Xe máy 'kẹp 3' chạy tốc độ cao tông đuôi ô tô tải khiến cả ba người tử vong
Không có giấy phép lái xe, thanh niên ở Gia Lai vẫn điều khiển xe máy chở 3 người, lưu thông với tốc độ cao. Hậu quả, xe máy tông vào một ô tô tải đang đỗ bên đường, khiến cả ba người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 0h55 ngày 14/12 trên đường Lý Thường Kiệt, thuộc làng Krái, xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai), khiến ba người tử vong .
Thời điểm trên, xe máy BKS 81X1 do R.C.S. (SN 1997) điều khiển, chở theo R.C.R. và R.C.H. (cùng SN 2012) lưu thông từ làng Krái theo hướng đường Hùng Vương. Cả ba người cùng trú tại làng Krái, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai.
Quá trình di chuyển, xe máy do R.C.S. điều khiển đã tông vào ô tô tải BKS 83C... đang đỗ bên đường cùng chiều.
Theo camera nhà dân ghi lại, thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, tiếng động cơ xe máy di chuyển với tốc độ cao rồi đâm mạnh vào phía sau bên trái xe tải.
Vụ va chạm khiến R.C.R. và R.C.H. tử vong khi được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế Chư Păh; R.C.S. bị thương nặng, được cấp cứu tại Bệnh viện Binh đoàn 15, sau đó cũng không qua khỏi.
Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định do người điều khiển xe máy không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên dẫn đến tai nạn. Kiểm tra ban đầu cho thấy R.C.S. có đội mũ bảo hiểm nhưng chưa có giấy phép lái xe.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh mạnh đang gây rét buốt ở miền Bắc: Rét đậm, rét hại sẽ tăng cường liên tiếp tới cuối tháng 12Thời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Thời tiết hôm nay ngày 14/12, không khí lạnh thấm sâu nên miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Từ nay tới tháng 2/2026, rét đậm rét hại sẽ xuất hiện.
Tin sáng 14/12: Những trường hợp nào sẽ bị thu hồi thẻ căn cước từ 1/7/2026? Hà Nội chi trả bồi thường dự án ven hồ Gươm, có hộ dân nhận tới 400 tỷ đồngThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Luật Căn cước mới được thông qua đã sửa đổi, bổ sung quy định về cơ quan quản lý căn cước; thu hồi thẻ căn cước…; Một hộ dân nhà khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) sắp được nhận đền bù 400 tỷ đồng để di dời nhường đất làm công viên, quảng trường phía đông.
Bên trong Trung tâm chỉ huy CSGT Hà Nội: Camera AI tự động bắt đến 28 loại lỗiThời sự - 1 ngày trước
Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội là “đầu não” của hệ thống 1.837 camera các loại, được kết nối trực tiếp với 188 tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông ứng dụng AI.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc sẽ rét nhất vào thời điểm này khi không khí lạnh mạnh tràn vềThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ giảm liên tục khiến khu vực này chuyển rét. Dự báo ngày 14/12 sẽ là ngày rét nhất.
Tin sáng 13/12: Cục CSGT công khai thời gian kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Bính Ngọ; không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc mưa to và rét đậmThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết lực lượng chức năng sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ; Do tác động của không khí lạnh mạnh, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm...
Video: Cận cảnh người phụ nữ lột bông tai vàng của bé 5 tuổiThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Công an xã Tân Vĩnh Lộc đang tạm giữ người phụ nữ có hành vi cướp đôi bông tai của bé gái 5 tuổi đang chơi trong hẻm đường Vĩnh Lộc (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM).
Hà Nội cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí bằng nhiều nhóm biện pháp 'đánh thẳng' vào các nguồn phát thải lớnThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Trước tình trạng chất lượng không khí liên tục ở mức xấu và có thời điểm chạm ngưỡng nguy hại, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 10/12/2025 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thành phố.
Đăng ký tạm trú online diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước nàyThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Việc đăng ký tạm trú online hiện nay rất tiện lợi. Người dân có thể thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc thông qua ứng dụng VNeID.
Miền Bắc lại đón không khí lạnh mạnh tăng cường?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh từ đêm nay Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to kèm theo dông sét, nhiệt độ giảm. Từ ngày 13/11, hai khu vực này trời chuyển rét.
Tin sáng 12/12: Đại học Quốc gia TP.HCM xét tuyển chủ yếu bằng một phương thức tích hợp năm 2026; Miền Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độXã hội - 2 ngày trước
GĐXH - Đại học Quốc gia TP.HCM thống nhất thực hiện một phương thức xét tuyển tích hợp, bên cạnh một phần nhỏ xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Miền Bắc rét sâu, nhiều khu vực xuất hiện mưa to đến rất to, kèm nguy cơ lốc, sét.
Tin sáng 13/12: Cục CSGT công khai thời gian kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Bính Ngọ; không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc mưa to và rét đậmThời sự
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết lực lượng chức năng sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ; Do tác động của không khí lạnh mạnh, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm...