Không phải gừng hay củ tiên ông, đây mới là cây cảnh trang trí đang hot cho ngày Tết thêm may mắn

Thứ ba, 14:38 06/01/2026
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Không cầu kỳ chăm sóc, loại củ quen thuộc ngoài chợ bất ngờ “lên đời” thành cây cảnh trưng Tết độc lạ. Với màu đỏ may mắn, tròn đầy và ý nghĩa phong thủy tốt lành, loại cây này trở thành món décor Tết được nhiều chị em săn lùng.

Củ cải đỏ chưng Tết độc lạ: Trang trí không gian sống thêm may mắn - Ảnh 1.Vừa làm cảnh vừa dùng chế biến món ăn, cây cảnh này trồng trước nhà được ví như “nam châm” hút lộc, giữ khí lành

GĐXH – Đây là một trong những cây cảnh trồng trước nhà, trong sân vườn và cả văn phòng đều rất thích hợp. Đinh lăng dễ trồng, thích nghi tốt ở nhiều điều kiện môi trường, khi trồng trước nhà được ví như “nam châm” hút lộc, giữ khí lành.

Từ thực phẩm bình dân thành cây cảnh hot chưng Tết

Dù còn hơn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán, thị trường cây cảnh trưng Tết đã sớm nhộn nhịp. Bên cạnh đào, quất hay các loại hoa truyền thống có những loại cây cảnh decor không gian sống mới thu hút mọi người.

Củ cải đỏ bình thường được bán ngoài chợ, luộc ăn rất ngon. Không nghĩ từ thực phẩm bình dân này, nay lại được trồng thành chậu cảnh với củ to, tròn đều, vỏ đỏ bóng, phía trên là chùm lá xanh mướt.

Củ cải đỏ chưng Tết độc lạ: Trang trí không gian sống thêm may mắn - Ảnh 2.

Củ cải đỏ được trồng làm cảnh.

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy: "Bình thường chỉ thấy củ cải ngoài chợ để luộc ăn, không nghĩ có thể trồng đẹp và bắt mắt đến vậy. Trang trí trong không gian sống ngày Tết khá lạ mắt".

Tại các cửa hàng cây cảnh hay trên chợ mạng, củ cải đỏ được bày bán dưới dạng chậu đơn, chậu đôi, giá dao động từ 200.000 – 300.000 đồng/củ, tùy kích thước và dáng. Chị Nguyễn Thị Huệ (Hưng Yên) – một người bán cho biết, củ cải đỏ rẻ hơn nhiều loại hoa cảnh, lại lạ mắt, mang ý nghĩa phong thủy nên rất được chị em ưa chuộng.

Vì sao củ cải đỏ được gọi là "Hồng Vận Đương Đầu"?

Không chỉ mua sẵn chậu cảnh, nhiều chị em còn tự trồng củ cải đỏ tại nhà để đón Tết. Trên các hội về trồng cây sân thượng, hình những chậu củ cải đỏ tròn vo, đỏ mọng liên tục được chia sẻ cùng những chia sẻ về cách trồng, chăm sóc.

Củ cải đỏ được giới chơi cây "hệ rau củ" gọi bằng cái tên "Hồng Vận Đương Đầu" với hàm ý mang may mắn đến sớm, tài lộc gõ cửa. Màu đỏ thắm của củ cải tượng trưng cho may mắn, hỷ khí. Dáng củ tròn đầy gợi liên tưởng đến sung túc, viên mãn, đủ đầy. Nhiều người quan niệm, trưng củ cải đỏ trong nhà đầu năm như một lời cầu chúc năm mới "đỏ vận", mọi việc tròn trịa, hanh thông.

Củ cải đỏ chưng Tết độc lạ: Trang trí không gian sống thêm may mắn - Ảnh 3.

Củ cải đỏ có ý nghĩa phong thủy.

Ngoài ra, cũng có người gọi vui đây là "củ cải thần tài" với mong muốn năm mới rước của cải vào nhà, tiền bạc dồi dào, cuộc sống ấm no. Chính vì vậy mà củ cải đỏ được nhiều người chọn để trưng trong dịp Tết này.

