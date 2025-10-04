Ngày sinh Âm lịch của người cả đời không lo thiếu tiền
GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây khi sinh ra đã mang mệnh phú quý, cả đời không lo thiếu tiền, càng về sau càng sung túc.
Người sinh ngày 6 và 16 Âm lịch: Giỏi quản lý tiền bạc, càng lớn tuổi càng giàu có
Theo tử vi, những người sinh vào ngày 6 và 16 Âm lịch vốn thông minh, nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội.
Họ có tài quản lý tài chính và biết cách kiếm tiền một cách chính đáng. Càng trưởng thành, họ càng gặp nhiều vận may về tiền bạc.
Đặc biệt, ở nửa sau cuộc đời, họ gần như không bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn, ngược lại còn tích lũy được khối tài sản đáng ngưỡng mộ.
Người sinh ngày 8 và 18 Âm lịch: Vượt khó thành công, sau 30 tuổi tài lộc bùng nổ
Người sinh ngày 8 và 18 Âm lịch có số mệnh may mắn, cuộc đời được ban cho nhiều phúc lộc.
Tuy nhiên, thời trẻ họ thường trải qua không ít thử thách và khó khăn. Bù lại, nhờ sự kiên trì và nỗ lực không ngừng, họ từng bước khẳng định bản thân và đạt được thành công.
Bước sang tuổi 30, sự nghiệp khởi sắc mạnh mẽ, con đường làm giàu hanh thông. Đến tuổi 40, hầu hết họ đều gặt hái được thành công lớn, tài sản sung túc, gia đình đủ đầy.
Người sinh ngày 25 và 30 Âm lịch: Được quý nhân phù trợ, phúc lộc trọn đời
Những ai sinh vào ngày 25 và 30 Âm lịch là người có vận may hiếm có, cả đời được quý nhân nâng đỡ.
Trong lúc khó khăn, họ thường gặp được người giúp đỡ, biến nguy thành an, hóa giải trắc trở để tiến tới thành công.
Sau tuổi 30, sự nghiệp phát triển ổn định, hôn nhân viên mãn, con cái ngoan hiền.
Càng về hậu vận, cuộc sống của họ càng giàu sang, an nhàn, đúng nghĩa "cả đời không lo thiếu tiền".
Ngày sinh Âm lịch hé lộ người có số mệnh giàu sang
Có thể thấy, ngày sinh Âm lịch không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn phần nào dự báo vận mệnh tài lộc.
Người sinh vào những ngày 6, 8, 16, 18, 25 và 30 Âm lịch thường có phúc khí, tài vận hanh thông, cuộc đời sung túc, hậu vận giàu sang.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
