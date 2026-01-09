Cuộc sống của "ngọc nữ Việt" ở biệt thự 2 mặt tiền thuộc khu đắt đỏ nhất TPHCM, thu nhập 40 tỷ 1 năm

Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990, cô được khán giả biết tới lần đầu khi đóng phim “Cánh đồng bất tận” năm 2010. Sau 15 năm hoạt động nghệ thuật, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục ghi dấu ấn ở nhiều dự án như: Gái già lắm chiêu, Cua lại vợ bầu, Cô Ba Sài Gòn, Tấm Cám: Chuyện chưa kể…

Nữ diễn viên sinh năm 1990 cũng được công chúng ưu ái đặt cho danh xưng “ngọc nữ màn ảnh”, đắt show ở cả lĩnh vực thời trang và game show. Ninh Dương Lan Ngọc còn sở hữu khối tài sản khủng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong một chương trình có Ninh Dương Lan Ngọc tham gia, Lâm Vỹ Dạ từng úp mở rằng, thu nhập của nữ diễn viên sinh năm 1990 lên tới 40 tỷ đồng/ năm.

Một trong những tài sản mà ngọc nữ màn ảnh từng khoe là căn biệt thự 4 tầng, 2 mặt tiền bề thế, nằm trong khu nhà giàu nhất tại TPHCM với diện tích lên tới 210 m2, có sân vườn rộng rãi, nội thất hiện đại và sang trọng.

Căn nhà mới của Lan Ngọc nằm trong một khu nhà đắt đỏ. Vị trí căn nhà có 2 mặt tiền nên dân cư mạng dự đoán để sở hữu ngôi nhà này gia chủ bỏ ra số tiền không hề nhỏ. Nội thất được nữ diễn viên đầu tư chỉn chu từng chút một, ở giữa nhà có bộ sofa lớn làm không gian tụ họp của gia đình. Cửa sổ kính lớn có thể giúp chủ nhân ngồi phòng khách ngắm được khu vườn quanh nhà.

Ngôi nhà được bao quanh bởi sân vườn xanh mát. Dù chỉ ưu tiên sử dụng những tông màu đơn giản như đen và trắng, song căn biệt thự của Lan Ngọc vẫn toát lên sự sang trọng vượt trội, đủ khiến nhiều người phải trầm trồ không ngớt.

Nội thất được nữ diễn viên đầu tư chỉn chu từng chút một. Phòng vệ sinh với tông chủ đạo là tối màu. Các thiết kế tối giản, không chi tiết thừa nhưng mang lại cảm giác dễ chịu cho người dùng.

Gian bếp của biệt thự có diện tích khá rộng, đầy đủ thiết bị hiện đại phục vụ cho việc nấu ăn và tổ chức những bữa tiệc thân mật.

Cầu thang được thiết kế hiện đại nằm ở góc căn nhà giúp tiết kiệm diện tích không gian.

Một góc biệt thự nhìn từ sofa phòng khách.

Ngoài căn biệt thự hào nhoáng này, nữ diễn viên còn sở hữu 2 căn hộ ở TP.HCM. Từ những hình ảnh được mỹ nhân Cà Mau đăng tải, có thể thấy căn chung cư khá rộng rãi, ấm cúng, đầy đủ tiện nghi nhưng không quá cầu kỳ, sang trọng.





Thông qua những hình ảnh cô nàng cập nhật trên mạng xã hội, có thể thấy không gian sống của Ninh Dương Lan Ngọc khá rộng rãi, trạng bị đầy đủ tiện nghi và luôn bày trí nhiều quà tặng từ khán giả gửi tặng.

Có thể thấy không gian sống của nữ diễn viên "Gái già lắm chiêu" khá xinh xắn. Căn hộ thì được thiết kế với tông trắng giúp làm không gian trở nên sáng và rộng rãi hơn. Song song với đó, nữ diễn viên cũng lựa chọn nội thất có tone màu sáng, đơn giản nhưng vẫn hài hoà, đúng với cá tính nhẹ nhàng, sắc sảo của nữ diễn viên xinh đẹp.



Khu vực sảnh và bếp xinh xắn trong căn hộ của Ninh Dương Lan Ngọc.

Không gian phòng khách kẹo ngọt trong dịp sinh nhật của cô.

Trong căn hộ, người đẹp dành nhiều khu vực để bày biện, cất giữ những món quà của fan tặng như hoa, gấu bông. Lan Ngọc còn từng phải sửa nhà mới để có chỗ bày biện thêm những món đồ này.

Phòng ngủ của nàng "ngọc nữ" cũng là nơi chứa đựng rất nhiều món quà đáng yêu từ fan hâm mộ. Ảnh: FB Lan Ngọc





Ninh Dương Lan Ngọc sở hữu 2 căn hộ bạc tỷ đầy ắp tủ đồ hiệu sang chảnh.

Rất nhiều gấu bông đáng yêu được trang trí trong phòng.

Trong phòng ngủ, người đẹp dành riêng một không gian để trưng bày kệ hàng hiệu, từ túi xách, giày dép, nước hoa đều được tậu từ những thương hiệu có tiếng, tất cả được bày biện gọn gàng theo từng kệ riêng biệt, xen lẫn là những thú nhồi bông xinh xắn.

