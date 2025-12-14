Tin sáng 14/12: Những trường hợp nào sẽ bị thu hồi thẻ căn cước từ 1/7/2026? Hà Nội chi trả bồi thường dự án ven hồ Gươm, có hộ dân nhận tới 400 tỷ đồng

Hà Nội chi trả bồi thường dự án ven hồ Gươm: Có hộ dân sắp nhận tới 400 tỷ đồng

Người dân nhận tiền bồi thường hỗ trợ thuộc dự án quảng trường cạnh Hồ Gươm. Ảnh: TPO

Theo TTO, một gia đình có nhà ở khu vực hồ Hoàn Kiếm trong diện phải di dời để làm công viên, quảng trường phía đông sắp được nhận 400 tỉ đồng tiền đền bù.

Gia đình trên sở hữu mảnh đất hơn 400m² với 2 sổ đỏ mặt phố Đinh Tiên Hoàng, hướng ra hồ Hoàn Kiếm.

"Gia đình đã đồng thuận phương án nhận 400 tỷ đồng từ phường. Hiện gia đình đang tiến hành thủ tục khai nhận tài sản thừa kế nên khoảng 10 ngày nữa khi xong thủ tục mới chính thức nhận tiền", đại diện phường Hoàn Kiếm thông tin với TTO.

Trước đó UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tiến hành chi trả tiền cho người dân thuộc diện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng quảng trường, công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm

Dự án thu hồi đất tại khu vực này liên quan đến 47 chủ sử dụng gồm 12 tổ chức và 35 hộ dân. Đến nay, cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 25 hộ.

Thực hư chuyện bà lão khóc nức nở trên xe khách vì bị con gái bỏ rơi

Bà Th khóc nức nở trên xe khách (ảnh cắt từ clip).

VTC News đưa tin, UBND phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk) đã xác minh vụ việc bà lão khóc nức nở trên chuyến xe khách tuyến Tuy Hòa - TP.HCM, phản ánh việc bị con gái bỏ rơi.

Tối 11/12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bật khóc nức nở trên xe khách. Theo clip, khi xe đến TP.HCM người phụ nữ gọi điện cho con gái ra đón nhưng không nhận được hồi đáp. Sự việc khiến nhà xe phải quay đầu, đưa bà về Công an phường Tuy Hòa và liên hệ người thân đến đón.

Nắm bắt được thông tin, UBND phường Bình Kiến chỉ đạo Phòng Văn hóa – Xã hội phối hợp với Trưởng khu phố Liên Trì 2 xác minh, làm rõ.

Kết quả xác minh cho thấy, người phụ nữ trong clip là bà Nguyễn Thị Th (74 tuổi), có hai người con gái. Con gái lớn là chị Nguyễn Thị T, hiện sinh sống tại khu phố Liên Trì 2, phường Bình Kiến; con gái út là chị Nguyễn Thị Đ đang sinh sống tại TP.HCM.

Trước đây, bà Th sống cùng con gái út tại TP.HCM. Trong đợt lũ lụt xảy ra tại phường Bình Kiến vào ngày 20/11, gia đình chị T bị ngập nhà phải di dời tạm thời đến nhà văn hóa khu phố. Thời điểm này, bà Th không có mặt tại địa phương.

Gần đây, bà Th từ TP.HCM về thăm con gái lớn và ở lại khoảng 5 ngày. Đến 9/12, chị T mua vé xe để mẹ quay lại TP.HCM thì xảy ra sự việc như trong clip, do con gái út không tiếp tục sắp xếp việc chăm sóc mẹ.

Về thông tin "bỏ rơi mẹ" lan truyền trên mạng xã hội, chị Nguyễn Thị T khẳng định gia đình vẫn đang trực tiếp chăm sóc và phụng dưỡng mẹ, hoàn toàn không có chuyện bỏ rơi. Bà Th cũng xác nhận sẽ tiếp tục ở lại sinh sống cùng con gái lớn tại địa phương.

Từ 1/7/2026, trường hợp nào sẽ bị thu hồi thẻ căn cước?

Từ 1/7/2026, nhiều trường hợp bị thu hồi thẻ căn cước theo quy định. Ảnh minh họa: TL

Theo TTO, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự. Luật có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.

Trong đó, với Luật Căn cước mới được thông qua đã sửa đổi, bổ sung quy định về cơ quan quản lý căn cước; thu hồi thẻ căn cước; giá trị sử dụng của căn cước điện tử.

