Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội lội bùn gặt lúa, giúp dân dọn dẹp sau lũ
GĐXH - Ngày 17/10, tại xã Đa Phúc (TP Hà Nội), hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô cùng nhân dân, các ngành, đoàn thể ở địa phương đã tổ chức lau rửa nhà cửa, dọn dẹp các tuyến đường... ở những nơi nước vừa rút.
Là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi nước sông Cầu dâng cao do ảnh hưởng của bão số 11, dù nước lũ đã rút, thế nhưng cuộc sống của người dân xã Đa Phúc, TP Hà Nội vẫn chưa thể quay trở lại bình thường.
Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, nhiều tuyến đường tại xã Đa Phúc hiện ngập tràn bùn non, rác thải, cành cây... ngổn ngang khắp các ngõ xóm, khiến cuộc sống của người dân tại đây gặp muôn vàn khó khăn.
Với phương châm "nước rút đến đâu vệ sinh đến đó", trong ngày 17/10, Công an TP Hà Nội đã tiếp tục huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) từ các đơn vị, phối hợp cùng Công an xã Đa Phúc, Đoàn Thanh niên và các lực lượng tại chỗ để thực hiện chiến dịch dọn dẹp quy mô lớn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Tại thôn Ngô Đạo, không khí lao động khẩn trương, hăng say bao trùm khắp nơi. Các chiến sĩ công an, mỗi người một việc, người dùng xẻng xúc từng mảng bùn đặc quánh, người dùng vòi nước áp lực cao xịt rửa sân nhà, đường đi, người thu gom rác thải, cành cây.
Công tác dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đường xá cho bà con thôn Ngô Đạo diễn ra khẩn trương.
Công tác dọn dẹp gặp nhiều khó khăn, lớp bùn đất sau nhiều ngày ngâm nước trở nên lầy lội, bám chặt. Dưới nắng gắt, mùi hôi tanh từ rác thải và bùn đất bốc lên nồng nặc. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả, các CBCS vẫn miệt mài làm việc, tiếng cười nói, động viên nhau át đi sự mệt nhọc.
Bà Vũ Thị Cảnh (xóm 4, thôn Ngô Đạo) không giấu được sự xúc động: "Nhà tôi neo người, nhìn bãi chiến trường bùn đất mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Mấy hôm nay, ngày nào các chú công an cũng đến, không chỉ dọn dẹp mà còn hỏi thăm, động viên. Nhờ có các chú mà nhà cửa, đường sá mới sạch sẽ nhanh được thế này. Nếu không có sự giúp đỡ tận tình này, chúng tôi không biết phải mất bao nhiêu ngày nữa mới ổn định lại được."
Tình quân dân thắm thiết được thể hiện qua những hành động nhỏ bé. Thấy các chiến sĩ mồ hôi nhễ nhại, nhiều người dân đã mang từng chai nước mát, những ấm trà xanh ra tận nơi để tiếp sức.
Không chỉ giúp dân dọn dẹp vệ sinh, lực lượng công an còn tỏa ra các cánh đồng để chạy đua với thời gian, giúp bà con thu hoạch những diện tích lúa bị ngập úng còn có thể cứu vãn.
Tại thôn Đông Ngàn, hình ảnh những chiến sĩ công an xắn quần lội ruộng, tay cầm liềm thoăn thoắt cắt lúa đã trở thành một biểu tượng đẹp trong những ngày khó khăn này.
CBCS Công an TP Hà Nội thu hoạch lúa giúp bà con tại thôn Đông Ngàn.
Theo ông Nghiêm Hữu Luận, Trưởng thôn Đông Ngàn, lực lượng công an đã phối hợp gặt lúa trên diện tích khoảng 3 hecta tại cánh Đồng Trong, giúp người dân vớt vát lại phần nào thành quả lao động sau một năm vất vả.
Dù còn rất nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng với sự chủ động, quyết liệt và tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, lực lượng Công an Thủ đô đang trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân xã Đa Phúc.
