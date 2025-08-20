Công an thông tin nguyên nhân xe khách chở 46 người bị lật ở Đắk Lắk
Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, do tài xế điều khiển xe khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đã thiếu quan sát khiến xe bị lật làm nhiều người trọng thương.
Chiều 19/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông tin về nguyên nhân vụ lật xe khách xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xã Krông Búk.
Theo báo cáo của Phòng CSGT tỉnh Đắk Lắk, khoảng 5h30 cùng ngày, xe khách mang BKS: 50H-550.55 do tài xế Kim Nươi (40 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, theo hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai.
Khi xe đến đường cua thuộc địa phận xã Krông Búk, ông Nươi đã thiếu chú ý quan sát để xe lao vào lề rồi lật nghiêng. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 46 người.
Ngay sau đó, người dân và lực lượng chức năng đã dùng xà beng phá cửa kính, giải cứu những người bị kẹt trong xe đưa ra ngoài.
Vụ tai nạn khiến bà Phạm Thị Tắng (71 tuổi), bà Nhan Thị Yến (68 tuổi) bị dập tay; bà Lương Huệ Mỹ (68 tuổi) bị gãy 3 xương sườn.
Hiện những người này đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Trung tâm Y tế Krông Búk cho biết, sau khi tai nạn xảy ra đơn vị này đã tiếp nhận 38 người nhưng sau đó đã chuyển 11 bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Những bệnh nhân khác được theo dõi, điều trị tại trung tâm và cơ bản ổn định sức khỏe.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT đã kiểm tra chất ma túy, nồng độ cồn nhưng tài xế Kim Nươi không vi phạm.
Hà Nội và miền Bắc đón tin vui về thời tiết hôm nay sau những ngày mưa lớnThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, mưa lớn ở khu vực Hà Nội và Bắc Bộ tạm ngớt, trời hửng nắng.
Tin sáng 20/8: Chi tiết lịch hạn chế phương tiện vào Hà Nội từ ngày mai; Học phí được miễn, phụ huynh đóng những khoản gì đầu năm học 2025-2026?Thời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) vừa có kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện đi về hướng TP Hà Nội để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80); ngoài học phí, phụ huynh vẫn cần chuẩn bị một số khoản đóng góp khác theo quy định.
Người mẹ đau buồn chia sẻ sau khi tìm thấy thi thể con trai lạc trong rừng Cúc PhươngThời sự - 13 giờ trước
Anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú thành phố Hải Phòng) đi lạc vào trong rừng Cúc Phương, sau 6 ngày mất tích, gia đình đã nhận được tin báo.
Ninh Bình: Mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông tự tửThời sự - 15 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ ở xã Ninh Giang (Ninh Bình) ôm con 5 tháng tuổi rời khỏi nhà, gia đình đi tìm thì phát hiện cháu bé đã tử vong thương tâm.
Thông tin mới nhất về nạn nhân vụ lật xe khách ở Đắk LắkThời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Lãnh đạo Trung tâm Y tế Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị phối hợp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tích cực cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân trong vụ lật xe khách.
Hà Nội ra mắt ứng dụng A80, chỉ bằng một cú chạm, người dân và du khách nhận chi tiết lộ trình diễu binh diễu hành, hạn chế giao thôngThời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Chiều 19/8, Thành phố Hà Nội chính thức cung cấp website và ứng dụng "A80 Tự hào Việt Nam" phục vụ người dân, du khách.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô hứng mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đến khi nào?Thời sự - 17 giờ trước
GĐXH - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Hà Nội và khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Dự báo đến ngày 20/5, mưa lớn các khu vực trên giảm dần.
Hà Nội: Khai mạc chuỗi trưng bày đặc biệt tại Hoàng thành Thăng LongThời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm quy mô lớn, tái hiện những dấu mốc hào hùng và tôn vinh các giá trị văn hóa, tinh thần trường tồn của dân tộc.
Xe khách chở 40 người lật nghiêng tại Đắk Lắk, 14 hành khách bị thươngThời sự - 1 ngày trước
Xe khách chở 40 người đi trên đường Hồ Chí Minh đến xã Krông Búk (Đắk Lắk) thì lật nghiêng khiến 14 người bị thương.
Tin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tớiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới thời tiết cả nước ban ngày có nắng, trời ít mưa. Đến chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và dông.
Tin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tớiThời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới thời tiết cả nước ban ngày có nắng, trời ít mưa. Đến chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và dông.