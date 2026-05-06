Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

MC Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng và những ai góp mặt tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'?

Thứ tư, 09:59 06/05/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng, Hoàng Tôn và hai nghệ sĩ khác là những người được công bố đầu tiên sẽ góp mặt trong "Anh trai vượt ngàn chông gai" năm 2026.

Sau một thời gian khiến người hâm mộ háo hức dự đoán mỗi ngày với các gợi ý về những Anh tài tham gia mùa thi mới, chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" năm 2026 đã chính thức giới thiệu 5 nhân vật đầu tiên.

NSƯT Đại Nghĩa là "Anh tài" được tung gợi ý đầu tiên, gắn với chuỗi thương hiệu kịch nổi tiếng "Ngày xửa ngày xưa"Với hơn 25 năm cống hiến cho các hoạt động nghệ thuật, Đại Nghĩa đã ghi dấu ấn đậm nét trên sân khấu kịch, các bộ phim điện ảnh, truyền hình và nhiều chương trình mà anh "cầm trịch" với vai trò MC.

Đứng trước thử thách của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, NSƯT Đại Nghĩa mang tâm thế của một "tân binh".

5 Anh tài đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 - Ảnh 1.

NSƯT Đại Nghĩa.

"Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng đã quyết định tham gia chương trình bằng tên thật Dũng DT (Đinh Tiến Dũng) thay vì tên gọi "Giáo sư Xoay" vốn đã quen thuộc với đông đảo khán giả. Anh tài Dũng DT chia sẻ, với hành trình mới, kết quả không phải là đích đến cuối cùng mà là những trải nghiệm trong lần đầu tiên nghiêm túc theo đuổi âm nhạc.

Việc MC Đinh Tiến Dũng trở thành "Anh tài" đã được nhiều người nghĩ đến khi chương trình hé lộ bức ảnh "Ai là triệu phú". MC Đinh Tiến Dũng có khiếu hài hước, khả năng ca hát nên phù hợp nhất dàn MC "Ai là triệu phú" tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai".

5 Anh tài đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 - Ảnh 2.

"Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng.

Ca sĩ Hoàng Tôn vốn là một nghệ sĩ có màu sắc riêng trong V-Pop và có lượng người hâm mộ đông đảo. Đến với "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", anh hướng tới hình ảnh hiện đại và đầy năng lượng trên sân khấu nghệ thuật.

Là người sở hữu nhiều bản hit như "Để em rời xa", "Nước hoa", "Tình yêu ngủ quên"... Hoàng Tôn cho biết: "Sẽ chọn một ca khúc quen thuộc để khán giả có thể hát theo, nhưng sẽ làm mới nó hoàn toàn". Nam ca sĩ còn hứa hẹn sẽ chơi nhạc cụ trực tiếp trên sân khấu để gây ấn tượng một cách mạnh mẽ nhất.

5 Anh tài đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 - Ảnh 3.

Ca sĩ Hoàng Tôn.

Diễn viên Lê Xuân Tiền sở hữu hình ảnh lịch lãm trên màn ảnh và nền tảng thể lực của một võ sĩ Taekwondo, Lê Xuân Tiền xuất hiện như một ẩn số thú vị cho mùa tranh tài 2026.

Nam diễn viên thừa nhận sự lo lắng khi xuất phát điểm của mình là một "tân binh" cả về âm nhạc và vũ đạo. Lê Xuân Tiền đang dốc sức tập luyện để tận dụng lợi thế thể chất võ sĩ vào những màn trình diễn mạnh mẽ, hứa hẹn một diện mạo đầy bứt phá.

5 Anh tài đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 - Ảnh 4.

Lê Xuân Tiền là một ẩn số được dự báo sẽ gây bất ngờ lớn đối với khán giả.

Nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương được kỳ vọng mang đến một màu sắc hoàn toàn mới lạ khi lần đầu đưa nghệ thuật xiếc kết hợp vào sân chơi âm nhạc.

Sinh năm 2002, Phùng Minh Cương sở hữu thành tích đáng gờm với Huy chương Bạc Liên hoan Xiếc Quốc tế. Bên cạnh đó, anh còn thủ vai chính "Hỏa Thần" trong vở diễn Vùng đất kỳ bí - tác phẩm xiếc kịch gây bão truyền thông và "cháy vé" liên tục thời gian qua. Anh tài thế hệ Gen Z mong đợi chương trình sẽ là cột mốc đáng nhớ, ghi dấu bước lột xác, phá bỏ giới hạn của bản thân.


5 Anh tài đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 - Ảnh 5.

Nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương.

Trước đó, đơn vị sản xuất "Anh trai vượt ngàn chông gai" năm 2026 cũng công bố ê-kíp đồng hành với Đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư, Đạo diễn âm nhạc SlimV, Đạo diễn hình ảnh Trần Quốc Vương, Đạo diễn ánh sáng Phúc Nguyễn, Giám đốc nghệ thuật Vĩ Khang, Giám đốc nghệ thuật (Reality) Hứa Mẫn. Đây không chỉ là lời cam kết về chất lượng chuyên môn mà còn là lời khẳng định về một mùa giải mang tinh thần hành trình kiến tạo giá trị độc bản.