Cách trồng và chăm sóc củ cải đỏ to, tròn và đẹp

Ngoài mua sẵn chậu cảnh, nhiều người còn hào hứng tự trồng củ cải đỏ tại nhà để đón Tết. Thực tế, củ cải đỏ không hề khó trồng. Người chơi có thể chọn trồng thủy canh hoặc trồng đất. Trong đó, trồng đất được đánh giá là bền cây hơn, ít công chăm sóc, phù hợp với người bận rộn. Chỉ cần chọn củ tươi, đường kính khoảng 5cm, cuống lá còn xanh là có thể bắt tay vào trồng.

Đặc biệt, nếu trồng sớm trước Tết khoảng 2–3 tuần, người chơi còn có cơ hội ngắm hoa củ cải. Hoa của củ cải nhỏ xinh có màu trắng hoặc tím nhạt, nở bền.

Củ cải đỏ chưng Tết độc lạ: Trang trí không gian sống thêm may mắn - Ảnh 4.

Củ cải đỏ dễ trồng và đẹp. Ảnh: Hồng Liên

Khi chăm sóc, mọi người lưu ý là củ cải đỏ là cây ưa ánh sáng. Do đó, lưu ý là đặt cây ở nơi có nắng nhẹ, tưới nước vừa đủ ẩm, tránh úng là cây luôn xanh đẹp. Ban ngày có thể mang cây ra ngoài trời để quang hợp, buổi tối đặt trong nhà để trang trí. Cây sẽ yếu và lá kém đẹp nếu để trong nhà suốt.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Củ cải đỏ chưng Tết độc lạ: Trang trí không gian sống thêm may mắn - Ảnh 5.3 loại cây này dù rất đẹp nhưng không nên trồng trước nhà vì ảnh hưởng phong thủy và an toàn gia đình

GĐXH – Trồng cây trước nhà vừa giúp không gian xanh và mang lại vượng khí. Tuy nhiên, có những cây sẽ không phù hợp, trong đó đây là 3 loại cây dù rất đẹp cũng nên tránh trồng trước nhà vì ảnh hưởng phong thủy và an toàn gia đình.

Cùng chuyên mục

7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải

7 thứ ban đầu khiến nhà bạn đẹp hơn, càng dùng càng hối hận: 10 nhà thì 8 nhà mắc phải

- 8 giờ trước

Trước khi trang trí mong chờ bao nhiêu thì khi dùng lại càng thấy hối hận bấy nhiêu - đó là trường hợp mà chắc hẳn nhiều người đều cảm thấy như vậy mỗi khi sắm đồ mới decor nhà. Thứ thì tích thêm bụi, thứ chả mấy khi dùng, nhiều cái thấy đẹp nhưng lại không hề hữu ích như tưởng tượng. Bạn xem có đúng không?

Sau 3 năm sử dụng, tôi đã tổng kết được 6 món đồ gia dụng siêu thiết thực nhất ở nhà

Sau 3 năm sử dụng, tôi đã tổng kết được 6 món đồ gia dụng siêu thiết thực nhất ở nhà

- 19 giờ trước

Dưới đây là 6 món đồ gia dụng cần thiết nhất cho gia đình tôi, tất cả đều siêu thiết thực.

Vợ chồng 8X cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái

Vợ chồng 8X cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái

- 1 ngày trước

Từ căn nhà cũ, vợ chồng 8X cải tạo một tổ ấm bình yên theo phong cách Scadinavian, giúp nuôi dưỡng tuổi thơ, kết nối ba thế hệ, và lưu giữ hạnh phúc.

5 dấu hiệu cảnh báo phong thủy nhà đang suy yếu: Tiền bạc làm ra nhiều nhưng trôi tuột như nước qua kẽ tay

5 dấu hiệu cảnh báo phong thủy nhà đang suy yếu: Tiền bạc làm ra nhiều nhưng trôi tuột như nước qua kẽ tay

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong quan niệm phong thủy phương Đông, tài lộc không chỉ đến từ nỗ lực làm ăn hay may mắn nhất thời, mà chịu ảnh hưởng rất lớn từ không gian sống hằng ngày.

