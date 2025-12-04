Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế đánh người sau va chạm giao thông trên đường Phạm Hùng
GĐXH - Sau khi xảy ra va chạm giao thông, Lê Bá Linh đã có hành vi côn đồ, đánh người gây thương tích sau đó rời khỏi hiện trường. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng này.
Ngày 4/12, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) CATP Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Bá Linh (SN 1997, trú tại phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.
Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 09h sáng ngày 27/11, tại khu vực ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ (thuộc địa bàn phường Yên Hòa).
Vào thời điểm trên, xe ô tô do Lê Bá Linh điều khiển đã xảy ra va chạm giao thông với xe ô tô do anh N.Đ.D (SN 2002, trú tại xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) điều khiển. Sau cú va chạm, hai bên đã xảy ra tranh cãi, lời qua tiếng lại.
Không giữ được bình tĩnh, Lê Bá Linh đã thể hiện thói côn đồ, hung hăng lao vào đánh anh D. gây thương tích ngay giữa đường phố đông đúc. Sau khi hành hung nạn nhân, đối tượng Linh đã lên xe ô tô rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân và sự bức xúc của người đi đường.
Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an phường Yên Hòa đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm việc với nạn nhân và thu thập chứng cứ. Cơ quan công an nhận định hành vi của đối tượng Linh thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 01/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Bá Linh về hành vi Cố ý gây thương tích để phục vụ công tác điều tra.
Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ mức độ thương tích của nạn nhân để xử lý đối tượng nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
