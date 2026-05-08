Ninh Bình: Đình chỉ người bán hàng tại biển Thịnh Long sau vụ việc gây bức xúc dư luận

Trưa ngày 8/5, thông tin với phóng viên Gia đình và Xã hội, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cho biết, chính quyền địa phương đã xử lý một người phụ nữ có hành vi gây mất an toàn thực phẩm tại khu vực bãi tắm 3 biển Thịnh Long, xã Hải Thịnh.

Theo báo cáo của UBND xã Hải Thịnh, ngày 6/5, địa phương tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội phản ánh hình ảnh, clip một phụ nữ kinh doanh tại khu vực bãi tắm 3 Thịnh Long có hành vi gây mất an toàn thực phẩm và bán hàng với giá cao.

Qua xác minh, người phụ nữ là bà Lê Thị X (SN 1968, trú tại thôn 20, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình).

Một người phụ nữ kinh doanh nước giải khát tại bãi tắm 3 biển Thịnh Long, xã Hải Thịnh (Ninh Bình) vừa bị đình chỉ buôn bán sau khi xuất hiện clip phản ánh hành vi phản cảm, gây bức xúc dư luận - (ảnh cắt từ clip).

Ngày 7/5, Ban Quản lý Khu du lịch Thịnh Long đã mời bà X lên làm việc, lập biên bản về hành vi bán hàng giải khát giá cao không đúng quy định, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh khu du lịch. Đồng thời, cơ quan chức năng quyết định không cho bà X. tiếp tục kinh doanh tại khu du lịch Thịnh Long.

Đến ngày 8/5, UBND xã Hải Thịnh tổ chức hội nghị làm việc với công dân liên quan. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo UBND xã, Ban Quản lý Khu du lịch Thịnh Long, lực lượng công an, bộ phận văn hóa - xã hội xã cùng công dân vi phạm.

Tại buổi làm việc, bà X thừa nhận hành vi bán hàng giải khát với giá cao không đúng quy định, làm ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch địa phương. Đồng thời cho biết, có gom nước dừa thừa về sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không bán lại cho khách. Sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 6/5.

Bãi tắm 3 biển Thịnh Long, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình - (ảnh Nhật Tân).

Người phụ nữ này cũng gửi lời xin lỗi tới chính quyền địa phương, du khách và cộng đồng mạng về hành vi chưa đúng của mình, đồng thời cam kết nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Trước vụ việc trên, UBND xã Hải Thịnh đã quyết định đình chỉ hoạt động buôn bán, kinh doanh của bà X. tại khu du lịch Thịnh Long. Cùng với đó, Ban Quản lý khu du lịch Thịnh Long đã tổ chức họp các hộ kinh doanh, cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan để quán triệt nội quy, quy định về hoạt động du lịch; yêu cầu các hộ kinh doanh niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết, đảm bảo vệ sinh môi trường và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm.

Địa phương cũng tiến hành rà soát, đánh số các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, chủ xe điện nhằm thuận lợi cho công tác quản lý; xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban quản lý và tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

