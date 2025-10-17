Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội lội bùn gặt lúa, giúp dân dọn dẹp sau lũ

Thứ sáu, 12:51 17/10/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngày 17/10, tại xã Đa Phúc (TP Hà Nội), hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô cùng nhân dân, các ngành, đoàn thể ở địa phương đã tổ chức lau rửa nhà cửa, dọn dẹp các tuyến đường... ở những nơi nước vừa rút.

Là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi nước sông Cầu dâng cao do ảnh hưởng của bão số 11, dù nước lũ đã rút, thế nhưng cuộc sống của người dân xã Đa Phúc, TP Hà Nội vẫn chưa thể quay trở lại bình thường.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, nhiều tuyến đường tại xã Đa Phúc hiện ngập tràn bùn non, rác thải, cành cây... ngổn ngang khắp các ngõ xóm, khiến cuộc sống của người dân tại đây gặp muôn vàn khó khăn.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội lội bùn gặt lúa, giúp dân dọn dẹp sau lũ - Ảnh 1.

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an TP Hà Nội có mặt tại xã Đa Phúc để hỗ trợ người dân dọn dẹp sau lũ.

Với phương châm "nước rút đến đâu vệ sinh đến đó", trong ngày 17/10, Công an TP Hà Nội đã tiếp tục huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) từ các đơn vị, phối hợp cùng Công an xã Đa Phúc, Đoàn Thanh niên và các lực lượng tại chỗ để thực hiện chiến dịch dọn dẹp quy mô lớn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tại thôn Ngô Đạo, không khí lao động khẩn trương, hăng say bao trùm khắp nơi. Các chiến sĩ công an, mỗi người một việc, người dùng xẻng xúc từng mảng bùn đặc quánh, người dùng vòi nước áp lực cao xịt rửa sân nhà, đường đi, người thu gom rác thải, cành cây.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội lội bùn gặt lúa, giúp dân dọn dẹp sau lũ - Ảnh 2.
Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội lội bùn gặt lúa, giúp dân dọn dẹp sau lũ - Ảnh 3.
Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội lội bùn gặt lúa, giúp dân dọn dẹp sau lũ - Ảnh 4.

Công tác dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đường xá cho bà con thôn Ngô Đạo diễn ra khẩn trương.

Công tác dọn dẹp gặp nhiều khó khăn, lớp bùn đất sau nhiều ngày ngâm nước trở nên lầy lội, bám chặt. Dưới nắng gắt, mùi hôi tanh từ rác thải và bùn đất bốc lên nồng nặc. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả, các CBCS vẫn miệt mài làm việc, tiếng cười nói, động viên nhau át đi sự mệt nhọc.

Bà Vũ Thị Cảnh (xóm 4, thôn Ngô Đạo) không giấu được sự xúc động: "Nhà tôi neo người, nhìn bãi chiến trường bùn đất mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Mấy hôm nay, ngày nào các chú công an cũng đến, không chỉ dọn dẹp mà còn hỏi thăm, động viên. Nhờ có các chú mà nhà cửa, đường sá mới sạch sẽ nhanh được thế này. Nếu không có sự giúp đỡ tận tình này, chúng tôi không biết phải mất bao nhiêu ngày nữa mới ổn định lại được."

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội lội bùn gặt lúa, giúp dân dọn dẹp sau lũ - Ảnh 5.

Người dân mang nước đến để "tiếp sức" cho các CBCS tại xã Đa Phúc.

Tình quân dân thắm thiết được thể hiện qua những hành động nhỏ bé. Thấy các chiến sĩ mồ hôi nhễ nhại, nhiều người dân đã mang từng chai nước mát, những ấm trà xanh ra tận nơi để tiếp sức.

Không chỉ giúp dân dọn dẹp vệ sinh, lực lượng công an còn tỏa ra các cánh đồng để chạy đua với thời gian, giúp bà con thu hoạch những diện tích lúa bị ngập úng còn có thể cứu vãn.

