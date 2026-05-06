Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) bất ngờ tán tỉnh Thương (Quỳnh Kool)

Thứ tư, 15:03 06/05/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trên đường chở Thương đi công việc, Trần Lâm cố tình trêu đùa và "thả thính" khiến cô ngỡ ngàng.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 33 phim "Bước chân vào đời", sau những sóng gió đã trải qua, Trang (Ngọc Thủy) thường xuyên ở nhà hơn, chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa. Cô dặn dò em trai, nhưng cũng là tự dặn mình phải cố gắng học hành để còn giúp đỡ chị. Chỉ còn vài tháng là Trang tốt nghiệp Đại học, trong khi đó Minh sắp tốt nghiệp cấp 3. Sau giai đoạn này Thương sẽ đỡ vất vả nên hai em bảo ban nhau hoàn thành tốt mọi việc.

Trang cũng thông báo với em trai rằng mình đã thẳng thắn từ chối tình cảm của Hưng. Cô yêu cầu Minh sẽ giữ khoảng cách, không tiếp tục làm phiền, lợi dụng Hưng giúp đỡ. Cô càng không muốn gieo cho Hưng hy vọng về chuyện tình cảm. Trang khẳng định bản thân không phải là người phũ phàng, mà đang tập sống tử tế hơn.

CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) bất ngờ tán tỉnh Thương (Quỳnh Kool) - Ảnh 1.

Trang chia sẻ với em trai rằng không muốn nhận sự giúp đỡ của Hưng vì không có tình cảm. Ảnh VTV

Trong khi đó, sau khi bà Hạnh ngất xỉu trong trường học, CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) và Thương (Quỳnh Kool) ở bên cạnh túc trực chăm sóc. Gặp Thương ở bệnh viện khi đến thăm mẹ Trần Lâm, bà Dung đã ngồi nói chuyện với cô rất lâu. Tuy nhiên Thương cho biết mọi việc đau khổ, vất vả đã qua, cô không muốn nhắc lại. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Trần Lâm mang đồ ăn cho mẹ đến. Anh phải đi khá lâu, xếp hàng chờ mua cháo cho mẹ theo lời dặn của Thương.

Nhìn cách nói chuyện thân thiết của Trần Lâm và Thương, bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) không khỏi chạnh lòng. Bà lo lắng mối quan hệ của hai người sẽ tiến xa hơn. Do đó, ngay trước mặt Trần Lâm, bà Dung đã hỏi Thương: "Cô định hỏi Thương, nếu như Quân quay về mà vẫn còn tình cảm với cháu thì sẽ thế nào nhỉ?".

Nghe câu hỏi này, Thương và Lâm hết sức ngỡ ngàng. Tuy nhiên với biểu cảm trên mặt của Thương, có vẻ cô không sẵn sàng cho việc quay lại với Quân.

CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) bất ngờ tán tỉnh Thương (Quỳnh Kool) - Ảnh 2.

Bà Dung cảm thấy tiếc nuối Thương khi chứng kiến Lâm quan tâm tới bạn gái cũ của con. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, trên đường chở Thương đi công việc, Lâm cố tình trêu cô không phải lo sợ không được ký tiếp hợp đồng làm việc tại trường học. Anh tiếp tục đưa ra lý do Thương thân thiết với bà Hạnh nên sẽ dễ dàng tiếp tục duy trì công việc. Tuy nhiên, Thương ngay lập tức nói rằng bản thân không muốn dựa dẫm vào người khác. Thấy vậy, Lâm khuyên cô khẳng khái là tốt nhưng đừng cực đoan quá.

Lời nói này của Lâm khiến Thương ngại ngùng nói lời cảm ơn anh đã hỗ trợ. Thương luôn cho rằng mình có thể tự lo, tự giải quyết những rắc rối của bản thân cũng như các em và gia đình. Nhưng thực tế Lâm là người âm thầm giúp cô hết lần này đến lần khác. Anh có vẻ ngoài lạnh lùng, thích châm chọc người khác. Cách giải quyết rắc rối của Lâm sắc sảo, nhanh gọn. Tuy vậy đằng sau đó là trái tim ấm áp và tinh tế.

CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) bất ngờ tán tỉnh Thương (Quỳnh Kool) - Ảnh 3.

