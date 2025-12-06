Bắt một cán bộ xã chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền cứu trợ lũ

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 6/12, nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ và khám xét nơi làm việc, chỗ ở của ông Ức Kim Khoan, công chức của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng) để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/11, Ban Cứu trợ – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chuyển 550 triệu đồng vào tài khoản Quỹ cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn nhằm hỗ trợ địa phương khắc phục thiệt hại mưa lũ năm 2025.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố ông Ức Kim Khoan. Ảnh: CALĐ

Ông Ức Kim Khoan được giao nhiệm vụ phối hợp kế toán rút khoản kinh phí trên để chi cho người dân bị ảnh hưởng và hoàn trả 50 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh – khoản hỗ trợ lực lượng khắc phục sạt lở đèo Đại Ninh trước đó đã nhận bằng tiền mặt.

Tuy nhiên, sau khi rút tiền, ông Khoan đã tự ý chiếm đoạt 500 triệu đồng để trả nợ, đầu tư tiền ảo và sử dụng cho mục đích cá nhân.

Sự việc được phát hiện trong quá trình kiểm tra, đối chiếu số liệu tại tài khoản Quỹ cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn.