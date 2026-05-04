Công an Thanh Hóa nhanh chóng xác minh và xử lý nhóm thanh thiếu niên đánh võng trên Quốc lộ 1

Ngày 2/5, ngay sau khi nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân và qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, vào hồi 12h27’ cùng ngày, trên đoạn tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa có nhóm thanh thiếu niên điều khiển 3 phương tiện xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác minh, làm rõ và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp vi phạm, đề nghị ra quyết định xử phạt gần 50 triệu đồng, tạm giữ 3 phương tiện xe mô tô.

Theo đó, đối với phương tiện xe mô tô biển kiểm soát 36E1-503.20, người điều khiển phương tiện là Q.V.H. (SN 2005, trú tại xã Ngọc Trạo) vi phạm điều khiển xe lạng lách trên đường bộ, không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định.

Người ngồi sau phương tiện là N.H.P. (SN 2005, trú tại xã Ngọc Trạo) vi phạm người được chở trên xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đường bộ.

Chủ phương tiện là anh P.V.T. (SN 1991, trú tại xã Vân Du) vi phạm để cho người không đủ điều kiện theo quy định, an toàn giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông; đưa phương tiện không có chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông.

Nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1.

Đối với xe mô tô biển kiểm soát 36AE-481.25, người điều khiển phương tiện là L.T.Đ.P. (SN 2012, trú tại phường Hạc Thành) chở người ngồi phía sau là Đ.V.N. (SN 2011, trú tại phường Hạc Thành, có đội mũ bảo hiểm).

Trường hợp L.T.Đ.P. tính đến thời điểm vi phạm do chưa đủ tuổi (dưới 14 tuổi) nên không lập biên bản vi phạm, cả 2 trường hợp này đều là học sinh của trường THCS trên địa bàn phường Hạc Thành nên đã phối hợp với gia đình, nhà trường và Công an phường Hạc Thành lập hồ sơ đưa vào diện quản lý, giáo dục.

Chủ phương tiện là chị Đ.T.Q.A. vi phạm để cho người không đủ điều kiện theo quy định, an toàn giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông.

Đối với xe mô tô biển kiểm soát 36AC-545.41, người điều khiển phương tiện là N.L.G.P. (SN 2011, trú tại phường Hạc Thành) vi phạm điều khiển xe lạng lách trên đường bộ, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, không có giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định.

Người ngồi sau sau là N.Đ.L. (SN 2011, trú tại phường Hạc Thành) có đội mũ bảo hiểm, cả 2 trường hợp này đều là học sinh của trường THCS trên địa bàn phường Hạc Thành nên đã phối hợp với gia đình, nhà trường và Công an phường Hạc Thành lập hồ sơ đưa vào diện quản lý, giáo dục.

Chủ phương tiện là anh Đ.X.L. (SN 1981, trú tại phường Hạc Thành) hiện đang chấp hành án phạt tù nên không lập biên bản đối với chủ xe.

Video nhóm thanh thiếu niên đánh võng trên Quốc lộ 1.