Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Lý do phải che toàn bộ gương khi nhà có người mất theo quan niệm dân gian

Thứ sáu, 15:01 09/01/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Che gương trong nhà khi có người mất bắt nguồn từ quan niệm dân gian. Quan niệm này cho rằng linh hồn của người mất có thể ẩn mình trong gương và không thể siêu thoát được nếu không có sự che phủ. Dưới đây là một số lý giải cho việc này.

Lý do phải che toàn bộ gương khi nhà có người mất

Tâm linh và truyền thống: Người ta tin rằng người chết thường còn lang thang trong ngôi nhà của mình. Theo phong thủy, nếu người mất nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, họ có thể khó chấp nhận tình trạng của mình, gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình siêu thoát.

Tránh âm khí xấu: Một lý do khác là để ngăn linh hồn người mất làm ố gương hoặc để tránh sự ảnh hưởng của linh hồn đến việc sử dụng gương sau này.

Tâm lý và tưởng tượng: Phong thủy cho rằng, nếu linh hồn của người mới qua đời nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, họ có thể trầm mình vào quá khứ, gây ra tâm lý tiêu cực hoặc nguyện vọng tiếp tục sống trong thế giới vật chất.

Tại sao phải che toàn bộ gương khi nhà có người mất - Ảnh 1.

Theo phong thủy, nếu người mất nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, họ có thể khó chấp nhận tình trạng của mình, gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình siêu thoát.

Tuy nhiên, mọi quan niệm này đều phụ thuộc vào tín ngưỡng và quan niệm cá nhân. Việc che gương khi có người mất thường được xem như một hành động tôn trọng và gìn giữ truyền thống, dù không có bằng chứng khoa học cụ thể nào chứng minh sự liên kết giữa linh hồn và gương trong thực tế.

Ý nghĩa của việc che gương khi nhà có tang sự

Có nhiều ý nghĩa khác nhau được giải thích cho phong tục che gương khi nhà có người mất. Tùy vào quan điểm và tôn giáo của từng gia đình mà việc che gương trong đám tang mang ý nghĩa như sau:

Tránh cho người đã khuất nhìn thấy hình ảnh của mình

Phong thủy cho rằng, khi linh hồn rời khỏi cơ thể, ký ức lúc đó của người mất chỉ giữ lại những kỷ niệm trước khi chết và không nhận ra rằng mình đã rời khỏi thế giới vật lý của chúng ta. Để tránh việc người chết bị hoảng sợ, đau khổ và khó siêu thoát thì gương trong đám tang sẽ được che kín.

Tránh cho linh hồn người mất bị mắc kẹt trong gương

Gương là đồ dùng phổ biến trong các gia đình nhưng cũng là vật dụng chứa đựng những vấn đề kiêng kỵ trong tâm linh. Theo quan điểm dân gian thì gương sẽ là cánh cửa dẫn đến thế giới bên kia và thu hút những linh hồn.

Tại sao phải che toàn bộ gương khi nhà có người mất - Ảnh 2.

Việc che gương được cho là giúp linh hồn của người đã khuất được thanh thản và dễ dàng siêu thoát.

Việc linh hồn người đã khuất trú ngụ vào trong gương có thể mang đến những đau khổ và người mất không thể siêu thoát. Thế nên, các gia đình thường sử dụng vải hoặc giấy để che gương khi nhà có đám tang.

Giúp người đã khuất được ra đi thanh thản

Việc che gương được cho là giúp linh hồn của người đã khuất được thanh thản và dễ dàng siêu thoát. 

Che gương cũng tượng trưng cho việc tạo ra một không gian tách biệt và trang nghiêm cho đám tang, giúp tinh thần của gia đình tập trung vào việc tưởng nhớ và chia sẻ niềm đau mất mát một cách tôn trọng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành các nghi thức tổ chức tang lễ diễn ra trọn vẹn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Tại sao phải che toàn bộ gương khi nhà có người mất - Ảnh 3.Cách bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà để công việc hanh thông, phát triển hơn trong năm 2026

GĐXH - Bên cạnh việc thiết kế, bài trí không gian nội thất sao cho khoa học và thẩm mỹ thì gia chủ cũng nên dành sự quan tâm hơn tới yếu tố phong thủy trong nhà để công việc cũng như sự nghiệp gia chủ được hanh thông, phát triển hơn.

