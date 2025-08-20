Công an thông tin nguyên nhân xe khách chở 46 người bị lật ở Đắk Lắk

Chiều 19/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về nguyên nhân vụ lật xe khách xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xã Krông Búk.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NH

Theo báo cáo của Phòng CSGT tỉnh Đắk Lắk, khoảng 5h30 cùng ngày, xe khách mang BKS: 50H-550.55 do tài xế Kim Nươi (40 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, theo hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai.

Khi xe đến đường cua thuộc địa phận xã Krông Búk, ông Nươi đã thiếu chú ý quan sát để xe lao vào lề rồi lật nghiêng. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 46 người.

Ngay sau đó, người dân và lực lượng chức năng đã dùng xà beng phá cửa kính, giải cứu những người bị kẹt trong xe đưa ra ngoài.

Lực lượng công an phải vào trong xe đưa người ra ngoài. Ảnh: HD

Vụ tai nạn khiến bà Phạm Thị Tắng (71 tuổi), bà Nhan Thị Yến (68 tuổi) bị dập tay; bà Lương Huệ Mỹ (68 tuổi) bị gãy 3 xương sườn.

Hiện những người này đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trung tâm Y tế Krông Búk cho biết, sau khi tai nạn xảy ra đơn vị này đã tiếp nhận 38 người nhưng sau đó đã chuyển 11 bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Những bệnh nhân khác được theo dõi, điều trị tại trung tâm và cơ bản ổn định sức khỏe.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT đã kiểm tra chất ma túy, nồng độ cồn nhưng tài xế Kim Nươi không vi phạm.