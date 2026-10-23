Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Thời gian gần đây, sự bùng nổ của các nền tảng xem phim AI ngắn đang thu hút lượng lớn khán giả. Nắm bắt tâm lý này, các đối tượng xấu đã biến các ứng dụng xem phim thành công cụ lừa đảo với quy trình được thiết kế vô cùng tinh vi.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, thủ đoạn của các đối tượng là chạy quảng cáo rầm rộ về hình thức "cày phim AI kiếm tiền". Ở những bước đầu, hệ thống liên tục hiển thị tiền thưởng được cộng vào tài khoản ảo của người dùng nhằm tạo dựng niềm tin.

Các đối tượng xấu đã biến các ứng dụng xem phim thành công cụ lừa đảo với quy trình được thiết kế vô cùng tinh vi.

Để tăng số dư hoặc mở khóa các tập phim đang đến đoạn cao trào, người dùng bị ép phải xem quảng cáo liên tục, tải các ứng dụng của bên thứ ba, hoặc bị điều hướng sang việc thực hiện các "nhiệm vụ" trực tuyến khác.

Khi nạn nhân có nhu cầu rút tiền thưởng, hệ thống sẽ liên tục báo lỗi và đưa ra hàng loạt lý do như: chưa đạt ngưỡng rút, yêu cầu đóng phí giao dịch, phí nâng cấp tài khoản hoặc nạp tiền thật để "xác minh". Tuy nhiên, sau khi người dùng chuyển tiền, chúng lập tức chặn liên lạc, không trả thưởng và thậm chí tiếp tục tống tiền.

Bên cạnh đó, các ứng dụng này còn sử dụng chiêu trò chia nhỏ bộ phim thành hàng chục tập, kết thúc ở những tình tiết lấp lửng để ép người xem mua điểm, mở khóa. Khi cộng dồn các khoản thanh toán nhỏ lẻ lặp đi lặp lại, số tiền nạn nhân bị "móc túi" có thể lên tới hàng triệu đồng mỗi tháng.

Các đối tượng tội phạm có thể đánh cắp thông tin thẻ ngân hàng, rút tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Không chỉ dừng lại ở việc lừa đảo chiếm đoạt tiền qua các "nhiệm vụ", nguy hiểm hơn, nhiều ứng dụng xem phim lạ còn chứa mã độc. Khi người dùng cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc này, thiết bị có nguy cơ cao bị lây nhiễm virus.

Các đối tượng tội phạm có thể âm thầm đánh cắp quyền kiểm soát điện thoại, thu thập dữ liệu cá nhân nhạy cảm, đánh cắp thông tin thẻ ngân hàng và rút sạch tiền trong tài khoản của nạn nhân mà họ không hề hay biết.

Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác khi tham gia không gian mạng, tuyệt đối không nhấp vào các đường link lạ hoặc tải/cài đặt các ứng dụng (file APK) không rõ nguồn gốc. Chỉ tải ứng dụng từ các kho chính thức như App Store hay Google Play.

Không cấp các quyền truy cập bất thường và nhạy cảm (như danh bạ, tin nhắn, bộ nhớ, micro, camera) cho các ứng dụng xem phim. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai hoặc nhập vào các trang web, ứng dụng lạ.

Nếu lỡ cài đặt ứng dụng đáng ngờ, người dân cần lập tức gỡ bỏ, rà soát lại toàn bộ quyền truy cập và kiểm tra bảo mật thiết bị. Trong trường hợp đã lỡ nhập thông tin tài khoản ngân hàng hoặc phát hiện giao dịch trừ tiền bất thường, cần liên hệ ngay với ngân hàng chủ quản để khóa tài khoản khẩn cấp, đồng thời nhanh chóng trình báo sự việc với Cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

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