Bên trong Trung tâm chỉ huy CSGT Hà Nội- Camera AI tự động bắt đến 28 loại lỗi.

Ngày 13/12, Công an Thành phố chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động và thực hiện xử lý vi phạm hành chính đối với một số lỗi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Trung tâm mới được trang bị 3 hệ thống, gồm: hệ thống quản lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh thích ứng theo thời gian thực và hệ thống quản lý an ninh trật tự.

Đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, trung tâm điều khiển là “đầu não” của hệ thống 1.837 camera các loại, được kết nối trực tiếp với 188 tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đáng chú ý, hệ thống camera mới đa dạng chủng loại, tính năng. Chẳng hạn, có loại có khả năng xoay ngang, xoay dọc và zoom để mở rộng góc quan sát, phục vụ giám sát an ninh, trật tự. Đặc biệt, có camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (camera AI) để giám sát, xử lý vi phạm.

Các camera AI hỗ trợ phát hiện tối đa 28 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông như: vượt đèn đỏ; không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy; không thắt dây an toàn khi điều khiển ô tô; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện...

Theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, mục tiêu của hệ thống không chỉ là “phạt nguội” mà còn hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị; góp phần nâng cao độ chính xác và minh bạch trong công tác quản lý, xử lý vi phạm.

Thời gian tới, Công an thành phố sẽ phối hợp cùng Trung tâm Phục vụ hành chính công (UBND thành phố Hà Nội) kết nối ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) vào hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm điều khiển giao thông. Việc này nhằm triển khai hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.

Ngoài ra, hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh thích ứng theo thời gian thực còn thiết lập “làn sóng xanh”, cảnh báo các điểm ùn tắc và phát hiện các phương tiện thuộc diện theo dõi.

Hệ thống này cũng cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy theo lưu lượng, góp phần giảm đáng kể việc phải bố trí lực lượng CSGT trực tiếp điều tiết giao thông.

Hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh cũng được kết nối với xe CSGT dẫn đoàn. Quá trình các xe này làm nhiệm vụ, khi đi đến ngã tư, đèn tín hiệu giao thông sẽ tự động bật xanh.