Luật mới quy định ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) là ứng dụng trên thiết bị số để phục vụ hoạt động định danh điện tử và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch khác trên môi trường điện tử, phát triển các tiện ích để phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Luật mới cũng bổ sung thêm một hành vi bị nghiêm cấm so với quy định hiện hành. Đó là nghiêm cấm yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ đã được tích hợp vào căn cước điện tử, ứng dụng định danh quốc gia để giải quyết thủ tục hành chính, trừ trường hợp thông tin công dân cung cấp không thống nhất với thông tin đã được tích hợp hoặc pháp luật có quy định khác.

Luật mới được thông qua đã sửa đổi, bổ sung quy định về các trường hợp bị thu hồi thẻ căn cước. Cụ thể, thẻ căn cước bị thu hồi trong trường hợp công dân bị tước quốc tịch Việt Nam, được thôi quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

Cục CSGT sẽ gửi thông báo vi phạm qua VNeTraffic chỉ sau 2 giờ phát hiện

Ảnh minh họa: TL

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT – Bộ Công an), Cục CSGT phối hợp với các đơn vị liên quan phát triển ứng dụng giao thông dành cho công dân - VNeTraffic để hỗ trợ tối đa người tham gia giao thông.

Ứng dụng đã kết nối với Ứng dụng định danh Quốc gia và căn cước, để những cá nhân đã nâng cấp mức độ 2 tại ứng dụng VneID là tự động chuyển mức độ 2 tại ứng dụng VNeTraffic.

Đối với người dân đã có tài khoản mức độ 2 trên ứng dụng VNeTraffic đứng tên trên giấy đăng ký xe, thì sau khoảng 2 giờ khi hệ thống phát hiện vi phạm, tra cứu và xác định chủ xe, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo vi phạm cho chủ xe.

Thông báo tiến trình xử lý vi phạm giao thông ở các bước: Ra thông báo, Ra biên bản, Ra quyết định.

Hiện nay, đối với các vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát, thông tin vi phạm được quần chúng nhân dân phản ánh (qua số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT, Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên mạng xã hội Facebook; App VNeTraffic) nếu chủ xe đã cài đặt, sử dụng App VNeTraffic, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo vi phạm.

Theo Cục CSGT, tiến tới trong năm 2026, nếu chủ xe đồng ý với thông báo vi phạm thì sẽ tương đương với việc lập biên bản và hệ thống sẽ ra quyết định xử phạt để công dân thi hành (có thể lựa chọn nộp phạt tại hệ thống hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia).

Cuộc điện thoại khẩn cấp giữa 2 bệnh viện cứu sống bé trai cận kề cửa tử

Các bác sĩ cấp cứu bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Theo VietnamNet, ngày 13/12, Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc - Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) nhận được cuộc gọi chuyển viện khẩn từ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho bé trai L.B.A (5 tuổi).

Trước đó, bé nhập viện cấp cứu trong tình trạng mệt nhiều, khó thở, tím tái, huyết áp tụt. Xét nghiệm và siêu âm tim ghi nhận chức năng tim suy giảm nghiêm trọng, phân suất tống máu giảm sâu, men tim tăng cao, hướng đến chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp. Đây là bệnh lý hiếm gặp nhưng có thể nhanh chóng dẫn đến sốc tim, ngừng tuần hoàn và tử vong chỉ trong vài giờ.

Bé được đặt nội khí quản, hồi sức chống sốc tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức và chuyển viện khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Trước diễn tiến nguy kịch của bệnh nhi, ê-kíp Hồi sức Tích cực Chống độc phối hợp cùng Khoa Hồi sức tích cực tim mạch lồng ngực đã nhanh chóng kích hoạt quy trình ECMO khẩn, chuẩn bị đầy đủ máy móc và đánh giá chỉ định đặt VA-ECMO (kỹ thuật hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể) giúp thay thế tạm thời chức năng tim và phổi.

Chỉ 60 phút từ lúc Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhận điện thoại, bệnh nhi đã được chuyển đến Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc và đặt ECMO an toàn.

Trong suốt thời gian chạy ECMO, trẻ được theo dõi liên tục 24/24. Sau 5 ngày điều trị, chức năng tim của bé cải thiện rõ rệt, co bóp cơ tim tăng dần, thuốc vận mạch giảm xuống mức rất thấp. Các bác sĩ tiến hành ngưng ECMO và ghi nhận tim bé đã tự đảm nhận lại chức năng bơm máu.

Bé cai ECMO thành công, được rút ống thở an toàn và tiếp tục hồi sức, phục hồi chức năng. Hiện tại, bé tỉnh táo, tự thở tốt, sinh hiệu ổn định và dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.