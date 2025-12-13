Thời tiết Hà Nội và miền Bắc sẽ rét nhất vào thời điểm này khi không khí lạnh mạnh tràn về

Miền Bắc đón không khí lạnh mạnh, thời tiết chuyển mưa rét

Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to kèm theo dông sét, nhiệt độ giảm liên tục khiến cho khu vực này chuyển rét trong 2 ngày cuối tuần.

Nguyên nhân do khối không khí lạnh mạnh di chuyển tràn xuống nước ta, đồng thời kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 5000m tạo điều kiện thuận lợi cho mây dông phát triển.

Cảnh báo phía Đông của dãy Hoàng Liên Sơn sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa to trên 100mm.

Đến chiều và đêm nay, mưa vừa mưa to lan rộng xuống khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến TP Huế. Có những điểm mưa to trên 80mm. Cảnh báo ngập úng và dông sét cục bộ.

Dự báo từ hôm nay nhiệt độ miền Bắc giảm dần. Ngày và đêm 14/12 sẽ là rét nhất, mức nhiệt ban đêm chỉ từ 11-15 độ; vùng núi và trung du xuất hiện rét đậm với mức nhiệt khoảng từ 7-10 độ; vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trời nắng. Nhiệt độ khu vực Cao nguyên phổ biến từ 27-29 độ, còn Nam Bộ nắng nóng hơn với mức nhiệt 31-34 độ.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc mưa rét do không khí lạnh tràn về. Ảnh: T.H

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-22 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Tây Phú Thọ và phía Đông các tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Ngày trời rét, có nơi rét đậm; đêm trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du đêm trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, vùng núi và trung du 9-12 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác; chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3-4. Đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 14-17 độ, phía Nam 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc ngày cấp 2-3, đêm mạnh dần lên cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.