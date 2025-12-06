Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bắt một cán bộ xã chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền cứu trợ lũ

Thứ bảy, 13:47 06/12/2025 | Pháp luật

Một công chức xã tại Lâm Đồng bị bắt vì chiếm đoạt tiền cứu trợ lũ, sử dụng vào việc trả nợ và đầu tư tiền ảo.

Ngày 6/12, nguồn tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ và khám xét nơi làm việc, chỗ ở của ông Ức Kim Khoan, công chức của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng) để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/11, Ban Cứu trợ – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chuyển 550 triệu đồng vào tài khoản Quỹ cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn nhằm hỗ trợ địa phương khắc phục thiệt hại mưa lũ năm 2025.

Bắt một cán bộ xã chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền cứu trợ lũ - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố ông Ức Kim Khoan. Ảnh: CALĐ

Ông Ức Kim Khoan được giao nhiệm vụ phối hợp kế toán rút khoản kinh phí trên để chi cho người dân bị ảnh hưởng và hoàn trả 50 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh – khoản hỗ trợ lực lượng khắc phục sạt lở đèo Đại Ninh trước đó đã nhận bằng tiền mặt.

Tuy nhiên, sau khi rút tiền, ông Khoan đã tự ý chiếm đoạt 500 triệu đồng để trả nợ, đầu tư tiền ảo và sử dụng cho mục đích cá nhân.

Sự việc được phát hiện trong quá trình kiểm tra, đối chiếu số liệu tại tài khoản Quỹ cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn.

Vụ xe ô tô lùi trúng nhóm trẻ ở Lào Cai: Tài xế là cán bộ xãVụ xe ô tô lùi trúng nhóm trẻ ở Lào Cai: Tài xế là cán bộ xã

GĐXH - Liên quan đến vụ ô tô tông trúng nhóm trẻ ở xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) tối ngày 11/8, tài xế ô tô được xác định là lãnh đạo xã Phong Dụ Thượng.

(Nguồn: Báo Người Lao Động)Link: https://nld.com.vn/bat-kham-xet-noi-lam-viec-mot-can-bo-uy-ban-mttq-vn-xa-chiem-doat-500-trieu-dong-tien-cuu-tro-lu-196251206083518145.htm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người bản lĩnh và nghị lực, cuộc đời sóng gió mấy cũng đứng vững

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người bản lĩnh và nghị lực, cuộc đời sóng gió mấy cũng đứng vững

4 con giáp không sợ bị phê bình: Biết lắng nghe để thăng tiến vùn vụt

4 con giáp không sợ bị phê bình: Biết lắng nghe để thăng tiến vùn vụt

Lương hưu 7 triệu vẫn vui vẻ, hạnh phúc: Công thức sống an nhiên của cụ bà đơn độc

Lương hưu 7 triệu vẫn vui vẻ, hạnh phúc: Công thức sống an nhiên của cụ bà đơn độc

Người Do Thái dặn con: Có 3 kiểu bạn bè càng thân càng nghèo, càng chơi càng thụt lùi

Người Do Thái dặn con: Có 3 kiểu bạn bè càng thân càng nghèo, càng chơi càng thụt lùi

Nữ thạc sĩ bỏ việc lương tiền tỷ đi làm bảo mẫu: Câu chuyện khiến bạn phải nghĩ lại về bằng cấp

Nữ thạc sĩ bỏ việc lương tiền tỷ đi làm bảo mẫu: Câu chuyện khiến bạn phải nghĩ lại về bằng cấp

Cùng chuyên mục

Vụ lái ô tô tông chết em gái ở Tây Ninh: Giải mã tình tiết 'kích động mạnh'

Vụ lái ô tô tông chết em gái ở Tây Ninh: Giải mã tình tiết 'kích động mạnh'

Pháp luật - 8 giờ trước

Các luật sư nhận định hành vi lái ô tô tông chết em gái của Nguyễn Tấn Thành ở Tây Ninh cấu thành tội Giết người, không phải phạm tội do kích động mạnh.

Tạm giữ 9 người sau vụ hỗn chiến vì chuyện tình cảm

Tạm giữ 9 người sau vụ hỗn chiến vì chuyện tình cảm

Xã hội - 20 giờ trước

Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí lao vào hỗn chiến lúc gần nửa đêm, gây mất trật tự an ninh khu vực Trần Kim Xuyến, Hà Nội.

