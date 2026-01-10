3 loại nước lau ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026 vừa sạch vừa hút tài lộc nhất định nên biết

3 việc cần làm ngay trên bàn thờ ngày cuối năm để giải hạn, đón Tết 2026 tài lộc GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy, những ngày cuối năm dù bận đến đâu, các gia đình cũng nên nhớ tổng dọn dẹp nhà cửa, trong đó đừng quên làm những việc này trên ban thờ để giải hạn, đón Tết tài lộc.

Chọn nước để lau ban thờ vì sao lại cần thiết?

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, việc lau dọn ban thờ không đơn thuần là việc vệ sinh, mà còn là một nghi thức mang ý nghĩa phong thủy. Đây là lúc con cháu thể hiện lòng hiếu kính, sự tri ân với tổ tiên, đồng thời gửi gắm mong ước một năm mới mọi điều được may mắn, tốt lành, gia đạo thuận hòa.

Việc lựa chọn nước khi bao sái ban thờ là rất cần thiết. Ảnh TL

Bàn thờ được xem là không gian giao thoa tâm linh, nơi hội tụ năng lượng phong thủy của gia đình. Bởi vậy không gian thờ tự này cần luôn được giữ thanh tịnh, sạch sẽ. Hàng tháng, mọi người cũng cần thực hiện lau dọn, vào cuối năm việc này càng quan trọng hơn.

Một trong những điều cần lưu ý khi thực hiện lau dọn ban thờ cuối năm là cần chọn nước để lau ban thờ. Việc lựa chọn nước lau bàn thờ phù hợp giúp loại bỏ uế khí, duy trì sự thanh tịnh và góp phần mang lại vượng khí, bình an cho cả năm mới.

Chọn loại nước nào để lau dọn ban thờ ngày cuối năm?

Nước ngũ vị hương truyền thống là lựa chọn hàng đầu để lau dọn ban thờ cuối năm

Trong văn hóa Á Đông, mùi hương được xem là yếu tố quan trọng giúp thanh lọc không gian và chuyển hóa vận khí, chào đón những điều tốt đẹp. Nước ngũ vị hương vì thế được nhiều gia đình sử dụng để lau dọn bàn thờ, bao sái đồ thờ dịp cuối năm. Đây cũng là nguyên liệu được ưa chuộng dịp Tết.

Ngũ vị hương thường là sự kết hợp của các nguyên liệu tự nhiên như: đinh hương, quế, hồi, gỗ vang, bạch đàn và có thể thêm sả, lá mùi… Các loại thảo mộc này tạo mùi thơm dịu nhẹ, mang ý nghĩa xua đi những uế khí và mời gọi khí lành.

Nước ngũ vị được chế biến từ các thảo dược sử dụng bao sái ban thờ tốt. Ảnh minh họa

Không chỉ có giá trị tâm linh, nước ngũ vị hương còn giúp hạn chế ẩm mốc, đuổi côn trùng, giữ cho không gian thờ cúng luôn được sạch sẽ, khô ráo. Loại nước này cũng được nhiều gia đình dùng để xông cuối năm với mong muốn gác lại muộn phiền cũ, đón tài lộc và bình an.

Với những gia đình vừa trải qua tang chế, theo quan niệm dân gian, có thể cho thêm rượu gừng đập dập, thực hiện sau 7 ngày (chủ nhà nam) hoặc 9 ngày (chủ nhà nữ) để tăng hiệu quả bao sái, giúp không gian thêm thanh tịnh.

Cách làm đơn giản:

Đun sôi khoảng 1,5 lít nước với 5 loại hương liệu ở trên. Đun từ 3–5 phút rồi tắt bếp. Khi nước còn ấm, dùng khăn sạch nhúng nước để lau bàn thờ và đồ thờ cúng.

Nước ấm pha rượu gừng tăng dương khí, phù hợp lau bàn thờ gia tiên

Nước rượu pha gừng là một trong những loại nước lau bàn thờ được sử dụng phổ biến. Theo quan niệm dân gian, gừng và rượu có tính ấm giúp thanh tẩy không gian, xua tà khí.

Gừng giúp làm sạch bề mặt đồ thờ, đồng thời được cho là có tác dụng loại bỏ năng lượng tiêu cực; rượu mang ý nghĩa thanh lọc, tạo sự tinh khiết. Sự kết hợp này đặc biệt phù hợp khi lau bàn thờ gia tiên dịp cuối năm, nhất là trong năm hành Hỏa như Bính Ngọ 2026.

Cách làm:

Đập dập 1–2 củ gừng, cho vào lượng rượu vừa đủ, để ngấm khoảng 30 phút. Sau đó pha loãng với nước ấm, dùng khăn sạch để lau bàn thờ và các đồ vật trên ban thờ.

Nước lá bưởi và lá sả tinh khiết, phù hợp lau dọn ban thờ khi nhà có tượng Phật

Với những gia đình thờ Phật, các chuyên gia phong thủy khuyên nên ưu tiên các loại nước có mùi hương nhẹ, thanh khiết và không có mùi quá nồng. Những loại nước được chế biến từ lá bưởi hay lá sả… đều phù hợp, mang sự tinh khiết, trong lành cho không gian.

Theo quan niệm, lá bưởi có khả năng xua uế khí, thanh tẩy điềm xấu. Còn lá sả giúp thanh tẩy ô uế, tăng dương khí cho người dùng. Khi kết hợp 2 loại nguyên liệu này sẽ tạo ra được loại nước giúp khử mùi, đuổi côn trùng và mang đến sự thư giãn, dễ chịu cho không gian.

Nước sả đun kết hợp với lá bưởi cũng rất thích hợp để làm loại nước bao sái ban thờ.

Cách làm:

Đun sôi lá bưởi tươi hoặc kết hợp thêm sả, để nguội bớt rồi dùng lau bàn thờ. Việc lau dọn nên thực hiện bằng khăn sạch riêng, thao tác nhẹ nhàng, giữ tâm thế bình tĩnh.

Chuyên gia phong thủy cho rằng, mọi người không nên dùng nước lạnh, xà phòng, hóa chất tẩy mạnh… để lau dọn ban thờ. Bởi những loại nước này không giúp làm sạch hiệu quả mà còn không hợp phong thủy. Những loại nước hóa chất, xà phòng tẩy rửa lại dễ làm hỏng các đồ vật trên ban thờ, nhất là đồ bằng gỗ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

