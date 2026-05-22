Hà Nội: Triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán hơn 240kg ngà voi và gần 70.000 bao thuốc lá lậu

Thứ sáu, 12:23 22/05/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây tàng trữ, vận chuyển và mua bán hàng với quy mô đặc biệt lớn. Cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều bị can, thu giữ tại chỗ 242 kg ngà voi và gần 70.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Ngày 22/5, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tiến Chang (SN 1986); Ngô Thị Nhậm (SN 1982), cùng thường trú tại Thái Thụy, Hưng Yên; Trần Ngọc Tâm (SN 1991, thường trú tại Nghi Sơn, Thanh Hóa); Vũ Ngọc Quyền (SN 1965, thường trú tại Móng Cái 2, Quảng Ninh) về tội Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, vào hồi 14h05' ngày 24/3/2026, tổ công tác Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế làm nhiệm vụ tại khu vực đường San Hô 16, xã Gia Lâm, TP Hà Nội đã phát hiện Phạm Tiến Chang cùng vợ là Ngô Thị Nhậm đang cầm 1 túi giấy màu đỏ có biểu hiện nghi vấn.

Các đối tượng trong đường dây tàng trữ, mua bán ngà voi, thuốc lá lậu tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Tiến hành kiểm tra, các đối tượng đang cầm túi giấy bên trong có chứa 5 sản phẩm đầu chim Hồng Hoàng, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chang khai nhận số hàng trên để bán cho khách.

Đấu tranh khai thác, Chang khai nhận trước đó có dẫn khách đi xem, mua ngà voi của Đỗ Khắc Sinh và cất giấu tại kho ở xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh. Sinh bán với giá 11 triệu/kg, còn Chang giới thiệu cho khách người Trung Quốc mua lại Ngà voi của Sinh với giá 12 triệu đồng/kg, hưởng lợi 1 triệu/kg.

Cơ quan Công an thu giữ 7 bao tải dứa chứa 33 khúc ngà voi có khối lượng 242 kg và 9 bao tải dứa đựng vẩy động vật có hình dạng giống vẩy Tê tê. Ngày 18/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Khắc Sinh về hành vi Tàng trữ, buôn bán trái phép ngà voi.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định từ năm 2025 đến nay, Phạm Tiến Chang, Trần Ngọc Tâm, Ngô Thị Nhậm có hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, hàng hóa được cất giữ tại kho hàng của Tâm thuê tại địa chỉ đối diện số 78 đường Bờ sông Nhuệ, tổ dân phố Liên Cơ, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội.

Khám xét tại địa chỉ trên, cơ quan Công an thu giữ 69.560 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

GĐXH – Qua điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 đoạn ngà voi mà con trai ông H.V.H. nhặt được dưới sông rồi cất giữ và rao bán trên mạng.

