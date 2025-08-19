Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau

Thứ ba, 21:32 19/08/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Công an khẳng định thông tin "bé 6 tuổi bị bắt cóc" ở Cà Mau là không đúng sự thật và sẽ xác minh để xử lý nghiêm

Ngày 19-8, một lãnh đạo của Công an xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau cho biết thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc "một cháu bé 6 tuổi bị bắt cóc" trên địa bàn xã là không đúng sự thật.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin "Khẩn cấp tìm người thân bị bắt cóc tại Bạc Liêu".

Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau- Ảnh 1.

Thông tin về việc một cháu bé 6 tuổi ở Đắk Lắk bị bắt cóc là chưa đúng sự thật.

Theo thông được đăng tải trên tài khoản Facebook Nguyễn Thanh Hải, vào chiều 18-8, con trai là Nguyễn Tuấn Khôi (6 tuổi) bị một đôi nam nữ vào nhà sau bế lên xe rồi rời đi.

Địa điểm xảy ra vụ việc là xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu (nay là xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau).

Để tạo lòng tin cho mọi người, Facebook Nguyễn Thanh Hải còn đăng kèm tấm ảnh chụp chân dung một bé trai và một tấm ảnh màu trắng đen không nhìn rõ…

Thông tin đăng tải còn cho rằng gia đình đã báo công an và đăng số điện thoại được cho là của người thân cháu bé. Sau khi đăng tải, thông tin trên thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, gây hoang mang dư luận.

Lãnh đạo Công an xã Ninh Quới khẳng định sẽ xác minh để xử lý nghiêm theo quy định đối với người tung tin sai sự thật.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Công an Hà Nội bắt giữ 2 kẻ dàn cảnh va chạm giao thông để lấy trộm điện thoại

Công an Hà Nội bắt giữ 2 kẻ dàn cảnh va chạm giao thông để lấy trộm điện thoại

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa phối hợp Công an phường Bạch Mai bắt giữ Trần Quốc Huy (45 tuổi) và Phạm Văn Thắng (56 tuổi) cùng trú phường Bạch Mai để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Huy động hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

Huy động hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

Pháp luật - 6 giờ trước

Lực lượng chức năng Nghệ An đang lập các chốt kiểm soát, mở rộng địa bàn tìm kiếm để truy bắt phạm nhân vừa trốn khỏi trại giam.

Danh tính thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ ở TP.HCM

Danh tính thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ ở TP.HCM

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Lực lượng Công an TP.HCM đã xác định danh tính, đưa người đấm gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ về trụ sở công an làm việc, củng cố hồ sơ xử lý.

Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'

Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'

Pháp luật - 16 giờ trước

Với hành vi dùng bảng chữ "Happy Wedding" nhằm che biển số, tài xế ô tô Hyundai Santa Fe bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án

Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền án

Pháp luật - 16 giờ trước

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dương (SN 1992, thường trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) về tội trộm cắp tài sản.

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Xã hội - 1 ngày trước

Huy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 1 ngày trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

Xem nhiều

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Pháp luật
Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật
Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Pháp luật
Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top