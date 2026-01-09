Lý do phải che toàn bộ gương khi nhà có người mất theo quan niệm dân gian

Lý do phải che toàn bộ gương khi nhà có người mất

Tâm linh và truyền thống: Người ta tin rằng người chết thường còn lang thang trong ngôi nhà của mình. Theo phong thủy, nếu người mất nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, họ có thể khó chấp nhận tình trạng của mình, gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình siêu thoát.

Tránh âm khí xấu: Một lý do khác là để ngăn linh hồn người mất làm ố gương hoặc để tránh sự ảnh hưởng của linh hồn đến việc sử dụng gương sau này.

Tâm lý và tưởng tượng: Phong thủy cho rằng, nếu linh hồn của người mới qua đời nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương, họ có thể trầm mình vào quá khứ, gây ra tâm lý tiêu cực hoặc nguyện vọng tiếp tục sống trong thế giới vật chất.

Tuy nhiên, mọi quan niệm này đều phụ thuộc vào tín ngưỡng và quan niệm cá nhân. Việc che gương khi có người mất thường được xem như một hành động tôn trọng và gìn giữ truyền thống, dù không có bằng chứng khoa học cụ thể nào chứng minh sự liên kết giữa linh hồn và gương trong thực tế.

Ý nghĩa của việc che gương khi nhà có tang sự

Có nhiều ý nghĩa khác nhau được giải thích cho phong tục che gương khi nhà có người mất. Tùy vào quan điểm và tôn giáo của từng gia đình mà việc che gương trong đám tang mang ý nghĩa như sau:

Tránh cho người đã khuất nhìn thấy hình ảnh của mình

Phong thủy cho rằng, khi linh hồn rời khỏi cơ thể, ký ức lúc đó của người mất chỉ giữ lại những kỷ niệm trước khi chết và không nhận ra rằng mình đã rời khỏi thế giới vật lý của chúng ta. Để tránh việc người chết bị hoảng sợ, đau khổ và khó siêu thoát thì gương trong đám tang sẽ được che kín.

Tránh cho linh hồn người mất bị mắc kẹt trong gương

Gương là đồ dùng phổ biến trong các gia đình nhưng cũng là vật dụng chứa đựng những vấn đề kiêng kỵ trong tâm linh. Theo quan điểm dân gian thì gương sẽ là cánh cửa dẫn đến thế giới bên kia và thu hút những linh hồn.

Việc che gương được cho là giúp linh hồn của người đã khuất được thanh thản và dễ dàng siêu thoát.

Việc linh hồn người đã khuất trú ngụ vào trong gương có thể mang đến những đau khổ và người mất không thể siêu thoát. Thế nên, các gia đình thường sử dụng vải hoặc giấy để che gương khi nhà có đám tang.

Giúp người đã khuất được ra đi thanh thản

Che gương cũng tượng trưng cho việc tạo ra một không gian tách biệt và trang nghiêm cho đám tang, giúp tinh thần của gia đình tập trung vào việc tưởng nhớ và chia sẻ niềm đau mất mát một cách tôn trọng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành các nghi thức tổ chức tang lễ diễn ra trọn vẹn.