Tại thôn Đông Ngàn, hình ảnh những chiến sĩ công an xắn quần lội ruộng, tay cầm liềm thoăn thoắt cắt lúa đã trở thành một biểu tượng đẹp trong những ngày khó khăn này.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội lội bùn gặt lúa, giúp dân dọn dẹp sau lũ - Ảnh 6.
Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội lội bùn gặt lúa, giúp dân dọn dẹp sau lũ - Ảnh 7.
Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội lội bùn gặt lúa, giúp dân dọn dẹp sau lũ - Ảnh 8.

CBCS Công an TP Hà Nội thu hoạch lúa giúp bà con tại thôn Đông Ngàn.

Theo ông Nghiêm Hữu Luận, Trưởng thôn Đông Ngàn, lực lượng công an đã phối hợp gặt lúa trên diện tích khoảng 3 hecta tại cánh Đồng Trong, giúp người dân vớt vát lại phần nào thành quả lao động sau một năm vất vả.

Dù còn rất nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng với sự chủ động, quyết liệt và tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, lực lượng Công an Thủ đô đang trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân xã Đa Phúc.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội lội bùn gặt lúa, giúp dân dọn dẹp sau lũ - Ảnh 9.Hà Nội: Người dân Đa Phúc 'vật lộn' với dòng nước lũ, nhiều nơi vẫn ngập đến nóc nhà

GĐXH - Lũ từ thượng nguồn đổ về sau bão số 11 khiến nước sông Cầu và sông Cà Lồ lên cao, nhiều khu vực tại xã Đa Phúc (TP Hà Nội) đã biến thành một biển nước mênh mông. Nhiều ngôi nhà ngập sâu gần đến nóc, cuộc sống người dân bị đảo lộn nghiêm trọng...

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 mét

Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 mét

Phó Trưởng Công an xã ở Bắc Ninh lặn gần 2m phá khóa cứu hai mẹ con giữa lũ dữ

Phó Trưởng Công an xã ở Bắc Ninh lặn gần 2m phá khóa cứu hai mẹ con giữa lũ dữ

Hà Nội: Người dân Đa Phúc 'vật lộn' với dòng nước lũ, nhiều nơi vẫn ngập đến nóc nhà

Hà Nội: Người dân Đa Phúc 'vật lộn' với dòng nước lũ, nhiều nơi vẫn ngập đến nóc nhà

Nước trên sông Cầu cao hơn mặt đê gần nửa mét, người dân Bắc Ninh 'căng mình' đắp đập, ngăn lũ

Nước trên sông Cầu cao hơn mặt đê gần nửa mét, người dân Bắc Ninh 'căng mình' đắp đập, ngăn lũ

Hình ảnh đau lòng nhìn từ trên cao hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc, Hà Nội chìm trong 'biển' nước

Hình ảnh đau lòng nhìn từ trên cao hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc, Hà Nội chìm trong 'biển' nước

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 11 cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH – Công an Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, làm rõ việc một nam sinh lớp 11 bất ngờ cầm dao tấn công khiến nam sinh lớp 12 tử vong.

Xét xử phúc thẩm vụ gà lôi trắng: Bị cáo Thái Khắc Thành đã có mặt tại tòa

Xét xử phúc thẩm vụ gà lôi trắng: Bị cáo Thái Khắc Thành đã có mặt tại tòa

Pháp luật - 7 giờ trước

TAND tỉnh Hưng Yên mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Thái Khắc Thành (trú tại Nghệ An) liên quan vụ án nuôi gà lôi trắng.

Đột kích quán karaoke “chui” ở Hà Nội, bắt quả tang nhóm “bay lắc” xuyên đêm

Đột kích quán karaoke “chui” ở Hà Nội, bắt quả tang nhóm “bay lắc” xuyên đêm

Pháp luật - 10 giờ trước

Ngày 16/10, Công an thành phố Hà Nội thông tin, vừa triệt phá một quán karaoke “chui” tổ chức cho khách “bay lắc” và sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Bình Minh, TP Hà Nội.

