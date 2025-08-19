Công an lên tiếng về thông tin “bé 6 tuổi bị bắt cóc” gây xôn xao ở Cà Mau
Công an khẳng định thông tin "bé 6 tuổi bị bắt cóc" ở Cà Mau là không đúng sự thật và sẽ xác minh để xử lý nghiêm
Ngày 19-8, một lãnh đạo của Công an xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau cho biết thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc "một cháu bé 6 tuổi bị bắt cóc" trên địa bàn xã là không đúng sự thật.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin "Khẩn cấp tìm người thân bị bắt cóc tại Bạc Liêu".
Theo thông được đăng tải trên tài khoản Facebook Nguyễn Thanh Hải, vào chiều 18-8, con trai là Nguyễn Tuấn Khôi (6 tuổi) bị một đôi nam nữ vào nhà sau bế lên xe rồi rời đi.
Địa điểm xảy ra vụ việc là xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu (nay là xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau).
Để tạo lòng tin cho mọi người, Facebook Nguyễn Thanh Hải còn đăng kèm tấm ảnh chụp chân dung một bé trai và một tấm ảnh màu trắng đen không nhìn rõ…
Thông tin đăng tải còn cho rằng gia đình đã báo công an và đăng số điện thoại được cho là của người thân cháu bé. Sau khi đăng tải, thông tin trên thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, gây hoang mang dư luận.
Lãnh đạo Công an xã Ninh Quới khẳng định sẽ xác minh để xử lý nghiêm theo quy định đối với người tung tin sai sự thật.
Công an Hà Nội bắt giữ 2 kẻ dàn cảnh va chạm giao thông để lấy trộm điện thoạiPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa phối hợp Công an phường Bạch Mai bắt giữ Trần Quốc Huy (45 tuổi) và Phạm Văn Thắng (56 tuổi) cùng trú phường Bạch Mai để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.
Huy động hàng trăm người truy bắt phạm nhân trốn trại ở Nghệ AnPháp luật - 6 giờ trước
Lực lượng chức năng Nghệ An đang lập các chốt kiểm soát, mở rộng địa bàn tìm kiếm để truy bắt phạm nhân vừa trốn khỏi trại giam.
Danh tính thanh niên đánh gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ ở TP.HCMPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Lực lượng Công an TP.HCM đã xác định danh tính, đưa người đấm gãy sống mũi tài xế ô tô công nghệ về trụ sở công an làm việc, củng cố hồ sơ xử lý.
Xử phạt 23 triệu đồng tài xế ô tô che biển số bằng dòng chữ 'Happy Wedding'Pháp luật - 16 giờ trước
Với hành vi dùng bảng chữ "Happy Wedding" nhằm che biển số, tài xế ô tô Hyundai Santa Fe bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm Giấy phép lái xe.
Công an Hà Nội bắt giữ "con nghiện" trộm xe máy, có 3 tiền ánPháp luật - 16 giờ trước
Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dương (SN 1992, thường trú tại xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) về tội trộm cắp tài sản.
Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.
Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công anXã hội - 1 ngày trước
Huy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.
Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú ThọPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".
Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tôPháp luật - 1 ngày trước
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…
Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú ThọPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.
Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú ThọPháp luật
GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.