Triệt phá xới đá gà, bắt giữ 12 đối tượng

Triệt phá xới đá gà, bắt giữ 12 đối tượng

Xã hội - 21 giờ trước

Phát hiện lực lượng chức năng, nhóm đá gà tại ấp Phước Lương hoảng loạn bỏ chạy qua các lối kênh rạch nhưng vẫn bị Công an tỉnh Đồng Nai khống chế, tạm giữ 12 đối tượng.

Buôn lậu 13 cây vàng, 500 máy đào tiền điện tử qua biên giới

Buôn lậu 13 cây vàng, 500 máy đào tiền điện tử qua biên giới

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng Công an đã đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn về buôn lậu, gian lận thương mại. Trong đó, nổi bật là vụ buôn lậu với số lượng lớn vàng và vụ vận chuyển trái phép 500 máy đào tiền điện tử qua biên giới.

Lên mạng xã hội mua súng về phòng thân, nam thanh niên bị khởi tố

Lên mạng xã hội mua súng về phòng thân, nam thanh niên bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Kết quả điều tra xác định, Thương lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng ổ quay kèm theo 1 viên đạn từ một người không quen biết rồi đem về cất giữ nhằm phòng thân. Tuy nhiên, chưa kịp sử dụng thì Thương bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.

Xe tải 'chim mồi' bị CSGT xử phạt vì đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Xe tải 'chim mồi' bị CSGT xử phạt vì đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Từ phản ánh của cộng đồng mạng về chiếc xe tải di chuyển bất thường được cho là "chim mồi" để "bẫy" các phương tiện khác trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Hàng nghìn nạn nhân trên cả nước bị đối tượng Mai Văn Tới lừa đảo như thế nào?

Hàng nghìn nạn nhân trên cả nước bị đối tượng Mai Văn Tới lừa đảo như thế nào?

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ, lôi kéo kêu gọi đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng internet trên sàn giao dịch JPX.

Thực khách bỏ quên túi xách chứa hơn 45 triệu đồng và 6 vòng vàng, nhân viên quán cơm nảy lòng tham chiếm đoạt

Thực khách bỏ quên túi xách chứa hơn 45 triệu đồng và 6 vòng vàng, nhân viên quán cơm nảy lòng tham chiếm đoạt

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Thấy nữ thực khách bỏ quên túi xách chứa nhiều tài sản giá trị, Nguyễn Ngọc Trung (nhân viên quán cơm) nảy lòng tham chiếm đoạt tài sản.

Công an Hà Nội cảnh báo về "suất ngoại giao" mua nhà ở xã hội

Công an Hà Nội cảnh báo về "suất ngoại giao" mua nhà ở xã hội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội cảnh báo thông tin giả mạo về “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” nhà ở xã hội trên mạng xã hội.

Hà Nội: Nam sinh bị 'bắt cóc online', dọa chặt tay nếu gia đình không chuyển tiền

Hà Nội: Nam sinh bị 'bắt cóc online', dọa chặt tay nếu gia đình không chuyển tiền

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa giải cứu nam sinh viên bị các đối tượng lừa đảo “bắt cóc online”, yêu cầu chuyển 550 triệu đồng, đe dọa nếu gia đình không làm theo sẽ bị chặt tay.

Xem nhiều

Hàng nghìn nạn nhân trên cả nước bị đối tượng Mai Văn Tới lừa đảo như thế nào?

Hàng nghìn nạn nhân trên cả nước bị đối tượng Mai Văn Tới lừa đảo như thế nào?

Pháp luật

GĐXH - Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là sử dụng tài khoản Facebook chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ, lôi kéo kêu gọi đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng internet trên sàn giao dịch JPX.

Xe tải 'chim mồi' bị CSGT xử phạt vì đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Xe tải 'chim mồi' bị CSGT xử phạt vì đi vào làn khẩn cấp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Pháp luật
Lên mạng xã hội mua súng về phòng thân, nam thanh niên bị khởi tố

Lên mạng xã hội mua súng về phòng thân, nam thanh niên bị khởi tố

Pháp luật
Thực khách bỏ quên túi xách chứa hơn 45 triệu đồng và 6 vòng vàng, nhân viên quán cơm nảy lòng tham chiếm đoạt

Thực khách bỏ quên túi xách chứa hơn 45 triệu đồng và 6 vòng vàng, nhân viên quán cơm nảy lòng tham chiếm đoạt

Pháp luật
Cụ bà 76 tuổi suýt mất hơn 2 tỷ đồng vì cuộc gọi giả báo 'con gặp nạn'

Cụ bà 76 tuổi suýt mất hơn 2 tỷ đồng vì cuộc gọi giả báo 'con gặp nạn'

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top