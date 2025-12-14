Công an phường ở TPHCM rà soát các trường hợp liên quan đến dự án 'Nuôi em'
Công an phường ở TPHCM sẽ rà soát, kiểm tra các nguồn tin, tin báo liên quan đến dự án thiện nguyện "Nuôi em" đang gây "lùm xùm" trên mạng.
Ngày 14/12, lãnh đạo UBND phường An Phú, TPHCM cho biết, Công an phường vừa có văn bản gửi đến Ban điều hành các khu phố trên địa bàn về việc rà soát, báo cáo vụ việc liên quan đến dự án thiện nguyện "Nuôi em".
Theo văn bản của Công an phường An Phú, hiện nay Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an (C02) đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An xác minh vụ việc liên quan đến Dự án thiện nguyện "Nuôi em" do Đỗ Thị Nga thành lập.
Thực hiện chỉ đạo của Phòng PC02 Công an TPHCM, công an phường đề nghị Ban điều hành các khu phố phối hợp cùng tổ cảnh sát khu vực tiến hành rà soát, báo cáo các vụ việc, nguồn tin, tin báo có liên quan đến dự án thiện nguyện "Nuôi em" trên địa bàn quản lý.
Để thực hiện, đơn vị này giao tổ cảnh sát khu vực chủ trì, tham mưu trưởng Công an phường báo cáo kết quả về phòng PC02, Công an TPHCM theo quy định.
Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường An Phú cho biết, việc rà soát, xác minh vụ việc nêu trên là thực hiện theo chỉ đạo của Công an TPHCM.
Qua đó, công an phường sẽ phối hợp với các khu phố để xác minh, thu thập thông tin của các "mạnh thường quân" đã chuyển tiền vào Dự án thiện nguyện "Nuôi em".
Theo UBND phường An Phú, hiện nay trên địa bàn phường không có trung tâm hay cơ sở liên quan đến dự án thiện nguyện nói trên.