Thông tin về những "Anh tài" tiếp theo sẽ lần lượt được công bố trong thời gian tới. Theo thông tin đã đăng tải từ Ban tổ chức, con số "Anh tài" tham gia mùa 2 dự kiến sẽ không chỉ dừng lại ở 33 như lần đầu tiên chương trình ra mắt trên sóng VTV3. Với đợt mở rộng về quy mô này, khán giả đang rất háo hức dự đoán, đề cử các ứng cử viên phù hợp. 

MC Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng và những ai góp mặt tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'? - Ảnh 6.

"Anh trai vượt ngàn chông gai" 2026 dự kiến tổ chức vào tháng 6 tới.

Bên cạnh việc tiết lộ về thời điểm tổ chức vào tháng 6/2026, thay đổi đáng chú ý nhất của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 còn nằm ở việc thay đổi giới hạn nghệ sĩ “trên 30 tuổi” – yếu tố đặc trưng của mùa đầu tiên. Việc đón nhận những gương mặt dưới 30 tuổi được kỳ vọng sẽ tạo nên những biến số mới mẻ và sức bật khác biệt cho định dạng năm nay.

"Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2: Lộ diện ê-kíp sản xuất, các "Anh tài" vẫn còn là ẩn số'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2: Lộ diện ê-kíp sản xuất, các 'Anh tài' vẫn còn là ẩn số

GĐXH - Chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc “Anh trai vượt ngàn chông gai” mùa 2 chính thức trở lại vào tháng 6 tới cùng dàn ê-kíp là bảo chứng của rating.

Phim thiếu nhi chiếu rạp dịp 1/6 có những bộ phim nào hấp dẫn?Phim thiếu nhi chiếu rạp dịp 1/6 có những bộ phim nào hấp dẫn?

GĐXH - Dịp Tết thiếu nhi (1/6) được khởi động cho một kỳ nghỉ thật sôi động với những bộ phim chiếu rạp hấp dẫn dành cho lứa tuổi thiếu nhi.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2: Lộ diện ê-kíp sản xuất, các 'Anh tài' vẫn còn là ẩn số

'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2: Lộ diện ê-kíp sản xuất, các 'Anh tài' vẫn còn là ẩn số

Phim thiếu nhi chiếu rạp dịp 1/6 có những bộ phim nào hấp dẫn?

Phim thiếu nhi chiếu rạp dịp 1/6 có những bộ phim nào hấp dẫn?

Hứa Vĩ Văn gây chú ý trong phim 'Tận hiến'

Hứa Vĩ Văn gây chú ý trong phim 'Tận hiến'

Ngọc Huyền tiết lộ lý do từ chối Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

Ngọc Huyền tiết lộ lý do từ chối Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

Thương (Quỳnh Kool) bị gạ 'đổi tình lấy tiền'

Thương (Quỳnh Kool) bị gạ 'đổi tình lấy tiền'

Cùng chuyên mục

Nhiệm kỳ hoa hậu của Hà Trúc Linh bị cho là 'khá ngắn', BTC cuộc thi nói gì?

Nhiệm kỳ hoa hậu của Hà Trúc Linh bị cho là 'khá ngắn', BTC cuộc thi nói gì?

Giải trí - 45 phút trước

GĐXH - Hoa hậu Hà Trúc Linh có thời gian thực hiện nhiệm kỳ của một Hoa hậu Việt Nam khá ngắn, trước thông tin này, BTC và chính người đẹp đã lên tiếng giải đáp.

Ngày mai, đạo diễn phim cảnh sát hình sự ‘Vực thẳm vô hình’ ra tòa: Phút sai lầm của một tên tuổi lớn

Ngày mai, đạo diễn phim cảnh sát hình sự ‘Vực thẳm vô hình’ ra tòa: Phút sai lầm của một tên tuổi lớn

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Từng là người đứng sau những khung hình khắc họa ranh giới mong manh giữa cái thiện và cái ác, đạo diễn Lê Minh đã vướng vào chính 'vực thẳm' ngoài đời thực. Từ một vị đạo diễn tài năng, sở hữu hàng loạt tác phẩm ăn khách trên sóng truyền hình, anh sắp phải đứng trước vành móng ngựa vì một phút nôn nóng đòi nợ bằng biện pháp tiêu cực.

Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng, về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán bún

Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng, về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán bún

Câu chuyện văn hóa - 4 giờ trước

Sau khi gây chú ý trên phim giờ vàng, nữ diễn viên gen Z tiết lộ cuộc sống có nhiều đổi thay, quán bún của mẹ đông khách, thỉnh thoảng cô vẫn phụ mẹ bán hàng.

