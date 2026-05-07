Liên tiếp xảy ra vụ việc nghiêm trọng, Bộ Y tế yêu cầu siết phòng chống bạo lực trẻ em
GĐXH - Bộ Y tế đề nghị các địa phương xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có dấu hiệu bao che, thiếu trách nhiệm sau nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra gần đây.
Ngày 7/5, Bộ Y tế có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về tăng cường bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong bối cảnh thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng gây bức xúc dư luận.
Theo Bộ Y tế, những ngày gần đây xảy ra một số vụ bạo lực trẻ em do chính cha mẹ, người chăm sóc trẻ gây ra với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nhằm bảo đảm quyền trẻ em, tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và giảm tối đa các tổn hại cho trẻ, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
Cụ thể, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.Các địa phương cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa với các giải pháp đồng bộ; phát triển, nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Đồng thời, tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, các cấp, các ngành trong việc phát hiện, báo cáo và xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em; phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ và các thành viên trong gia đình.
Bộ Y tế cũng đề nghị thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và can thiệp, hỗ trợ trẻ khi bị xâm hại; bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất để hạn chế tối đa hậu quả gây tổn thương cho trẻ em.
Đáng chú ý, Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc thiếu trách nhiệm trong xử lý các vụ việc liên quan.Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; kịp thời phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để có giải pháp khắc phục phù hợp.
Trường hợp cần thiết, các địa phương chủ động đề xuất với Bộ Y tế phương án sửa đổi các quy định nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em.
Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương xây dựng, bố trí lực lượng làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã theo đúng quy định; đồng thời duy trì đường dây nóng bảo vệ trẻ em hoạt động 24/7.
Trước đó, Gia đình và Xã hội đã phản ánh vụ việc cháu Hoa Thị H.Đ., học sinh lớp 4 tại điểm trường Nà Sài - Nà Pậy (xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng) nghi bị nhiều bạn học cùng trường hành hung trong thời gian học bán trú. Theo phản ánh của gia đình, cháu bị đánh nhiều lần, bị dùng thước, kéo tác động và đe dọa nên không dám kể với người thân.
GĐXH - Sau phản ánh nữ sinh lớp 4 ở xã Yên Thổ nghi bị nhiều bạn học hành hung nhiều lần ngay trong trường học, UBND xã đã vào cuộc xác minh, đồng thời báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh Cao Bằng.
GĐXH - Từ ngày 16/5/2026, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến trẻ em sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 98/2026/NĐ-CP.
GĐXH - Một bé gái sơ sinh khoảng 6 ngày tuổi bị bỏ rơi bên đường trong đêm ở xã Xuân Lâm (Nghệ An) cùng lá thư tay nhờ người nhặt được "nuôi nấng trưởng thành". Hiện chính quyền địa phương đang phát thông báo tìm thân nhân cho cháu bé theo quy định.
GĐXH - Liên quan phản ánh một cơ sở giết mổ lợn tại xã Bình Giang có dấu hiệu thu mua lợn ốm, lợn chết từ chợ đầu mối để giết mổ bán ra thị trường, UBND tỉnh Ninh Bình cho biết cơ sở này đã nhiều lần bị kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về thú y, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, đồng thời bị yêu cầu tạm dừng hoạt động để khắc phục vi phạm.
GĐXH - Dưới góc nhìn tử vi, ba con giáp dưới đây được dự báo sẽ đón nhận dòng chảy tài lộc mạnh mẽ, vận trình hanh thông rõ rệt.
GĐXH - Theo tử vi, 3 khung giờ sinh Âm lịch thường được nhắc đến với ý nghĩa cát lành, dễ gặp may mắn và có cơ hội đạt được cuộc sống sung túc nếu biết nắm bắt.
GĐXH - Hiện nay, hệ thống camera AI có khả năng phân tích hành vi rất chính xác. Vì vậy, khi tham gia giao thông, việc nâng cao ý thức tự giác không chỉ giúp bạn tránh được các khoản tiền phạt mà còn góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh và an toàn hơn cho cộng đồng.
GĐXH - Từ đêm 7/5, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ.
Cụ ông rời nhà 3 ngày, được phát hiện trong tình trạng kiệt sức, không có giấy tờ tuỳ thân nhưng trên người mang dây chuyền vàng.
GĐXH - Những cuộc gọi chỉ thấy con né tránh, không dám lộ mặt đã khiến người mẹ ở xã Yên Thổ, Cao Bằng nghi ngờ, nhưng phải đến khi tận mắt chứng kiến cơ thể con gái bầm tím khắp người, sự thật đau lòng mới được phơi bày.
GĐXH - Theo tử vi, có những con giáp nữ khi sinh vào đúng khung giờ 'vàng', được xem là mang số vượng phu ích tử, nâng đỡ sự nghiệp của bạn đời, viên mãn về sau.