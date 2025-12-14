Xe máy 'kẹp 3' chạy tốc độ cao tông đuôi ô tô tải khiến cả ba người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 0h55 ngày 14/12 trên đường Lý Thường Kiệt, thuộc làng Krái, xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai), khiến ba người tử vong .

Thời điểm trên, xe máy BKS 81X1 do R.C.S. (SN 1997) điều khiển, chở theo R.C.R. và R.C.H. (cùng SN 2012) lưu thông từ làng Krái theo hướng đường Hùng Vương. Cả ba người cùng trú tại làng Krái, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Quá trình di chuyển, xe máy do R.C.S. điều khiển đã tông vào ô tô tải BKS 83C... đang đỗ bên đường cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiến Đạt

Theo camera nhà dân ghi lại, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, tiếng động cơ xe máy di chuyển với tốc độ cao rồi đâm mạnh vào phía sau bên trái xe tải.

Vụ va chạm khiến R.C.R. và R.C.H. tử vong khi được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế Chư Păh; R.C.S. bị thương nặng, được cấp cứu tại Bệnh viện Binh đoàn 15, sau đó cũng không qua khỏi.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định do người điều khiển xe máy không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên dẫn đến tai nạn. Kiểm tra ban đầu cho thấy R.C.S. có đội mũ bảo hiểm nhưng chưa có giấy phép lái xe.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.