Tin liên quan

Phong thủy cửa nhà gia chủ cần biết trong năm 2026 mang đến nhiều tài lộc cũng như vận may

Phong thủy cửa nhà gia chủ cần biết trong năm 2026 mang đến nhiều tài lộc cũng như vận may

Cách bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà để công việc hanh thông, phát triển hơn trong năm 2026

Cách bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà để công việc hanh thông, phát triển hơn trong năm 2026

Khu vực hướng nhà họa hại gây thất thoát tài lộc và sức khỏe, cách kiểm tra và hóa giải

Khu vực hướng nhà họa hại gây thất thoát tài lộc và sức khỏe, cách kiểm tra và hóa giải

Hướng nhà tốt và hướng xấu trong phong thủy nhà ở năm 2026

Hướng nhà tốt và hướng xấu trong phong thủy nhà ở năm 2026

Những việc nên làm dịp cuối năm để chiêu tài lộc, gặp nhiều may mắn trong năm mới

Những việc nên làm dịp cuối năm để chiêu tài lộc, gặp nhiều may mắn trong năm mới

Cùng chuyên mục

Cuộc sống của "ngọc nữ Việt" ở biệt thự 2 mặt tiền thuộc khu đắt đỏ nhất TPHCM, thu nhập 40 tỷ 1 năm

Cuộc sống của "ngọc nữ Việt" ở biệt thự 2 mặt tiền thuộc khu đắt đỏ nhất TPHCM, thu nhập 40 tỷ 1 năm

- 11 phút trước

GĐXH - Ninh Dương Lan Ngọc sở hữu khối tài sản khủng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Kiểm tra và bố trí lại phong thủy phòng bếp để thu hút tài lộc trong năm 2026

Kiểm tra và bố trí lại phong thủy phòng bếp để thu hút tài lộc trong năm 2026

- 3 giờ trước

GĐXH - Khi xây dựng và bố trí nhà bếp, ngoài tính thẩm mỹ thì hợp phong thủy cũng là điều gia chủ cần tính đến. Theo dõi ngay bài viết dưới đây để biết mẹo giúp phong thủy nhà bếp năm 2026 tốt hơn.

Cách chọn cây cảnh chuẩn bị đón Tết kích hoạt luồng khí tốt, giúp gia đình gặp nhiều may mắn

Cách chọn cây cảnh chuẩn bị đón Tết kích hoạt luồng khí tốt, giúp gia đình gặp nhiều may mắn

- 6 giờ trước

GĐXH - Việc chọn đúng loại cây trồng trong nhà và bố trí hợp lý không chỉ tạo vẻ đẹp cho ngôi nhà, mà còn mang đến năng lượng tích cực, khởi đầu một năm mới thuận lợi và suôn sẻ.

Đây là lý do trồng cây trước nhà để tránh xui xẻo

Đây là lý do trồng cây trước nhà để tránh xui xẻo

- 9 giờ trước

GĐXH - Trồng cây trước nhà không chỉ giúp tạo không gian xanh mát, mà quan niệm còn cho rằng có tác dụng mạnh mẽ trong việc tránh xui xẻo và thu hút tài lộc.

6 loại cây cảnh trồng trong nhà vệ sinh vừa đẹp vừa hút khí xấu và vị trí không nên đặt để đem lại trường khí phong thủy tốt

6 loại cây cảnh trồng trong nhà vệ sinh vừa đẹp vừa hút khí xấu và vị trí không nên đặt để đem lại trường khí phong thủy tốt

- 21 giờ trước

GĐXH – Đặt cây xanh trong nhà vệ sinh ngày càng được nhiều gia đình chọn. Không chỉ làm đẹp và hút khí xấu, khi bài trí đúng và tránh vị trí không nên đặt cây cảnh trong nhà vệ sinh dưới đây sẽ đem lại trường khí phong thủy tốt.

