CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) bất ngờ tán tỉnh Thương (Quỳnh Kool)
GĐXH - Trên đường chở Thương đi công việc, Trần Lâm cố tình trêu đùa và "thả thính" khiến cô ngỡ ngàng.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 33 phim "Bước chân vào đời", sau những sóng gió đã trải qua, Trang (Ngọc Thủy) thường xuyên ở nhà hơn, chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa. Cô dặn dò em trai, nhưng cũng là tự dặn mình phải cố gắng học hành để còn giúp đỡ chị. Chỉ còn vài tháng là Trang tốt nghiệp Đại học, trong khi đó Minh sắp tốt nghiệp cấp 3. Sau giai đoạn này Thương sẽ đỡ vất vả nên hai em bảo ban nhau hoàn thành tốt mọi việc.
Trang cũng thông báo với em trai rằng mình đã thẳng thắn từ chối tình cảm của Hưng. Cô yêu cầu Minh sẽ giữ khoảng cách, không tiếp tục làm phiền, lợi dụng Hưng giúp đỡ. Cô càng không muốn gieo cho Hưng hy vọng về chuyện tình cảm. Trang khẳng định bản thân không phải là người phũ phàng, mà đang tập sống tử tế hơn.
Trong khi đó, sau khi bà Hạnh ngất xỉu trong trường học, CEO Trần Lâm (Mạnh Trường) và Thương (Quỳnh Kool) ở bên cạnh túc trực chăm sóc. Gặp Thương ở bệnh viện khi đến thăm mẹ Trần Lâm, bà Dung đã ngồi nói chuyện với cô rất lâu. Tuy nhiên Thương cho biết mọi việc đau khổ, vất vả đã qua, cô không muốn nhắc lại. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Trần Lâm mang đồ ăn cho mẹ đến. Anh phải đi khá lâu, xếp hàng chờ mua cháo cho mẹ theo lời dặn của Thương.
Nhìn cách nói chuyện thân thiết của Trần Lâm và Thương, bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) không khỏi chạnh lòng. Bà lo lắng mối quan hệ của hai người sẽ tiến xa hơn. Do đó, ngay trước mặt Trần Lâm, bà Dung đã hỏi Thương: "Cô định hỏi Thương, nếu như Quân quay về mà vẫn còn tình cảm với cháu thì sẽ thế nào nhỉ?".
Nghe câu hỏi này, Thương và Lâm hết sức ngỡ ngàng. Tuy nhiên với biểu cảm trên mặt của Thương, có vẻ cô không sẵn sàng cho việc quay lại với Quân.
Ở diễn biến khác trong tập phim, trên đường chở Thương đi công việc, Lâm cố tình trêu cô không phải lo sợ không được ký tiếp hợp đồng làm việc tại trường học. Anh tiếp tục đưa ra lý do Thương thân thiết với bà Hạnh nên sẽ dễ dàng tiếp tục duy trì công việc. Tuy nhiên, Thương ngay lập tức nói rằng bản thân không muốn dựa dẫm vào người khác. Thấy vậy, Lâm khuyên cô khẳng khái là tốt nhưng đừng cực đoan quá.
Lời nói này của Lâm khiến Thương ngại ngùng nói lời cảm ơn anh đã hỗ trợ. Thương luôn cho rằng mình có thể tự lo, tự giải quyết những rắc rối của bản thân cũng như các em và gia đình. Nhưng thực tế Lâm là người âm thầm giúp cô hết lần này đến lần khác. Anh có vẻ ngoài lạnh lùng, thích châm chọc người khác. Cách giải quyết rắc rối của Lâm sắc sảo, nhanh gọn. Tuy vậy đằng sau đó là trái tim ấm áp và tinh tế.
Trước vẻ ngại ngùng của Thương, Lâm bất ngờ khẳng định: "Người bị làm phiền không cảm thấy phiền là được. Cứ thoải mái đi!". Từ trước đến nay Lâm ít khi tỏ ra quan tâm, chăm sóc người khác ngoài mặt. Tuy nhiên, lần này anh không tiếp tục châm chọc Thương, ngược lại bảo cô cứ thoải mái nhờ vả mình. Đây là điều trái ngược với tính cách của Lâm khiến Thương bất ngờ.
