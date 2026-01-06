Không phải gừng hay củ tiên ông, đây mới là cây cảnh trang trí đang hot cho ngày Tết thêm may mắn
GĐXH – Không cầu kỳ chăm sóc, loại củ quen thuộc ngoài chợ bất ngờ “lên đời” thành cây cảnh trưng Tết độc lạ. Với màu đỏ may mắn, tròn đầy và ý nghĩa phong thủy tốt lành, loại cây này trở thành món décor Tết được nhiều chị em săn lùng.
Từ thực phẩm bình dân thành cây cảnh hot chưng Tết
Dù còn hơn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán, thị trường cây cảnh trưng Tết đã sớm nhộn nhịp. Bên cạnh đào, quất hay các loại hoa truyền thống có những loại cây cảnh decor không gian sống mới thu hút mọi người.
Củ cải đỏ bình thường được bán ngoài chợ, luộc ăn rất ngon. Không nghĩ từ thực phẩm bình dân này, nay lại được trồng thành chậu cảnh với củ to, tròn đều, vỏ đỏ bóng, phía trên là chùm lá xanh mướt.
Nhiều người không khỏi bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy: "Bình thường chỉ thấy củ cải ngoài chợ để luộc ăn, không nghĩ có thể trồng đẹp và bắt mắt đến vậy. Trang trí trong không gian sống ngày Tết khá lạ mắt".
Tại các cửa hàng cây cảnh hay trên chợ mạng, củ cải đỏ được bày bán dưới dạng chậu đơn, chậu đôi, giá dao động từ 200.000 – 300.000 đồng/củ, tùy kích thước và dáng. Chị Nguyễn Thị Huệ (Hưng Yên) – một người bán cho biết, củ cải đỏ rẻ hơn nhiều loại hoa cảnh, lại lạ mắt, mang ý nghĩa phong thủy nên rất được chị em ưa chuộng.
Vì sao củ cải đỏ được gọi là "Hồng Vận Đương Đầu"?
Không chỉ mua sẵn chậu cảnh, nhiều chị em còn tự trồng củ cải đỏ tại nhà để đón Tết. Trên các hội về trồng cây sân thượng, hình những chậu củ cải đỏ tròn vo, đỏ mọng liên tục được chia sẻ cùng những chia sẻ về cách trồng, chăm sóc.
Củ cải đỏ được giới chơi cây "hệ rau củ" gọi bằng cái tên "Hồng Vận Đương Đầu" với hàm ý mang may mắn đến sớm, tài lộc gõ cửa. Màu đỏ thắm của củ cải tượng trưng cho may mắn, hỷ khí. Dáng củ tròn đầy gợi liên tưởng đến sung túc, viên mãn, đủ đầy. Nhiều người quan niệm, trưng củ cải đỏ trong nhà đầu năm như một lời cầu chúc năm mới "đỏ vận", mọi việc tròn trịa, hanh thông.
Ngoài ra, cũng có người gọi vui đây là "củ cải thần tài" với mong muốn năm mới rước của cải vào nhà, tiền bạc dồi dào, cuộc sống ấm no. Chính vì vậy mà củ cải đỏ được nhiều người chọn để trưng trong dịp Tết này.
Cách trồng và chăm sóc củ cải đỏ to, tròn và đẹp
Ngoài mua sẵn chậu cảnh, nhiều người còn hào hứng tự trồng củ cải đỏ tại nhà để đón Tết. Thực tế, củ cải đỏ không hề khó trồng. Người chơi có thể chọn trồng thủy canh hoặc trồng đất. Trong đó, trồng đất được đánh giá là bền cây hơn, ít công chăm sóc, phù hợp với người bận rộn. Chỉ cần chọn củ tươi, đường kính khoảng 5cm, cuống lá còn xanh là có thể bắt tay vào trồng.
Đặc biệt, nếu trồng sớm trước Tết khoảng 2–3 tuần, người chơi còn có cơ hội ngắm hoa củ cải. Hoa của củ cải nhỏ xinh có màu trắng hoặc tím nhạt, nở bền.
Khi chăm sóc, mọi người lưu ý là củ cải đỏ là cây ưa ánh sáng. Do đó, lưu ý là đặt cây ở nơi có nắng nhẹ, tưới nước vừa đủ ẩm, tránh úng là cây luôn xanh đẹp. Ban ngày có thể mang cây ra ngoài trời để quang hợp, buổi tối đặt trong nhà để trang trí. Cây sẽ yếu và lá kém đẹp nếu để trong nhà suốt.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
