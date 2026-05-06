CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) bất ngờ tán tỉnh Thương (Quỳnh Kool)

Trong trích đoạn giới thiệu tập 33 phim "Bước chân vào đời", sau những sóng gió đã trải qua, Trang (Ngọc Thủy) thường xuyên ở nhà hơn, chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa. Cô dặn dò em trai, nhưng cũng là tự dặn mình phải cố gắng học hành để còn giúp đỡ chị. Chỉ còn vài tháng là Trang tốt nghiệp Đại học, trong khi đó Minh sắp tốt nghiệp cấp 3. Sau giai đoạn này Thương sẽ đỡ vất vả nên hai em bảo ban nhau hoàn thành tốt mọi việc.

Trang cũng thông báo với em trai rằng mình đã thẳng thắn từ chối tình cảm của Hưng. Cô yêu cầu Minh sẽ giữ khoảng cách, không tiếp tục làm phiền, lợi dụng Hưng giúp đỡ. Cô càng không muốn gieo cho Hưng hy vọng về chuyện tình cảm. Trang khẳng định bản thân không phải là người phũ phàng, mà đang tập sống tử tế hơn.

Trang chia sẻ với em trai rằng không muốn nhận sự giúp đỡ của Hưng vì không có tình cảm. Ảnh VTV

Trong khi đó, sau khi bà Hạnh ngất xỉu trong trường học, CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) và Thương (Quỳnh Kool) ở bên cạnh túc trực chăm sóc. Gặp Thương ở bệnh viện khi đến thăm mẹ Trần Lâm, bà Dung đã ngồi nói chuyện với cô rất lâu. Tuy nhiên Thương cho biết mọi việc đau khổ, vất vả đã qua, cô không muốn nhắc lại. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Trần Lâm mang đồ ăn cho mẹ đến. Anh phải đi khá lâu, xếp hàng chờ mua cháo cho mẹ theo lời dặn của Thương.



Nhìn cách nói chuyện thân thiết của Trần Lâm và Thương, bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) không khỏi chạnh lòng. Bà lo lắng mối quan hệ của hai người sẽ tiến xa hơn. Do đó, ngay trước mặt Trần Lâm, bà Dung đã hỏi Thương: "Cô định hỏi Thương, nếu như Quân quay về mà vẫn còn tình cảm với cháu thì sẽ thế nào nhỉ?".

Nghe câu hỏi này, Thương và Lâm hết sức ngỡ ngàng. Tuy nhiên với biểu cảm trên mặt của Thương, có vẻ cô không sẵn sàng cho việc quay lại với Quân.

Bà Dung cảm thấy tiếc nuối Thương khi chứng kiến Lâm quan tâm tới bạn gái cũ của con. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, trên đường chở Thương đi công việc, Lâm cố tình trêu cô không phải lo sợ không được ký tiếp hợp đồng làm việc tại trường học. Anh tiếp tục đưa ra lý do Thương thân thiết với bà Hạnh nên sẽ dễ dàng tiếp tục duy trì công việc. Tuy nhiên, Thương ngay lập tức nói rằng bản thân không muốn dựa dẫm vào người khác. Thấy vậy, Lâm khuyên cô khẳng khái là tốt nhưng đừng cực đoan quá.

Lời nói này của Lâm khiến Thương ngại ngùng nói lời cảm ơn anh đã hỗ trợ. Thương luôn cho rằng mình có thể tự lo, tự giải quyết những rắc rối của bản thân cũng như các em và gia đình. Nhưng thực tế Lâm là người âm thầm giúp cô hết lần này đến lần khác. Anh có vẻ ngoài lạnh lùng, thích châm chọc người khác. Cách giải quyết rắc rối của Lâm sắc sảo, nhanh gọn. Tuy vậy đằng sau đó là trái tim ấm áp và tinh tế.

Thương ngại ngùng trước những câu nói "bóng gió" của Lâm. Ảnh VTV

Trước vẻ ngại ngùng của Thương, Lâm bất ngờ khẳng định: "Người bị làm phiền không cảm thấy phiền là được. Cứ thoải mái đi!". Từ trước đến nay Lâm ít khi tỏ ra quan tâm, chăm sóc người khác ngoài mặt. Tuy nhiên, lần này anh không tiếp tục châm chọc Thương, ngược lại bảo cô cứ thoải mái nhờ vả mình. Đây là điều trái ngược với tính cách của Lâm khiến Thương bất ngờ.

Tập 33 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 6/5 trên VTV3.

BLACKPINK 'đại náo' Met Gala 2026, gây nhiều tranh cãi GĐXH - Lần đầu tiên cả bốn thành viên BLACKPINK cùng xuất hiện tại sự kiện Met Gala 2026 khiến người hâm mộ "phát cuồng".

Phát hiện trong túi xách của Mai (Ngọc Huyền) có 5 cây bạc bị mất cắp GĐXH - Số bạc của bà Mão bị mất đã bất ngờ được tìm thấy trong túi của Mai khiến nhiều người bất ngờ.



