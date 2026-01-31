Hà Nội mỗi ngày: Phạt nguội 162 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, công cộng và vệ sinh môi trường

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 31/12, Công an TP Hà Nội cho biết, theo thống kê trong ngày 30/01/2026, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện 161 trường hợp đủ căn cứ xác định vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường trên địa bàn 29 xã, phường.

Các trường hợp vi phạm được bàn giao công an các xã, phường để xác minh, xử lý theo quy định.

Vi phạm dừng đỗ sai quy định tại phố Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương, phường Hai Bà Trưng.

Trong tổng số 161 trường hợp vi phạm, có 07 trường hợp được phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát (06 vi phạm về trật tự đô thị, 03 vi phạm về trật tự giao thông); 164 trường hợp được ghi nhận qua công tác phản ánh trực tiếp tại hiện trường bằng hình ảnh (151 vi phạm về trật tự đô thị, 03 vi phạm về trật tự giao thông).

Qua thống kê, một số xã, phường có số trường hợp vi phạm trật tự đô thị cao gồm: phường Hoàn Kiếm (20 trường hợp); xã Ngọc Hồi (17 trường hợp); xã Nam Phù (14 trường hợp).

Việc tăng cường ứng dụng hệ thống camera giám sát và tiếp nhận phản ánh trực tiếp vi phạm tại hiện trường góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, đồng thời từng bước hình thành ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.