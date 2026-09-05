Phim AI dài tập 'Hậu Tây du ký' lên sóng khung giờ vàng truyền hình

Theo Thời báo VTV (tổng hợp theo Xinhuanet, Sina), từ ngày 31/8, mùa đầu tiên của phim dài tập AI "Hậu Tây du ký" với phần "Hoa quả sơn" đã chính thức lên sóng trên khung giờ vàng của Đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc). Tác phẩm do Trung tâm Sáng tạo nội dung AIGC của đài và các đối tác thực hiện.

Mùa đầu tiên "Hoa quả sơn" của "Hậu Tây du ký" gồm 30 tập, mỗi tập dài khoảng 40 phút. Việc một tác phẩm AI dài tập xuất hiện trên khung giờ vàng truyền hình vệ tinh đánh dấu bước mở rộng của công nghệ tạo sinh từ các nội dung ngắn sang lĩnh vực sản xuất phim dài tập.

Tạo hình của nhân vật chính trong phim "Hậu Tây du ký" (ảnh Chụp màn hình).

"Hậu Tây du ký" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên xuất bản vào cuối thời Minh, đầu thời Thanh, thuộc hệ thống các tác phẩm tiếp nối "Tây du ký" kinh điển. Câu chuyện xoay quanh thế hệ nhân vật mới sau hành trình thỉnh kinh của Đường Tăng và Tôn Ngộ Không. Do chân kinh bị hiểu sai, những nhân vật một lần nữa tập hợp, bước vào hành trình thỉnh kinh mới.

Phim lấy mốc thời gian 1.080 năm sau khi Tôn Ngộ Không được phong Thánh. Tại Hoa quả sơn - nơi từng sinh ra Tề Thiên Đại Thánh - một chú khỉ đá mới tên Tôn Tiểu Thánh ra đời. Biến cố xảy ra khi Thập trưởng lão - người từng bị xóa tên khỏi "sổ sinh tử", bất ngờ biến mất ngay trong một buổi lễ. Từ đây, Hoa quả sơn đứng trước hàng loạt nguy cơ và câu chuyện về thế hệ Tây du mới bắt đầu.

Đơn vị sản xuất "Hậu Tây du ký" tập hợp nhiều mô hình AI và các công cụ chuyên biệt, hướng tới giải quyết những hạn chế phổ biến của nội dung do AI tạo ra như tính ngẫu nhiên cao, khó kiểm soát và chất lượng không ổn định. Nền tảng xây dựng quy trình sản xuất tiêu chuẩn hóa, cho phép người sáng tạo chủ động thiết lập các thông số như vị trí máy quay, tiêu cự, chuyển động máy và độ sâu trường ảnh.

Hình ảnh Tôn Ngộ Không được tái hiện trên màn ảnh nhỏ bằng định dạng AI. (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo Tiền phong, trên các trang MXH, khán giả và giới chuyên môn nhìn nhận việc đài Hồ Nam ra mắt "Hậu Tây du ký" bản AI là "cuộc cách mạng làm đảo lộn ngành công nghiệp phim ảnh", "vừa ra mắt đã trở thành hiện tượng".



Có được thành công này vì đài Hồ Nam đã lựa chọn chủ đề Tây du ký vốn quen thuộc và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Các tác phẩm liên quan tới Tây du ký không cần quảng bá nhiều vẫn thu hút người xem, nên việc lựa chọn để Hậu Tây du ký mở màn cho phim AI lên đài truyền hình được đánh giá là bước đi khôn ngoan. Hơn nữa, "Hậu Tây du ký" bản AI còn là phim AI đầu tiên được phát sóng trên đài truyền hình nên rất được quan tâm.

Tuy nhiên, cũng có khán giả nhận xét "Hậu Tây du ký: Hoa quả sơn" vẫn có những khung hình thiếu độ sâu, cốt truyện cũng như nhịp độ tầm thường, đơn giản giống một bộ hoạt hình dành cho trẻ em. Vì vậy, sau khi sự mới lạ ban đầu qua đi, tỷ lệ người xem sẽ giảm dần.