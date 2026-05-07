Liên tiếp xảy ra vụ việc nghiêm trọng, Bộ Y tế yêu cầu siết phòng chống bạo lực trẻ em

Ngày 7/5, Bộ Y tế có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về tăng cường bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong bối cảnh thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng gây bức xúc dư luận.

Theo Bộ Y tế, những ngày gần đây xảy ra một số vụ bạo lực trẻ em do chính cha mẹ, người chăm sóc trẻ gây ra với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nhằm bảo đảm quyền trẻ em, tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và giảm tối đa các tổn hại cho trẻ, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Cụ thể, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.Các địa phương cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa với các giải pháp đồng bộ; phát triển, nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Đồng thời, tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, các cấp, các ngành trong việc phát hiện, báo cáo và xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em; phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ và các thành viên trong gia đình.

Bộ Y tế cũng đề nghị thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và can thiệp, hỗ trợ trẻ khi bị xâm hại; bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để hạn chế tối đa hậu quả gây tổn thương cho trẻ em.

Đáng chú ý, Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong xử lý các vụ việc liên quan.Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; kịp thời phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để có giải pháp khắc phục phù hợp.

Trường hợp cần thiết, các địa phương chủ động đề xuất với Bộ Y tế phương án sửa đổi các quy định nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương xây dựng, bố trí lực lượng làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã theo đúng quy định; đồng thời duy trì đường dây nóng bảo vệ trẻ em hoạt động 24/7.

Trước đó, Gia đình và Xã hội đã phản ánh vụ việc cháu Hoa Thị H.Đ., học sinh lớp 4 tại điểm trường Nà Sài - Nà Pậy (xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng) nghi bị nhiều bạn học cùng trường hành hung trong thời gian học bán trú. Theo phản ánh của gia đình, cháu bị đánh nhiều lần, bị dùng thước, kéo tác động và đe dọa nên không dám kể với người thân.