NSND Trung Anh, Doãn Quốc Đam tham gia phim về đề tài tình báo

NSND Trung Anh, Doãn Quốc Đam tham gia phim về đề tài tình báo

Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước

GĐXH - 'Mật mã Đông Dương' là bộ phim về đề tài tình báo sẽ chính thức ra mắt vào 30/4/2027. Phim có sự tham gia diễn xuất của 2 gương mặt hot trong làng phim phía Bắc là NSND Trung Anh và diễn viên Doãn Quốc Đam

Sao phim 'Người thổi tù và hàng tổng': 'Anh trưởng thôn' Quốc Tuấn ở tuổi hưu, giờ ra sao?

Sao phim 'Người thổi tù và hàng tổng': 'Anh trưởng thôn' Quốc Tuấn ở tuổi hưu, giờ ra sao?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - 27 năm sau ngày bộ phim “Người thổi tù và hàng tổng” phát sóng, có nghệ sĩ vẫn tiếp tục hoạt động, cũng có người đã qua đời, nhưng những thước phim vẫn mãi là ký ức đẹp trong lòng khán giả. Trong số đó có nghệ sĩ Quốc Tuấn – người đảm nhận vai trưởng thôn, nhân vật chính trong bộ phim này.

Thân Thúy Hà tuổi trung niên: Mẹ đơn thân bí ẩn showbiz Việt, tin đồn tài sản 700 tỷ

Thân Thúy Hà tuổi trung niên: Mẹ đơn thân bí ẩn showbiz Việt, tin đồn tài sản 700 tỷ

Thế giới showbiz - 16 giờ trước

GĐXH - Thân Thúy Hà cho biết, nếu sở hữu khối tài sản hơn 700 tỷ đồng, cô đã lựa chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống an yên thay vì tiếp tục làm việc vất vả như hiện tại.

'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2: Lộ diện ê-kíp sản xuất, các 'Anh tài' vẫn còn là ẩn số

'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2: Lộ diện ê-kíp sản xuất, các 'Anh tài' vẫn còn là ẩn số

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc “Anh trai vượt ngàn chông gai” mùa 2 chính thức trở lại vào tháng 6 tới cùng dàn ê-kíp là bảo chứng của rating.

Phim thiếu nhi chiếu rạp dịp 1/6 có những bộ phim nào hấp dẫn?

Phim thiếu nhi chiếu rạp dịp 1/6 có những bộ phim nào hấp dẫn?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Dịp Tết thiếu nhi (1/6) được khởi động cho một kỳ nghỉ thật sôi động với những bộ phim chiếu rạp hấp dẫn dành cho lứa tuổi thiếu nhi.

Hòa Minzy có động thái gây chú ý liên quan đến con trai 2 tuổi của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Hòa Minzy có động thái gây chú ý liên quan đến con trai 2 tuổi của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Hòa Minzy gửi lời chúc sinh nhật 2 tuổi con trai Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Mối quan hệ của nữ ca sĩ và vợ chồng nam cầu thủ khiến fan tò mò.

Thương (Quỳnh Kool) lo đủ 300 triệu giúp em gái thoát nạn

Thương (Quỳnh Kool) lo đủ 300 triệu giúp em gái thoát nạn

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Thương tới bệnh viện để bồi thường cho Ly 300 triệu, giúp cho Trang thoát khỏi rắc rối đã gây ra.

Xem nhiều

Ngày mai, đạo diễn phim cảnh sát hình sự ‘Vực thẳm vô hình’ ra tòa: Phút sai lầm của một tên tuổi lớn

Ngày mai, đạo diễn phim cảnh sát hình sự ‘Vực thẳm vô hình’ ra tòa: Phút sai lầm của một tên tuổi lớn

Giải trí

GĐXH - Từng là người đứng sau những khung hình khắc họa ranh giới mong manh giữa cái thiện và cái ác, đạo diễn Lê Minh đã vướng vào chính 'vực thẳm' ngoài đời thực. Từ một vị đạo diễn tài năng, sở hữu hàng loạt tác phẩm ăn khách trên sóng truyền hình, anh sắp phải đứng trước vành móng ngựa vì một phút nôn nóng đòi nợ bằng biện pháp tiêu cực.

Khối tài sản bất ngờ của H'Hen Niê ở tuổi 34

Khối tài sản bất ngờ của H'Hen Niê ở tuổi 34

Giải trí
11 năm sau ngày công khai tình yêu, Khánh Thi - Phan Hiển có cuộc sống viên mãn ra sao?

11 năm sau ngày công khai tình yêu, Khánh Thi - Phan Hiển có cuộc sống viên mãn ra sao?

Giải trí
Nam chính phim phát sóng giờ vàng tiết lộ vợ xinh đẹp, không ghen tuông với bạn diễn

Nam chính phim phát sóng giờ vàng tiết lộ vợ xinh đẹp, không ghen tuông với bạn diễn

Giải trí
Sao phim 'Người thổi tù và hàng tổng': 'Anh trưởng thôn' Quốc Tuấn ở tuổi hưu, giờ ra sao?

Sao phim 'Người thổi tù và hàng tổng': 'Anh trưởng thôn' Quốc Tuấn ở tuổi hưu, giờ ra sao?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top