Cách tăng dương khí trong nhà, bảo vệ sức khỏe, đón rước tài lộc

Cách tăng dương khí trong nhà, bảo vệ sức khỏe, đón rước tài lộc

- 1 ngày trước

GĐXH - Để duy trì vận khí tốt và cân bằng năng lượng trong không gian sống, gia chủ có thể áp dụng một số mẹo phong thủy đơn giản nhưng hiệu quả, giúp sinh khí luôn dồi dào và xua đi năng lượng xấu.

Hướng xuất hành cho năm mới sau Tết Dương lịch: Tài lộc vạn sự hanh thông

Hướng xuất hành cho năm mới sau Tết Dương lịch: Tài lộc vạn sự hanh thông

- 1 ngày trước

GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới sau nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 ( từ 5/1/2025 - 11/1/2026), chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên mọi người tham khảo dưới đây về hướng xuất hành, khung giờ đẹp động thổ, khai trương.

Đã đến thời điểm tốt nhất để trồng gừng phong thủy đón Tết, mang lại sức khỏe, tài lộc cho cả năm

Đã đến thời điểm tốt nhất để trồng gừng phong thủy đón Tết, mang lại sức khỏe, tài lộc cho cả năm

- 2 ngày trước

GĐXH - Trồng gừng phong thủy đón Tết không phải là mê tín, mà để đánh dấu một sự khởi đầu có ý thức. Một cốc gừng phong thủy nhỏ có thể không làm nên một năm đại cát, nhưng đủ nhắc ta sống ấm hơn, vững hơn và tỉnh hơn đầu năm mới.

5 cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp phục hồi tài khí cho ngôi nhà: Tiền bạc ổn định, làm ra dễ giữ hơn

5 cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp phục hồi tài khí cho ngôi nhà: Tiền bạc ổn định, làm ra dễ giữ hơn

- 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi nhận diện những dấu hiệu cho thấy phong thủy ngôi nhà đang suy yếu, câu hỏi lớn nhất của nhiều gia đình là: liệu tài khí đã mất có thể phục hồi hay không?

Nên bỏ gì vào bình hút tài lộc giúp tiền vào như nước?

Nên bỏ gì vào bình hút tài lộc giúp tiền vào như nước?

- 2 ngày trước

GĐXH - Ngoài việc chú trọng vào kiểu dáng, màu sắc hợp với bản mệnh. Trước khi đem trưng bày trong gia đình, gia chủ nên đặt trong bình những vật phẩm tượng trưng cho của cải, vật chất sau.

Mẹo phơi quần áo nhanh khô trong nhà, không cần máy sấy

Mẹo phơi quần áo nhanh khô trong nhà, không cần máy sấy

- 2 ngày trước

Phơi quần áo lên kệ, đóng cửa chính và chỉ mở cửa sổ sẽ giúp không khí lưu thông tốt hơn, từ đó khiến đồ nhanh khô, giảm lượng ẩm trong nhà.

Xem nhiều

3 loại cây này dù rất đẹp nhưng không nên trồng trước nhà vì ảnh hưởng phong thủy và an toàn gia đình

3 loại cây này dù rất đẹp nhưng không nên trồng trước nhà vì ảnh hưởng phong thủy và an toàn gia đình

GĐXH – Trồng cây trước nhà vừa giúp không gian xanh và mang lại vượng khí. Tuy nhiên, có những cây sẽ không phù hợp, trong đó đây là 3 loại cây dù rất đẹp cũng nên tránh trồng trước nhà vì ảnh hưởng phong thủy và an toàn gia đình.

Top cây cảnh để bàn thờ chiêu tài lộc, may mắn cực tốt

Top cây cảnh để bàn thờ chiêu tài lộc, may mắn cực tốt

Kiêng kỵ một số điều ngày mùng 1 Tết Dương lịch để tránh vận xui

Kiêng kỵ một số điều ngày mùng 1 Tết Dương lịch để tránh vận xui

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 29/12/2025 - 4/1/2026

Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 29/12/2025 - 4/1/2026

Đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch 2025: Làm 3 điều nên và kiêng kỵ sau để tài lộc hanh thông không phải ai cũng biết

Đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch 2025: Làm 3 điều nên và kiêng kỵ sau để tài lộc hanh thông không phải ai cũng biết

