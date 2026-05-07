Ra đường không nắm rõ quy định này nhiều tài xế có thể liên tiếp 'ăn' phạt nguội

Người dân cần lưu ý những gì để không bị phạt nguội khi tham gia giao thông?

Để tránh bị phạt nguội trong bối cảnh các hệ thống camera giám sát AI đang được triển khai rộng rãi vào năm 2026, người dân cần lưu ý những vấn đề trọng tâm sau:

- Không đè vạch liền, không đi sai làn đường dành cho loại xe của mình (nhất là tại các giao lộ có làn rẽ trái/phải riêng biệt).

- Chú ý biển cấm dừng, cấm đỗ, cấm rẽ hoặc cấm đi ngược chiều.

- Tuyệt đối không dừng xe hoặc đi đè lên các khu vực vạch mắt cáo/vạch xương cá tại các ngã tư.

- Không vượt đèn vàng, đèn đỏ.

- Chú ý các biển báo hạn chế tốc độ khi vào khu dân cư hoặc các đoạn đường cao tốc có camera giám sát tốc độ tự động.

- Không dừng xe quá lâu tại nơi có biển "Cấm đỗ".

- Khi dừng xe (vẫn nổ máy, người lái trên xe), phải bật đèn tín hiệu báo rẽ/khẩn cấp.

- Đảm bảo xe đỗ sát mép đường theo đúng quy định.

- Biển số xe không bị che khuất, không dán decal làm thay đổi số/chữ.

- Đảm bảo đèn hậu, đèn phanh và đèn pha (khi đi đêm) hoạt động bình thường.

Hiện nay, camera AI hoạt động 24/7, tự động bắt lỗi người dân cần thận trọng khi tham gia giao thông. Ảnh: Nhật Thịnh

Các lỗi thường gặp và mức phí phạt nguội năm 2026

Năm 2026, các lỗi phạt nguội phổ biến gồm vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi sai làn, dùng điện thoại, không thắt dây an toàn, vi phạm nồng độ cồn… vẫn được áp dụng với mức phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Dưới đây là các lỗi phạt nguội thường gặp và mức phạt người tham gia giao thông cần lưu ý:

1. Mức phạt nguội vượt đèn đỏ

Phạt nguội ô tô

STT Lỗi vi phạm Mức phạt 1 Vượt đèn đỏ (không gây tai nạn giao thông) + Bị phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. + Bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm. 2 Vượt đèn đỏ (gây tai nạn giao thông) + Bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng. + Bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm.

Phạt nguội xe máy

STT Lỗi vi phạm Mức phạt 1 Vượt đèn đỏ (không gây tai nạn giao thông) + Bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng. + Bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm. 2 Vượt đèn đỏ (gây tai nạn giao thông) + Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng. + Bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm.

2. Mức phạt nguội xe máy, ô tô chạy quá tốc độ

Phạt nguội xe máy

STT Lỗi vi phạm Mức phạt 1 Chạy xe máy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng 2 Chạy xe máy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng 3 Chạy xe máy quá tốc độ quy định trên 20 km/h Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng; đồng thời người vi phạm sẽ bị trừ 04 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra:

- Trường hợp điều khiển xe máy thành nhóm từ 02 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định thì sẽ bị phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (điểm b khoản 9 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP);

- Trường hợp điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng (điểm a khoản 10 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP). Đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Phạt nguội ô tô

STT Lỗi vi phạm Mức phạt 1 Chạy xe ô tô quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng 2 Chạy xe ô tô quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng; đồng thời người vi phạm sẽ bị trừ 02 điểm giấy phép lái xe 3 Chạy xe ô tô quá tốc độ quy định từ trên 20 km/h đến 35 km/h Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng; đồng thời người vi phạm sẽ bị trừ 04 điểm giấy phép lái xe 4 chạy xe ô tô quá tốc độ quy định trên 35 km/h Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng; đồng thời người vi phạm sẽ bị trừ 06 điểm giấy phép lái xe

Ngoài ra, trong trường hợp người điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông thì sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe (điểm a khoản 10, điểm đ khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).

3. Mức phạt nguội ô tô chạy sai làn đường

STT Lỗi vi phạm Mức phạt 1 Điều khiển xe không đủ điều kiện đã thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng (xe không gắn thẻ đầu cuối) đi vào làn đường dành riêng thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các trạm thu phí + Bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. + Bị trừ điểm giấy phép lái xe 2 điểm 2 Đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều) trừ trường hợp (1) + Bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng. + Bị trừ điểm giấy phép lái xe 2 điểm 3 Không đi đúng phần đường, làn đường gây tai nạn giao thông + Bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng. + Bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm.

4. Mức phạt nguội ô tô, xe máy đi ngược chiều

Phạt nguội xe máy

- Mức phạt lỗi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều", trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 7 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.

+ Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng;

+ Trừ 02 điểm GPLX.

- Mức phạt lỗi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" gây tai nạn giao thông.

+ Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 14 triệu đồng;

+ Trừ 10 điểm GPLX.

Phạt nguội ô tô

- Mức phạt lỗi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều", trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 11 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định

+ Phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng;

+ Trừ 04 điểm GPLX.

- Mức phạt lỗi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều" gây tai nạn giao thông

+ Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng;

+ Trừ 10 điểm GPLX.

- Mức phạt lỗi đi ngược chiều trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.

+ Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng;

+ Trừ 10 điểm GPLX.

Người dân có thể tra cứu phạt nguội bằng ứng dụng VNeTraffic. Ảnh minh họa: TL

Tra cứu phạt nguội bằng cách nào nhanh, thuận tiện nhất?

Dưới đây là 3 cách tra cứu phạt nguội chính xác nhất bằng điện thoại:

1. Tra cứu phạt nguội qua ứng dụng VNeTraffic

Bước 1: Tải ứng dụng VNeTraffic trên App Store (iOS) hoặc CH Play (Android).

Bước 2: Đăng nhập bằng số CCCD hoặc liên kết trực tiếp với tài khoản định danh điện tử VNeID.

Bước 3: Chọn mục "Tra cứu vi phạm" hoặc "Tra cứu phạt nguội".

Bước 4: Nhập biển số xe (viết liền, không dấu gạch). Hệ thống sẽ thông báo tự động nếu có vi phạm mới phát sinh.

2. Tra cứu phạt nguội trên Website Cục Cảnh sát giao thông

Bước 1: Truy cập địa chỉ csgt.vn.

Bước 2: Kéo xuống mục "Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh" (nằm ở cuối trang trên giao diện di động).

Bước 3: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện (Ô tô/Xe máy/Xe điện) và nhập mã bảo mật (captcha).

Bước 4: Nhấn Tra cứu để xem kết quả chi tiết về thời gian, địa điểm và lỗi vi phạm.

3. Tra cứu qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bước 1: Truy cập dichvucong.gov.vn.

Bước 2: Chọn mục Thanh toán trực tuyến > Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính > Tra cứu, thanh toán vi phạm giao thông.

Bước 3: Nhập thông tin theo số quyết định xử phạt (nếu đã nhận thông báo) hoặc tra cứu theo biển số xe và số tem kiểm định (đối với ô tô).

