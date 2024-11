Công an Hưng Yên tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra các năm 2021 và 2022 tại huyện Khoái Châu, theo quyết định khởi tố ngày 5/11/2024.



Đối tượng bị khởi tố trong vụ án này là Lê Ngọc Anh (SN 1988, trú tại thhôn Tiểu Quan, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, Lê Ngọc Anh là cán bộ Phòng tài nguyên - môi trường huyện Khoái Châu.

Ảnh minh họa

Quá trình điều tra của cơ quan công an xác định: Bị can Lê Ngọc Anh đã thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng phương thức đưa ra thông tin gian dối không đúng sự thật về việc bản thân có khả năng xin được các thủ tục cấp phép đầu tư dự án. Từ thông tin gian dối này, một số cá nhân tin tưởng giao tiền cho Lê Ngọc Anh, sau đó bị can chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân...

Để điều tra, kết luận vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những ai là bị hại trong vụ án khẩn trương liên hệ với cơ quan công an, trình báo và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Lê Ngọc Anh để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hết thời hạn điều tra vụ án theo quy định của pháp luật những bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin tài liệu thì cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên không xem xét, giải quyết trong vụ án.

