Miền Bắc lại đón không khí lạnh mạnh tăng cường?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh từ đêm nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to kèm theo dông sét, nhiệt độ giảm. Từ ngày 13/11, hai khu vực này trời chuyển rét.
Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh, thời tiết chuyển mưa rét
Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay (12/12), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to kèm theo dông sét, nhiệt độ theo đó cũng giảm mạnh. Từ ngày 13/12, hai khu vực này trời chuyển rét.
Nguyên nhân gây mưa rét xuất phát từ khối không khí lạnh mạnh di chuyển xuống, đồng thời ở độ cao 5000m có rãnh gió Tây dịch chuyển sang tăng hội tụ ẩm ngay trên khu vực Bắc Bộ.
Dự báo vùng mưa to tập trung chủ yếu ở sườn Đông dãy Hoàng Liên Sơn trở ra vùng ven biển Bắc Bộ. Lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.
Đến chiều ngày 13/12, vùng mưa mở rộng xuống khu vực Bắc Trung Bộ, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa to trên 100mm. Trong mưa dông tiềm ẩn lốc sét, gió giật mạnh.
Mưa gió kéo theo nhiệt độ giảm sâu dự báo ngày 13 và 14/12, ở vùng núi, trung du có nơi rét đậm nhiệt độ từ 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C; còn khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 11-15 độ C.
Trước khi chuyển rét, thời tiết hôm nay Bắc Bộ khá ấm, nhiệt độ Thủ đô Hà Nội và các nơi khác ở mức 22-26 độ.
Thời tiết hôm nay tại Trung Bộ từ phường Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vào đến phường Nha Trang (Khánh Hòa) có lúc mưa nhỏ. Còn các phường Cao nguyên Trung Bộ đến Phan Thiết nắng ráo.
Nam Bộ hôm nay nắng nhiều, nhiệt độ tăng lên. Một số phường như: Bến Thành, Tân Ninh, Biên Hòa nhiệt độ cao ở mức 33 độ.
Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Mưa rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi trên 25°C.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi trên 25°C.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Phía Bắc mưa rải rác. Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi trên 25°C.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.
Thời tiết TPHCM: Mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.