Trần tình của sinh viên được giải cứu thoát khỏi bẫy “bắt cóc online”

Trần tình của sinh viên được giải cứu thoát khỏi bẫy “bắt cóc online”

Pháp luật - 20 giờ trước

Sau khi đe dọa, dụ dỗ các kiểu nhưng chỉ chiếm đoạt được 400.000 đồng, kẻ lừa đảo đã thao túng tâm lý và hướng dẫn nam sinh viên tự bắt cóc chính mình rồi thông báo cho gia đình chuyển tiền giải cứu.

Để vàng trong phòng trọ, vợ chồng nạn nhân bị hàng xóm lấy trộm

Để vàng trong phòng trọ, vợ chồng nạn nhân bị hàng xóm lấy trộm

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Yên Mỹ nhanh chóng xác định Hồ Thị Hòe là người trộm cắp vàng của vợ chồng anh Đ. Đáng chú ý, đối tượng là người ở cùng dãy trọ với vợ chồng nạn nhân.

Triệt phá nhóm “siêu lừa”, dùng thủ đoạn mua vàng thật, bán vàng giả cho các cửa hàng tại Ninh Bình

Triệt phá nhóm “siêu lừa”, dùng thủ đoạn mua vàng thật, bán vàng giả cho các cửa hàng tại Ninh Bình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo, bán vàng giả tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh và nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.

Trốn truy nã ở Hải Phòng, gã thanh niên đất Cảng bị bắt khi đang ẩn náu tại TP Hồ Chí Minh

Trốn truy nã ở Hải Phòng, gã thanh niên đất Cảng bị bắt khi đang ẩn náu tại TP Hồ Chí Minh

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau gần 2 năm lẩn trốn về tội danh "Đánh bạc", đối tượng Phạm Quang Hiệp mới đây đã bị lực lượng Công an phường Hồng Bang bắt giữ khi đang ở TP Hồ Chí Minh.

Tài sản bất ngờ trong chiếc két sắt ở căn hộ của “Ngân 98”

Tài sản bất ngờ trong chiếc két sắt ở căn hộ của “Ngân 98”

Pháp luật - 1 ngày trước

Tối 15/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục thông tin về vụ việc liên quan đến đối tượng Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) - điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop.

Công an Hà Nội sau 6 tháng vận hành theo mô hình mới: Tội phạm giảm sâu, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn

Công an Hà Nội sau 6 tháng vận hành theo mô hình mới: Tội phạm giảm sâu, phục vụ nhân dân hiệu quả hơn

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Sau 6 tháng kết thúc hoạt động của công an cấp huyện và 3 tháng triển khai theo địa giới hành chính mới, Công an TP Hà Nội (CATP) đã chứng minh hiệu quả của mô hình tổ chức tinh gọn. Tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu, các nhiệm vụ mới được vận hành trơn tru và trên hết, lực lượng công an đã tiến gần hơn đến người dân, phục vụ hiệu quả hơn.

Bán 3 triệu bình chữa cháy giả, thu nghìn tỷ đồng

Bán 3 triệu bình chữa cháy giả, thu nghìn tỷ đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

Hơn 3 triệu bình chữa cháy giả do Công ty Vietlink, Công ty An Phú sản xuất, đưa ra tiêu thụ trên thị trường, doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng.

Xem nhiều

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình

Pháp luật

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an Hà Nội thông tin về mối quan hệ giữa Phương Oanh và Shark Bình

Công an Hà Nội thông tin về mối quan hệ giữa Phương Oanh và Shark Bình

Pháp luật
Vụ Shark Bình bị bắt: Vì sao hệ sinh thái AntEx có từ năm 2021 mà đến nay mới bị phanh phui?

Vụ Shark Bình bị bắt: Vì sao hệ sinh thái AntEx có từ năm 2021 mà đến nay mới bị phanh phui?

Pháp luật
Để vàng trong phòng trọ, vợ chồng nạn nhân bị hàng xóm lấy trộm

Để vàng trong phòng trọ, vợ chồng nạn nhân bị hàng xóm lấy trộm

Pháp luật
Tài sản bất ngờ trong chiếc két sắt ở căn hộ của “Ngân 98”

Tài sản bất ngờ trong chiếc két sắt ở căn hộ của “Ngân 98”

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top