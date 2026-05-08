Tháng sinh Âm lịch của người có nhân duyên cực tốt, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường có nhân duyên tốt, dễ được yêu mến, nhờ vậy mà sự nghiệp đều thuận lợi hơn người khác.
Người sinh tháng 7 Âm lịch: Giỏi kết giao, càng trưởng thành càng giàu có
Theo tử vi, người sinh tháng 7 Âm lịch thường nổi bật bởi tính cách chân thành, đáng tin cậy và sống rất tình nghĩa.
Họ không thích tính toán thiệt hơn trong các mối quan hệ nên luôn tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh.
Người sinh tháng Âm lịch này cũng khá hào phóng, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp khi cần.
Chính sự tử tế ấy giúp họ xây dựng được nhiều mối quan hệ bền vững. Dù trong công việc hay cuộc sống, họ đều có quý nhân âm thầm hỗ trợ.
Ngoài khả năng giao tiếp tốt, người sinh tháng 7 Âm lịch còn có đầu óc nhanh nhạy, năng lực nổi bật và tinh thần cầu tiến cao.
Họ thường sớm tìm được vị trí phù hợp để phát triển bản thân, càng làm càng có uy tín.
Nhờ sở hữu nhiều đối tác và bạn bè tốt, người sinh tháng Âm lịch này thường gặp cơ hội lớn trong làm ăn, đầu tư hay kinh doanh.
Khi khó khăn xuất hiện cũng dễ có người đưa tay giúp đỡ nên con đường tài lộc ngày càng hanh thông.
Người sinh tháng 11 Âm lịch: Đi đâu cũng có quý nhân nâng đỡ
Người sinh tháng 11 Âm lịch thường có khí chất cuốn hút, cách cư xử khéo léo và tính cách ngay thẳng. Họ sống chân thành, không thích giả tạo nên rất dễ nhận được sự tin tưởng từ người khác.
Điểm nổi bật của người sinh tháng Âm lịch này là luôn suy nghĩ cẩn trọng trước mọi vấn đề. Họ hiếm khi vội vàng phán xét ai nên cũng tránh được nhiều thị phi, sai lầm không đáng có trong công việc.
Nhờ thái độ sống tích cực và biết đối nhân xử thế, họ đi tới đâu cũng dễ gặp người tốt giúp đỡ.
Trong sự nghiệp, người sinh tháng 11 Âm lịch thường được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp yêu quý, đối tác tin tưởng.
Đặc biệt, càng bước vào trung niên, vận trình của họ càng khởi sắc mạnh mẽ. Dù gặp khó khăn hay biến cố, người sinh tháng Âm lịch này cũng thường có quý nhân xuất hiện đúng lúc, giúp mọi việc nhanh chóng ổn thỏa.
Không chỉ sự nghiệp thuận lợi, cuộc sống riêng của họ cũng khá viên mãn, tài chính ổn định và tương lai ngày càng rộng mở.
Người sinh tháng 2 Âm lịch: Nhân duyên tốt, càng sống tử tế càng nhiều lộc
Theo tử vi, người sinh tháng 2 Âm lịch thường sống tình cảm, tinh tế và biết quan tâm tới cảm xúc của người khác. Họ không thích gây mâu thuẫn nên luôn cố gắng cư xử khéo léo để mọi chuyện hài hòa.
Người sinh tháng Âm lịch này cũng rất biết trước sau, luôn trân trọng các mối quan hệ xung quanh.
Chính vì vậy, họ thường có nhiều bạn bè tốt và dễ gặp được người sẵn sàng đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống.
Dù không phải kiểu người quá phô trương, họ vẫn được đánh giá cao nhờ sự chân thành và thái độ sống tích cực.
Càng trưởng thành, các mối quan hệ của họ càng mở rộng, mang tới nhiều cơ hội phát triển bất ngờ.
Trong công việc làm ăn, người sinh tháng 2 Âm lịch thường gặp may mắn nhờ được người quen giới thiệu cơ hội, hỗ trợ nguồn lực hoặc giúp kết nối đối tác phù hợp.
Nhờ biết nắm bắt thời cơ, họ dần tích lũy được tài sản đáng kể, cuộc sống ngày càng sung túc.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Theo Sina