Tập 33 phim "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 6/5 trên VTV3.
Tin vui của Lan PhươngGiải trí - 25 phút trước
GĐXH - Lan Phương mới đây đã hạnh phúc vì thắng kiện phúc thẩm vụ ly hôn với chồng Tây. Cuối cùng sau bao ngày mệt mỏi, cô đã giành được quyền nuôi 2 con gái.
Cặp song sinh nhà Phương Oanh 'khủng hoảng' tuổi lên 2Giải trí - 35 phút trước
GĐXH - Jimmy và Jenny - cặp song sinh nhà Phương Oanh lại có những khoảnh khắc chính mẹ cũng cảm thấy "dở khóc, dở cười".
Á hậu mang hàm Trung úy vắng mặt tại Hoa hậu Việt Nam 2026, lý do khiến fan bất ngờGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Á hậu Châu Anh không thể tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026 vì lý do sức khỏe. Cô chia sẻ về chủ đề "Miền hương sắc" và hy vọng sẽ sớm đồng hành cùng cuộc thi.
Vợ chồng nam diễn viên quê Bắc Ninh gây sốt với hậu trường 'Ngược đường ngược nắng'Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Ngọc Huyền mới đây khiến fan thích thú khi đăng tải khoảnh khắc 2 vợ chồng trong hậu trường 'Ngược đường ngược nắng'.
Phát hiện trong túi xách của Mai (Ngọc Huyền) có 5 cây bạc bị mất cắpXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Số bạc của bà Mão bị mất đã bất ngờ được tìm thấy trong túi của Mai khiến nhiều người bất ngờ.
Nhiệm kỳ hoa hậu của Hà Trúc Linh bị cho là 'khá ngắn', BTC cuộc thi nói gì?Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Hà Trúc Linh có thời gian thực hiện nhiệm kỳ của một Hoa hậu Việt Nam khá ngắn, trước thông tin này, BTC và chính người đẹp đã lên tiếng giải đáp.
MC Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng và những ai góp mặt tại 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026'?Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Đại Nghĩa, Đinh Tiến Dũng, Hoàng Tôn và hai nghệ sĩ khác là những người được công bố đầu tiên sẽ góp mặt trong "Anh trai vượt ngàn chông gai" năm 2026.
Ngày mai, đạo diễn phim cảnh sát hình sự ‘Vực thẳm vô hình’ ra tòa: Phút sai lầm của một tên tuổi lớnGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Từng là người đứng sau những khung hình khắc họa ranh giới mong manh giữa cái thiện và cái ác, đạo diễn Lê Minh đã vướng vào chính 'vực thẳm' ngoài đời thực. Từ một vị đạo diễn tài năng, sở hữu hàng loạt tác phẩm ăn khách trên sóng truyền hình, anh sắp phải đứng trước vành móng ngựa vì một phút nôn nóng đòi nợ bằng biện pháp tiêu cực.
Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng, về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán búnCâu chuyện văn hóa - 8 giờ trước
Sau khi gây chú ý trên phim giờ vàng, nữ diễn viên gen Z tiết lộ cuộc sống có nhiều đổi thay, quán bún của mẹ đông khách, thỉnh thoảng cô vẫn phụ mẹ bán hàng.
NSND Trung Anh, Doãn Quốc Đam tham gia phim về đề tài tình báoXem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - 'Mật mã Đông Dương' là bộ phim về đề tài tình báo sẽ chính thức ra mắt vào 30/4/2027. Phim có sự tham gia diễn xuất của 2 gương mặt hot trong làng phim phía Bắc là NSND Trung Anh và diễn viên Doãn Quốc Đam
Ngày mai, đạo diễn phim cảnh sát hình sự ‘Vực thẳm vô hình’ ra tòa: Phút sai lầm của một tên tuổi lớnGiải trí
GĐXH - Từng là người đứng sau những khung hình khắc họa ranh giới mong manh giữa cái thiện và cái ác, đạo diễn Lê Minh đã vướng vào chính 'vực thẳm' ngoài đời thực. Từ một vị đạo diễn tài năng, sở hữu hàng loạt tác phẩm ăn khách trên sóng truyền hình, anh sắp phải đứng trước vành móng ngựa vì một phút nôn nóng đòi nợ bằng biện pháp tiêu cực.