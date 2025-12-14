Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh mạnh đang gây rét buốt ở miền Bắc: Rét đậm, rét hại sẽ tăng cường liên tiếp tới cuối tháng 12

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Miền Bắc chìm trong không khí lạnh mạnh

Ảnh minh họa: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14/12, không khí lạnh mạnh tràn khắp Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và tiếp tục lan vào Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại.

Trong đó, ở Bắc Bộ, đêm 13-14/12, nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ; riêng vùng núi và trung du 9-12 độ, có nơi dưới 5 độ; nhiệt độ trung bình 16-18 độ; riêng vùng núi và trung du 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Ở Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ; nhiệt độ trung bình 17-19 độ.

Từ đêm 14-15/12, ở Bắc Bộ, nhiệt độ giảm thêm với mức thấp nhất 11-14 độ; riêng vùng núi và trung du 7-10 độ, có nơi dưới 5 độ; nhiệt độ trung bình 15-17 độ; riêng vùng núi và trung du 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Ở Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ; nhiệt độ trung bình 16-18 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, do khối không khí lạnh nằm sâu trong đất liền, từ ngày 14/12, nhiệt độ khu vực tiếp tục giảm. Mức nhiệt thấp nhất tại khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố 12-14 độ, khu vực trung tâm và phía Nam 13-15 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>80mm/3h).

Đồng thời, ở khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 14/12, mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Rét đậm, rét hại xuất hiện từ tháng 12 đến tháng 2/2026

Theo dự báo của cơ quan khí tượng từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12/2025-02/2026 và gây ra các đợt rét đậm, rét hại. Hiện tượng rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12/2025, Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại có nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh, đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này.

Từ khoảng nửa cuối tháng 02/2026, tại các tỉnh/thành phố tại miền Bắc, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn có khả năng xuất hiện ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Dự báo thời tiết ngày 14/12

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét; riêng vùng núi và trung du trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, vùng núi và trung du 9-12 độ, có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc chuyển rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ; phía Nam có nơi 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 21-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5, ngày có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.