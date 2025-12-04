Lên mạng rao bán “cỏ Mỹ”, nhóm sinh viên bị đưa vào diện quản lý

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, qua công tác nghiệp vụ nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố vừa điều tra, làm rõ nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy dưới dạng "cỏ Mỹ".

Theo đó, lực lượng công an phát hiện Trương Phạm Bình Minh (SN 2004; quê ở xã Sơn Dung, tỉnh Quảng Ngãi; tạm trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán ma túy loại "cỏ Mỹ", nên đã lập hồ sơ đưa vào diện quản lý.

Các đối tượng mua bán ma túy loại "cỏ Mỹ" bị công an bắt giữ. Ảnh: CA Đà Nẵng

Đến 15 giờ ngày 25/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý phối hợp với Công an phường Cẩm Lệ kiểm tra hành chính, phát hiện trong cốp xe máy của Lương Minh Phương (SN 2004; quê xã Chiên Đàn - TP Đà Nẵng, tạm trú phường Cẩm Lệ) có 3 gói nilon chứa thảo mộc khô. Qua làm việc, Phương khai nhận đã mua số ma túy trên từ Minh qua mạng xã hội với giá 250.000 đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với Trương Phạm Bình Minh.

Khám xét nơi ở của Minh, cơ quan công an thu giữ 3 gói nilon bên trong chứa thảo mộc khô, dạng sợi, màu nâu (khoảng hơn 100 gam); 1 cân điện tử, 3 điện thoại di động và một số đồ vật liên quan.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CA Đà Nẵng

Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với 3 đối tượng khác gồm: Phạm Tuấn Khanh (SN 2006; quê phường Kom Tum, tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng); Nguyễn Thế Cường (SN 2001; trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và Lê Thị Sa (SN 1995; trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Đáng chú ý, Minh, Phương và Khanh đang là sinh viên đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng hoạt động mang tính chất nhỏ lẻ nhưng lôi kéo, móc nối nhiều đối tượng tham gia. Đáng lo ngại nhất hiện nay là tình trạng sinh viên sử dụng, mua bán "cỏ Mỹ" nhưng nhận thức về tác hại cả về sức khỏe lẫn trách nhiệm hình sự đối với loại ma túy này còn hạn chế.