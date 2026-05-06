Phim có diễn viên 'Sex Education' được phát trên Netflix sau khi chiếu rạp 49 ngày
GĐXH - Tập phim chuyển thể "The Magician's Nephew" với sự tham gia của sao "Sex Education" Emma Mackey sẽ lùi lịch sang năm 2027, được phát sóng trên Netflix sau khi chiếu rạp.
"Biên niên sử Narnia" là thương hiệu phim phiêu lưu giả tưởng chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả C.S. Lewis. 3 tập phim đầu tiên đã mang về doanh thu 1,5 tỷ USD cùng nhiều giải thưởng. Tập thứ 4 mang tên "The Magician's Nephew" do Greta Gerwig đạo diễn là cuốn sách thứ sáu trong loạt truyện nhưng nó lại là cuốn đầu tiên theo trình tự thời gian và tập trung vào sự hình thành của Narnia.
Theo kế hoạch phát hành mới, "The Magician's Nephew" sẽ ra mắt vào ngày 12/2/2027 và sau đó sẽ có mặt trên Netflix vào ngày 2/4/2027. Các suất chiếu thử của phim sẽ bắt đầu vào ngày 10/2/2027, chỉ dành riêng cho các rạp IMAX. Việc phát hành rộng rãi phim ở các rạp chiếu 49 ngày trước khi chính thức đưa lên Netflix được xem là điều chưa từng có đối với nền tảng trực tuyến này.
"The Magician's Nephew" quy tụ dàn diễn viên toàn sao, trong đó vai diễn quan trọng, có sức ảnh hưởng tới toàn thế giới Narnia là Phù thủy trắng Jadis do Emma Mackey đảm nhận.
Phù thủy trắng là phản diện chính không chỉ trong tập phim chuyển thể mới "The Magician's Nephew". Phù thủy trắng đã nhấn chìm Narnia vào một mùa đông bất tận và có sức mạnh biến kẻ thù của mình thành tượng đá.
Vai diễn hứa hẹn sẽ là cú "lột xác" ấn tượng tiếp theo cho Emma Mackey. Trước đó, cô nổi tiếng với vai nữ sinh nổi loạn, cá tính trong phim học đường "Sex Education" nhưng những bộ phim tiếp sau của cô lại khá mờ nhạt.
Nữ diễn viên Emma Mackey (sinh năm 1996) sinh ra tại Pháp, có bố là người Pháp và mẹ là người Anh. Cô từng gây chú ý khi vào vai Maeve Wiley, một nữ sinh "gái hư" thông minh, nhanh trí, hiểu biết về kinh doanh trong “Sex Education”. Vai diễn trong “Sex Education” chính là vai diễn chuyên nghiệp đầu tiên và đã đưa tên tuổi của Emma Mackey nổi tiếng toàn cầu. Sau đó, Emma Mackey tiếp tục tạo dấu ấn khi góp mặt trong bộ phim kinh dị kỳ bí "Án mạng trên sông Nile", phần tiếp theo "Án mạng trên tàu tốc hành phương Đông", "Barbie", "Ella McCay"...