Khám phá phong thủy giường ngủ 2026 để vợ chồng bình yên, hạnh phúc

Khám phá phong thủy giường ngủ 2026 để vợ chồng bình yên, hạnh phúc

- 23 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, giường ngủ không chỉ quan trọng về chỗ nghỉ, hãy khám phá cách thực hành phong thủy giường ngủ trong năm 2026 để đạt được bình yên và tài lộc, hạnh phúc.

Tổ ấm hạnh phúc với vườn cây trĩu quả trong căn nhà phố của ca sĩ Phạm Trưởng

Tổ ấm hạnh phúc với vườn cây trĩu quả trong căn nhà phố của ca sĩ Phạm Trưởng

- 1 ngày trước

GĐXH - Ca sĩ Phạm Trưởng cải tạo mảnh đất sau nhà thành vườn trồng cây ăn trái và rau xanh, vừa để thư giãn, vừa phục vụ nhu cầu gia đình.

Phong thủy cửa nhà gia chủ cần biết trong năm 2026 mang đến nhiều tài lộc cũng như vận may

Phong thủy cửa nhà gia chủ cần biết trong năm 2026 mang đến nhiều tài lộc cũng như vận may

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo phong thủy, cửa nhà có vai trò vô cùng quan trọng, cửa trước (cửa chính) hay cửa sau đều nên được tính toán cẩn thận khi làm nhà. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách xem phong thủy cửa nhà chi tiết.

Làm nội thất căn hộ 70m²: tính đúng ngay từ đầu để không tốn tiền làm lại

Làm nội thất căn hộ 70m²: tính đúng ngay từ đầu để không tốn tiền làm lại

- 1 ngày trước

Với nhiều gia đình tại TP.HCM, căn hộ 2 phòng ngủ diện tích khoảng 70m² là lựa chọn phù hợp về ngân sách và nhu cầu ở thực. Tuy nhiên, không ít trường hợp sau khi hoàn thiện nội thất vẫn phải chỉnh sửa, phát sinh thêm chi phí vì bố trí chưa sát với sinh hoạt hằng ngày.

Cách bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà để công việc hanh thông, phát triển hơn trong năm 2026

Cách bố trí, sắp xếp đồ đạc trong nhà để công việc hanh thông, phát triển hơn trong năm 2026

- 1 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh việc thiết kế, bài trí không gian nội thất sao cho khoa học và thẩm mỹ thì gia chủ cũng nên dành sự quan tâm hơn tới yếu tố phong thủy trong nhà để công việc cũng như sự nghiệp gia chủ được hanh thông, phát triển hơn.

Không phải gừng hay củ tiên ông, đây mới là cây cảnh trang trí đang hot cho ngày Tết thêm may mắn

Không phải gừng hay củ tiên ông, đây mới là cây cảnh trang trí đang hot cho ngày Tết thêm may mắn

GĐXH – Không cầu kỳ chăm sóc, loại củ quen thuộc ngoài chợ bất ngờ “lên đời” thành cây cảnh trưng Tết độc lạ. Với màu đỏ may mắn, tròn đầy và ý nghĩa phong thủy tốt lành, loại cây này trở thành món décor Tết được nhiều chị em săn lùng.

3 việc cần làm ngay trên bàn thờ ngày cuối năm để giải hạn, đón Tết 2026 tài lộc

3 việc cần làm ngay trên bàn thờ ngày cuối năm để giải hạn, đón Tết 2026 tài lộc

6 loại cây cảnh trồng trong nhà vệ sinh vừa đẹp vừa hút khí xấu và vị trí không nên đặt để đem lại trường khí phong thủy tốt

6 loại cây cảnh trồng trong nhà vệ sinh vừa đẹp vừa hút khí xấu và vị trí không nên đặt để đem lại trường khí phong thủy tốt

Khu vực hướng nhà họa hại gây thất thoát tài lộc và sức khỏe, cách kiểm tra và hóa giải

Khu vực hướng nhà họa hại gây thất thoát tài lộc và sức khỏe, cách kiểm tra và hóa giải

Đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch 2025: Làm 3 điều nên và kiêng kỵ sau để tài lộc hanh thông không phải ai cũng biết

Đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch 2025: Làm 3 điều nên và kiêng kỵ sau để tài lộc hanh thông không phải ai cũng biết

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

