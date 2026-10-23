Công an thông báo khẩn: Ai từng mua thuốc của "Lương y Hoàng Linh" cần liên hệ làm việc ngay

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GĐXH - Công an TP Bắc Ninh phát thông báo về việc tìm các bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đối tượng xưng danh "Lương y Hoàng Linh".

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố (Cảnh sát kinh tế), đang thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại thôn Quyết Tiến (xã Ngọc Thiện, TP Bắc Ninh) theo quyết định khởi tố vụ án ngày 14/10/2026.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến tháng 5/2026, Hoàng Thị Linh sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube và Zalo mang danh xưng "Lương y Hoàng Linh" để đăng tải thông tin gian dối về trình độ chuyên môn, nguồn gốc sản phẩm và khả năng điều trị bệnh, nhằm quảng cáo, tư vấn bán các sản phẩm được giới thiệu là thuốc nam gia truyền.

Công an thông báo khẩn: Ai từng mua thuốc của "Lương y Hoàng Linh" cần liên hệ làm việc ngay - Ảnh 1.

Thông báo tìm bị hại liên quan đến đối tượng Hoàng Thị Linh của cơ quan chức năng. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, thực tế, Linh chỉ học hết lớp 3/12, không có chuyên môn về y, dược và không được đào tạo về y học cổ truyền; các sản phẩm do Linh bán không phải là bài thuốc gia truyền như quảng cáo.

Bằng việc đưa ra những thông tin gian dối, Linh đã tạo dựng lòng tin, khiến nhiều người tin tưởng mua thuốc và giao tiền, qua đó đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân.

Để mở rộng điều tra vụ án, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đề nghị những ai là bị hại trong vụ án trên chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) Công an thành phố Bắc Ninh, địa chỉ: đường Hùng Vương, phường Tân Tiến, thành phố Bắc Ninh, hoặc liên hệ điều tra viên Đặng Văn Trường, số điện thoại: 0326533737 - trước ngày 31/12/2026, để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật, trân trọng.

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