khắc con chào đời. Nữ MC cho biết tiếng khóc đầu tiên của em bé vẫn còn nguyên trong ký ức và sẽ là âm thanh không thể nào quên trong suốt cuộc đời.

Mai Ngọc cũng gửi lời cảm ơn đến con vì đã chào đời an toàn và luôn đồng hành cùng mẹ trong cuộc sống thường nhật. Theo cô, từ khi có con, cuộc sống trở nên giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Niềm vui của người mẹ đến từ những điều rất nhỏ như việc con ăn ngon, ngủ quan hay hoàn thành từng bình sữa, bát cháo – những điều mà cô ví như "thành công trong sự nghiệp".

MC Mai Ngọc chia sẻ: "19/04/2026 - Chúc mừng em bé yêu tròn 1 tuổi!"

"365 ngày bên nhau mà với mẹ tiếng em bé khóc khi chào đời vẫn như mới ngày hôm qua vậy. Chắc hẳn đây là âm thanh cả đời mẹ sẽ không bao giờ quên... Có em rồi, cuộc sống thật đơn giản, chỉ cần em ăn ngon, ngủ ngoan, mỗi bình sữa, bát cháo em ăn hết mà mẹ vui như đạt thành tựu trong sự nghiệp vậy", nữ MC chia sẻ.

Nhân dịp con bước sang tuổi mới, nữ MC khẳng định sẽ tiếp tục dành nhiều thời gian nhất có thể để ở bên con, cùng con tạo nên một tuổi thơ ngọt ngào. Cô cũng không giấu cảm xúc khi bày tỏ tình cảm dành riêng cho con: "Mẹ yêu em nhiều hơn mỗi ngày!".

Từ sau khi sinh con, MC Mai Ngọc chuyển từ biệt thự tại Hà Nội về sống trong lâu đài rộng hàng nghìn m2 của nhà chồng ở Bắc Ninh (Bắc Giang cũ). Ông xã cô - thiếu gia Quốc Thắng, hiện tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình ở quê. Bên cạnh hệ sinh thái nhà hàng, quán cafe và trung tâm tiệc cưới, gia đình Quốc Thắng còn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, đang triển khai một khu đô thị lớn ở Bắc Ninh.

Nữ MC thường xuyên chia sẻ cuộc sống hàng ngày trên trang cá nhân và cho biết hạnh phúc với nhịp sống bình yên, không khí trong lành ở quê. Gác lại công việc MC, biên tập viên truyền hình từ khi mang bầu, niềm vui hiện tại của Mai Ngọc là con trai ngoan ngoãn, thích thú với các món ăn dặm do cô chuẩn bị.

Mai Ngọc sinh năm 1990, là một trong những hot girl đời đầu của Hà thành. Trước khi trở thành MC truyền hình và có biệt danh "cô gái thời tiết", cô làm người mẫu cho nhiều tờ báo tuổi teen, tham gia một số cuộc thi nhan sắc. Sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí Tuyên truyền, người đẹp về công tác tại Đài truyền hình Việt Nam. Có gương mặt xinh xắn cùng body đẹp nên Mai Ngọc còn được mệnh danh là "MC xinh đẹp nhất VTV".