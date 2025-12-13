Thời tiết Hà Nội và miền Bắc sẽ rét nhất vào thời điểm này khi không khí lạnh mạnh tràn về
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ giảm liên tục khiến khu vực này chuyển rét. Dự báo ngày 14/12 sẽ là ngày rét nhất.
Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh, thời tiết chuyển mưa rét
Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to kèm theo dông sét, nhiệt độ giảm liên tục khiến cho khu vực này chuyển rét trong 2 ngày cuối tuần.
Nguyên nhân do khối không khí lạnh mạnh di chuyển tràn xuống nước ta, đồng thời kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 5000m tạo điều kiện thuận lợi cho mây dông phát triển.
Cảnh báo phía Đông của dãy Hoàng Liên Sơn sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa to trên 100mm.
Đến chiều và đêm nay, mưa vừa mưa to lan rộng xuống khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến TP Huế. Có những điểm mưa to trên 80mm. Cảnh báo ngập úng và dông sét cục bộ.
Dự báo từ hôm nay nhiệt độ miền Bắc giảm dần. Ngày và đêm 14/12 sẽ là rét nhất, mức nhiệt ban đêm chỉ từ 11-15 độ; vùng núi và trung du xuất hiện rét đậm với mức nhiệt khoảng từ 7-10 độ; vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.
Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trời nắng. Nhiệt độ khu vực Cao nguyên phổ biến từ 27-29 độ, còn Nam Bộ nắng nóng hơn với mức nhiệt 31-34 độ.
Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-22 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Tây Phú Thọ và phía Đông các tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Ngày trời rét, có nơi rét đậm; đêm trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du đêm trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, vùng núi và trung du 9-12 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3-4. Đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 14-17 độ, phía Nam 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc ngày cấp 2-3, đêm mạnh dần lên cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.
Tin sáng 13/12: Cục CSGT công khai thời gian kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Bính Ngọ; không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc mưa to và rét đậmThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết lực lượng chức năng sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ; Do tác động của không khí lạnh mạnh, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm...
Video: Cận cảnh người phụ nữ lột bông tai vàng của bé 5 tuổiThời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Công an xã Tân Vĩnh Lộc đang tạm giữ người phụ nữ có hành vi cướp đôi bông tai của bé gái 5 tuổi đang chơi trong hẻm đường Vĩnh Lộc (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM).
Hà Nội cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí bằng nhiều nhóm biện pháp 'đánh thẳng' vào các nguồn phát thải lớnThời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Trước tình trạng chất lượng không khí liên tục ở mức xấu và có thời điểm chạm ngưỡng nguy hại, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 10/12/2025 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thành phố.
Đăng ký tạm trú online diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước nàyThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Việc đăng ký tạm trú online hiện nay rất tiện lợi. Người dân có thể thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc thông qua ứng dụng VNeID.
Miền Bắc lại đón không khí lạnh mạnh tăng cường?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh từ đêm nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to kèm theo dông sét, nhiệt độ giảm. Từ ngày 13/11, hai khu vực này trời chuyển rét.
Tin sáng 12/12: Đại học Quốc gia TP.HCM xét tuyển chủ yếu bằng một phương thức tích hợp năm 2026; Miền Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độXã hội - 1 ngày trước
GĐXH - Đại học Quốc gia TP.HCM thống nhất thực hiện một phương thức xét tuyển tích hợp, bên cạnh một phần nhỏ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Miền Bắc rét sâu, nhiều khu vực xuất hiện mưa to đến rất to, kèm nguy cơ lốc, sét.
Khám chữa bệnh cho 4.000 phụ nữ, trẻ em chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCMXã hội - 1 ngày trước
Đại hội đại biểu Phụ nữ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 sẽ diễn ra vào chiều 20/12 và sáng 21/12 tại Hội trường Thành phố, với quy mô 597 đại biểu. Đây là đại hội đầu tiên tổ chức theo mô hình mới sau khi hợp nhất, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của tổ chức Hội với đô thị "siêu đông dân".
Cả nhà bị viêm đường hô hấp giữa mùa ô nhiễm không khíXã hội - 1 ngày trước
Gần đây, nhiều gia đình tại Hà Nội rơi vào cảnh cả nhà cùng ho, dị ứng, ngứa mắt, thậm chí trẻ nhỏ bị viêm phế quản, viêm phổi dai dẳng.
Giám định ADN thế hệ mới giúp xác định danh tính liệt sĩ trong mẫu hài cốt hư hại nặngXã hội - 1 ngày trước
Phương pháp mới đặc biệt phù hợp với các mẫu hài cốt phân hủy nặng, ADN đứt gãy thành các đoạn rất ngắn, trường hợp mà các phương pháp giám định truyền thống thường không đưa ra được kết luận.
Nghĩ quẩn, người phụ nữ mắc bệnh ung thư nhảy cầu tự tửXã hội - 1 ngày trước
Do đau đớn vì mang bệnh, người phụ nữ mắc bệnh ung thư đã nghĩ quẩn, bắt taxi ra cầu An Đồng tự tử. May mắn, sau đó nạn nhân được cán bộ Trạm Cảnh sát đường thủy An Dương, Hải Phòng cứu sống.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc sẽ rét nhất vào thời điểm này khi không khí lạnh mạnh tràn vềThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ giảm liên tục khiến khu vực này chuyển rét. Dự báo ngày 14/12 sẽ là ngày rét nhất.