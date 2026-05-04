Công an Thanh Hóa nhanh chóng xác minh và xử lý nhóm thanh thiếu niên đánh võng trên Quốc lộ 1

Thứ hai, 16:07 04/05/2026 | Đời sống
GĐXH - Công an Thanh Hóa nhanh chóng xác minh và xử lý nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 1, đồng thời tạm giữ 3 xe mô tô, lập hồ sơ quản lý, giáo dục các học sinh vi phạm.

Ngày 2/5, ngay sau khi nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân và qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, vào hồi 12h27’ cùng ngày, trên đoạn tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa có nhóm thanh thiếu niên điều khiển 3 phương tiện xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác minh, làm rõ và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp vi phạm, đề nghị ra quyết định xử phạt gần 50 triệu đồng, tạm giữ 3 phương tiện xe mô tô.

Theo đó, đối với phương tiện xe mô tô biển kiểm soát 36E1-503.20, người điều khiển phương tiện là Q.V.H. (SN 2005, trú tại xã Ngọc Trạo) vi phạm điều khiển xe lạng lách trên đường bộ, không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định.

Người ngồi sau phương tiện là N.H.P. (SN 2005, trú tại xã Ngọc Trạo) vi phạm người được chở trên xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ phương tiện là anh P.V.T. (SN 1991, trú tại xã Vân Du) vi phạm để cho người không đủ điều kiện theo quy định, an toàn giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông; đưa phương tiện không có chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông.

Nhóm thanh thiếu niên đánh võng trên Quốc lộ 1 tại thanh hóa bị xử lý - Ảnh 1.

Nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1.

Đối với xe mô tô biển kiểm soát 36AE-481.25, người điều khiển phương tiện là L.T.Đ.P. (SN 2012, trú tại phường Hạc Thành) chở người ngồi phía sau là Đ.V.N. (SN 2011, trú tại phường Hạc Thành, có đội mũ bảo hiểm). 

Trường hợp L.T.Đ.P. tính đến thời điểm vi phạm do chưa đủ tuổi (dưới 14 tuổi) nên không lập biên bản vi phạm, cả 2 trường hợp này đều là học sinh của trường THCS trên địa bàn phường Hạc Thành nên đã phối hợp với gia đình, nhà trường và Công an phường Hạc Thành lập hồ sơ đưa vào diện quản lý, giáo dục.

Chủ phương tiện là chị Đ.T.Q.A. vi phạm để cho người không đủ điều kiện theo quy định, an toàn giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông.

Đối với xe mô tô biển kiểm soát 36AC-545.41, người điều khiển phương tiện là N.L.G.P. (SN 2011, trú tại phường Hạc Thành) vi phạm điều khiển xe lạng lách trên đường bộ, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, không có giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định.

Người ngồi sau sau là N.Đ.L. (SN 2011, trú tại phường Hạc Thành) có đội mũ bảo hiểm, cả 2 trường hợp này đều là học sinh của trường THCS trên địa bàn phường Hạc Thành nên đã phối hợp với gia đình, nhà trường và Công an phường Hạc Thành lập hồ sơ đưa vào diện quản lý, giáo dục.

Chủ phương tiện là anh Đ.X.L. (SN 1981, trú tại phường Hạc Thành) hiện đang chấp hành án phạt tù nên không lập biên bản đối với chủ xe.

Video nhóm thanh thiếu niên đánh võng trên Quốc lộ 1.

Nhóm thanh thiếu niên đánh võng trên Quốc lộ 1 tại thanh hóa bị xử lý - Ảnh 2.Tạm giữ 9 thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách gây náo loạn đường phố

GĐXH - Nhóm 18 thanh thiếu niên, phần lớn còn rất nhỏ tuổi, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí, ném vỏ chai bia đuổi đánh nhau trên nhiều tuyến phố TP Vinh (cũ), gây mất an ninh trật tự trong đêm.

GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt và xe máy xảy ra sáng 4/5 tại phường Bồ Đề (TP Hà Nội), cơ quan chức năng xác định, lái xe buýt đã không giảm tốc độ khi đến nút giao, không làm chủ tay lái dẫn đến va chạm.

GĐXH - Dịp nghỉ lễ kéo dài năm 2026 chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có của du lịch Ninh Bình khi lượng khách tăng vọt, doanh thu lập kỷ lục. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tăng trưởng ấn tượng ấy là hàng loạt bất cập về an toàn, chất lượng dịch vụ.

GĐXH - Theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP, từ ngày 18/5/2026, chồng hay vợ ngoại tình sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng.

GĐXH - Năm 2026, kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh Việt Nam. Sắp tới, người lao động lại được nghỉ lễ dài 5 ngày?

GĐXH - Sáng ngày 4/5, tại khu vực ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), một vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe buýt đã xảy ra khiến người phụ nữ đi xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt, mắc kẹt.

GĐXH - Trong 2 kỳ nghỉ lễ, tỉnh Thanh Hóa đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, mang về tổng doanh thu ấn tượng khoảng 4,33 nghìn tỷ đồng.

GĐXH - Mùa hè là thời điểm dương khí vượng nhất trong năm, kéo theo sự biến động mạnh mẽ về năng lượng và vận trình của 12 con giáp.

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, tuần sau nghỉ lễ 30/4 – 1/5, 3 con giáp này sẽ đổi vận, đón nhiều niềm vui bất ngờ trong các phương diện.

GĐXH - Theo tử vi, có những giờ sinh Âm lịch tuy không đại diện cho sự lanh lợi xuất chúng, nhưng lại gắn liền với tính cách kiên trì, thực tế và khả năng vươn lên đáng nể.

GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng theo đề xuất của Bộ Nội vụ, theo đó mức lương của giáo viên các cấp học cũng tăng tương ứng.

GĐXH - Từ 1/7/2026, mức lương cơ sở tăng theo đề xuất của Bộ Nội vụ, theo đó mức lương của giáo viên các cấp học cũng tăng tương ứng.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