Thương ngại ngùng trước những câu nói "bóng gió" của Lâm. Ảnh VTV

Trước vẻ ngại ngùng của Thương, Lâm bất ngờ khẳng định: "Người bị làm phiền không cảm thấy phiền là được. Cứ thoải mái đi!". Từ trước đến nay Lâm ít khi tỏ ra quan tâm, chăm sóc người khác ngoài mặt. Tuy nhiên, lần này anh không tiếp tục châm chọc Thương, ngược lại bảo cô cứ thoải mái nhờ vả mình. Đây là điều trái ngược với tính cách của Lâm khiến Thương bất ngờ.

Tập 33 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 6/5 trên VTV3.

CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) bất ngờ tán tỉnh Thương (Quỳnh Kool) - Ảnh 4.BLACKPINK 'đại náo' Met Gala 2026, gây nhiều tranh cãi

GĐXH - Lần đầu tiên cả bốn thành viên BLACKPINK cùng xuất hiện tại sự kiện Met Gala 2026 khiến người hâm mộ "phát cuồng".

CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) bất ngờ tán tỉnh Thương (Quỳnh Kool) - Ảnh 5.Phát hiện trong túi xách của Mai (Ngọc Huyền) có 5 cây bạc bị mất cắp

GĐXH - Số bạc của bà Mão bị mất đã bất ngờ được tìm thấy trong túi của Mai khiến nhiều người bất ngờ.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Phát hiện trong túi xách của Mai (Ngọc Huyền) có 5 cây bạc bị mất cắp

Phát hiện trong túi xách của Mai (Ngọc Huyền) có 5 cây bạc bị mất cắp

MC Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng và những ai góp mặt tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'?

MC Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng và những ai góp mặt tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'?

'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2: Lộ diện ê-kíp sản xuất, các 'Anh tài' vẫn còn là ẩn số

'Anh trai vượt ngàn chông gai' mùa 2: Lộ diện ê-kíp sản xuất, các 'Anh tài' vẫn còn là ẩn số

Phim thiếu nhi chiếu rạp dịp 1/6 có những bộ phim nào hấp dẫn?

Phim thiếu nhi chiếu rạp dịp 1/6 có những bộ phim nào hấp dẫn?

Thương (Quỳnh Kool) lo đủ 300 triệu giúp em gái thoát nạn

Thương (Quỳnh Kool) lo đủ 300 triệu giúp em gái thoát nạn

Cùng chuyên mục

Tin vui của Lan Phương

Tin vui của Lan Phương

Giải trí - 25 phút trước

GĐXH - Lan Phương mới đây đã hạnh phúc vì thắng kiện phúc thẩm vụ ly hôn với chồng Tây. Cuối cùng sau bao ngày mệt mỏi, cô đã giành được quyền nuôi 2 con gái.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh 'khủng hoảng' tuổi lên 2

Cặp song sinh nhà Phương Oanh 'khủng hoảng' tuổi lên 2

Giải trí - 35 phút trước

GĐXH - Jimmy và Jenny - cặp song sinh nhà Phương Oanh lại có những khoảnh khắc chính mẹ cũng cảm thấy "dở khóc, dở cười".

Á hậu mang hàm Trung úy vắng mặt tại Hoa hậu Việt Nam 2026, lý do khiến fan bất ngờ

Á hậu mang hàm Trung úy vắng mặt tại Hoa hậu Việt Nam 2026, lý do khiến fan bất ngờ

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Á hậu Châu Anh không thể tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026 vì lý do sức khỏe. Cô chia sẻ về chủ đề "Miền hương sắc" và hy vọng sẽ sớm đồng hành cùng cuộc thi.

Vợ chồng nam diễn viên quê Bắc Ninh gây sốt với hậu trường 'Ngược đường ngược nắng'

Vợ chồng nam diễn viên quê Bắc Ninh gây sốt với hậu trường 'Ngược đường ngược nắng'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Ngọc Huyền mới đây khiến fan thích thú khi đăng tải khoảnh khắc 2 vợ chồng trong hậu trường 'Ngược đường ngược nắng'.

Phát hiện trong túi xách của Mai (Ngọc Huyền) có 5 cây bạc bị mất cắp

Phát hiện trong túi xách của Mai (Ngọc Huyền) có 5 cây bạc bị mất cắp

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Số bạc của bà Mão bị mất đã bất ngờ được tìm thấy trong túi của Mai khiến nhiều người bất ngờ.

