MC Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng và những ai góp mặt tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'?
GĐXH - Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng, Hoàng Tôn và hai nghệ sĩ khác là những người được công bố đầu tiên sẽ góp mặt trong "Anh trai vượt ngàn chông gai" năm 2026.
Sau một thời gian khiến người hâm mộ háo hức dự đoán mỗi ngày với các gợi ý về những Anh tài tham gia mùa thi mới, chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" năm 2026 đã chính thức giới thiệu 5 nhân vật đầu tiên.
NSƯT Đại Nghĩa là "Anh tài" được tung gợi ý đầu tiên, gắn với chuỗi thương hiệu kịch nổi tiếng "Ngày xửa ngày xưa". Với hơn 25 năm cống hiến cho các hoạt động nghệ thuật, Đại Nghĩa đã ghi dấu ấn đậm nét trên sân khấu kịch, các bộ phim điện ảnh, truyền hình và nhiều chương trình mà anh "cầm trịch" với vai trò MC.
Đứng trước thử thách của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, NSƯT Đại Nghĩa mang tâm thế của một "tân binh".
"Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng đã quyết định tham gia chương trình bằng tên thật Dũng DT (Đinh Tiến Dũng) thay vì tên gọi "Giáo sư Xoay" vốn đã quen thuộc với đông đảo khán giả. Anh tài Dũng DT chia sẻ, với hành trình mới, kết quả không phải là đích đến cuối cùng mà là những trải nghiệm trong lần đầu tiên nghiêm túc theo đuổi âm nhạc.
Việc MC Đinh Tiến Dũng trở thành "Anh tài" đã được nhiều người nghĩ đến khi chương trình hé lộ bức ảnh "Ai là triệu phú". MC Đinh Tiến Dũng có khiếu hài hước, khả năng ca hát nên phù hợp nhất dàn MC "Ai là triệu phú" tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai".
Ca sĩ Hoàng Tôn vốn là một nghệ sĩ có màu sắc riêng trong V-Pop và có lượng người hâm mộ đông đảo. Đến với "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", anh hướng tới hình ảnh hiện đại và đầy năng lượng trên sân khấu nghệ thuật.
Là người sở hữu nhiều bản hit như "Để em rời xa", "Nước hoa", "Tình yêu ngủ quên"... Hoàng Tôn cho biết: "Sẽ chọn một ca khúc quen thuộc để khán giả có thể hát theo, nhưng sẽ làm mới nó hoàn toàn". Nam ca sĩ còn hứa hẹn sẽ chơi nhạc cụ trực tiếp trên sân khấu để gây ấn tượng một cách mạnh mẽ nhất.
Diễn viên Lê Xuân Tiền sở hữu hình ảnh lịch lãm trên màn ảnh và nền tảng thể lực của một võ sĩ Taekwondo, Lê Xuân Tiền xuất hiện như một ẩn số thú vị cho mùa tranh tài 2026.
Nam diễn viên thừa nhận sự lo lắng khi xuất phát điểm của mình là một "tân binh" cả về âm nhạc và vũ đạo. Lê Xuân Tiền đang dốc sức tập luyện để tận dụng lợi thế thể chất võ sĩ vào những màn trình diễn mạnh mẽ, hứa hẹn một diện mạo đầy bứt phá.
Nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương được kỳ vọng mang đến một màu sắc hoàn toàn mới lạ khi lần đầu đưa nghệ thuật xiếc kết hợp vào sân chơi âm nhạc.
Sinh năm 2002, Phùng Minh Cương sở hữu thành tích đáng gờm với Huy chương Bạc Liên hoan Xiếc Quốc tế. Bên cạnh đó, anh còn thủ vai chính "Hỏa Thần" trong vở diễn Vùng đất kỳ bí - tác phẩm xiếc kịch gây bão truyền thông và "cháy vé" liên tục thời gian qua. Anh tài thế hệ Gen Z mong đợi chương trình sẽ là cột mốc đáng nhớ, ghi dấu bước lột xác, phá bỏ giới hạn của bản thân.
Trước đó, đơn vị sản xuất "Anh trai vượt ngàn chông gai" năm 2026 cũng công bố ê-kíp đồng hành với Đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư, Đạo diễn âm nhạc SlimV, Đạo diễn hình ảnh Trần Quốc Vương, Đạo diễn ánh sáng Phúc Nguyễn, Giám đốc nghệ thuật Vĩ Khang, Giám đốc nghệ thuật (Reality) Hứa Mẫn. Đây không chỉ là lời cam kết về chất lượng chuyên môn mà còn là lời khẳng định về một mùa giải mang tinh thần hành trình kiến tạo giá trị độc bản.
Thông tin về những "Anh tài" tiếp theo sẽ lần lượt được công bố trong thời gian tới. Theo thông tin đã đăng tải từ Ban tổ chức, con số "Anh tài" tham gia mùa 2 dự kiến sẽ không chỉ dừng lại ở 33 như lần đầu tiên chương trình ra mắt trên sóng VTV3. Với đợt mở rộng về quy mô này, khán giả đang rất háo hức dự đoán, đề cử các ứng cử viên phù hợp.
Bên cạnh việc tiết lộ về thời điểm tổ chức vào tháng 6/2026, thay đổi đáng chú ý nhất của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 còn nằm ở việc thay đổi giới hạn nghệ sĩ “trên 30 tuổi” – yếu tố đặc trưng của mùa đầu tiên. Việc đón nhận những gương mặt dưới 30 tuổi được kỳ vọng sẽ tạo nên những biến số mới mẻ và sức bật khác biệt cho định dạng năm nay.