Nhiệm kỳ hoa hậu của Hà Trúc Linh bị cho là 'khá ngắn', BTC cuộc thi nói gì?

Nhiệm kỳ hoa hậu của Hà Trúc Linh bị cho là 'khá ngắn', BTC cuộc thi nói gì?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Hà Trúc Linh có thời gian thực hiện nhiệm kỳ của một Hoa hậu Việt Nam khá ngắn, trước thông tin này, BTC và chính người đẹp đã lên tiếng giải đáp.

MC Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng và những ai góp mặt tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'?

MC Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng và những ai góp mặt tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng, Hoàng Tôn và hai nghệ sĩ khác là những người được công bố đầu tiên sẽ góp mặt trong "Anh trai vượt ngàn chông gai" năm 2026.

Ngày mai, đạo diễn phim cảnh sát hình sự ‘Vực thẳm vô hình’ ra tòa: Phút sai lầm của một tên tuổi lớn

Ngày mai, đạo diễn phim cảnh sát hình sự ‘Vực thẳm vô hình’ ra tòa: Phút sai lầm của một tên tuổi lớn

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Từng là người đứng sau những khung hình khắc họa ranh giới mong manh giữa cái thiện và cái ác, đạo diễn Lê Minh đã vướng vào chính 'vực thẳm' ngoài đời thực. Từ một vị đạo diễn tài năng, sở hữu hàng loạt tác phẩm ăn khách trên sóng truyền hình, anh sắp phải đứng trước vành móng ngựa vì một phút nôn nóng đòi nợ bằng biện pháp tiêu cực.

Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng, về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán bún

Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng, về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán bún

Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trước

Sau khi gây chú ý trên phim giờ vàng, nữ diễn viên gen Z tiết lộ cuộc sống có nhiều đổi thay, quán bún của mẹ đông khách, thỉnh thoảng cô vẫn phụ mẹ bán hàng.

NSND Trung Anh, Doãn Quốc Đam tham gia phim về đề tài tình báo

NSND Trung Anh, Doãn Quốc Đam tham gia phim về đề tài tình báo

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - 'Mật mã Đông Dương' là bộ phim về đề tài tình báo sẽ chính thức ra mắt vào 30/4/2027. Phim có sự tham gia diễn xuất của 2 gương mặt hot trong làng phim phía Bắc là NSND Trung Anh và diễn viên Doãn Quốc Đam

Xem nhiều

Ngày mai, đạo diễn phim cảnh sát hình sự ‘Vực thẳm vô hình’ ra tòa: Phút sai lầm của một tên tuổi lớn

Ngày mai, đạo diễn phim cảnh sát hình sự ‘Vực thẳm vô hình’ ra tòa: Phút sai lầm của một tên tuổi lớn

Giải trí

GĐXH - Từng là người đứng sau những khung hình khắc họa ranh giới mong manh giữa cái thiện và cái ác, đạo diễn Lê Minh đã vướng vào chính 'vực thẳm' ngoài đời thực. Từ một vị đạo diễn tài năng, sở hữu hàng loạt tác phẩm ăn khách trên sóng truyền hình, anh sắp phải đứng trước vành móng ngựa vì một phút nôn nóng đòi nợ bằng biện pháp tiêu cực.

Hòa Minzy có động thái gây chú ý liên quan đến con trai 2 tuổi của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Hòa Minzy có động thái gây chú ý liên quan đến con trai 2 tuổi của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Giải trí
Nam chính phim phát sóng giờ vàng tiết lộ vợ xinh đẹp, không ghen tuông với bạn diễn

Nam chính phim phát sóng giờ vàng tiết lộ vợ xinh đẹp, không ghen tuông với bạn diễn

Giải trí
Sao phim 'Người thổi tù và hàng tổng': 'Anh trưởng thôn' Quốc Tuấn ở tuổi hưu, giờ ra sao?

Sao phim 'Người thổi tù và hàng tổng': 'Anh trưởng thôn' Quốc Tuấn ở tuổi hưu, giờ ra sao?

Giải trí
Thân Thúy Hà tuổi trung niên: Mẹ đơn thân bí ẩn showbiz Việt, tin đồn tài sản 700 tỷ

Thân Thúy Hà tuổi trung niên: Mẹ đơn thân bí ẩn showbiz Việt, tin đồn tài sản 700 tỷ

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top