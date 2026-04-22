Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Ý nghĩa bình lông công trong phong thủy và cải vận bạn nên biết

Thứ tư, 14:11 22/04/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong phong thủy, lông công, các họa tiết lông công hoặc hình chim công được cho là có tác dụng phong thủy rất tốt. Vừa đem đến sự sang trọng quyến quý, lại tránh được xui rủi cho gia đình.

Ý nghĩa của lông công trong phong thủy có thể bạn chưa biết

Mục tiêu của việc trang trí với lông công không chỉ dừng lại ở việc cầu tài lộc, mà còn liên quan đến nhiều khía cạnh phong thủy khác:

Mong muốn thu hút tài lộc

Hình dáng của lông công được sắp xếp như những đồng tiền chồng lên nhau, tạo nên hình ảnh hấp dẫn và tượng trưng cho sự giàu có.

Theo phong thủy, việc trang trí với lông công có thể được xem như một biểu tượng cầu mong sự thịnh vượng và tài lộc tới nhà của bạn.

Hỗ trợ sự phát triển trong sự nghiệp

Công là biểu tượng của sự giàu có, và việc sử dụng lông công trong trang trí có thể giúp kích thích năng lượng tích cực cho sự phát triển trong sự nghiệp và công việc. 

Ý nghĩa bình lông công trong phong thủy và cải vận bạn nên biết - Ảnh 1.

Trong phong thủy, lông công, các họa tiết lông công hoặc hình chim công được cho là có tác dụng phong thủy rất tốt. Vừa đem đến sự sang trọng quyền quý, lại tránh được xui rủi cho gia đình.

Đặc biệt, những người làm kinh doanh có thể tận dụng lợi ích này để mở rộng con đường sự nghiệp và đạt được nhiều may mắn hơn.

Tạo không khí hạnh phúc cho gia đình

Lông công không chỉ đẹp mắt mà còn mang đến ý nghĩa về hạnh phúc gia đình. Công thường sống chung thủy và quây quần bên nhau, điều này có thể tạo nên không khí hòa thuận, tình cảm ấm áp cho gia đình.

Phong thủy cho biết, việc trang trí với lông công giúp thu hút hoà khí, giúp tạo ra môi trường sống tích cực và tốt đẹp hơn cho mọi thành viên trong gia đình.

Về ý nghĩa số lượng lông công

Số lượng lông công sử dụng theo phong thủy đều mang theo mình ý nghĩa và tác động khác nhau, tùy thuộc vào mục đích và vị trí đặt. Dưới đây là ý nghĩa của từng số lượng lông công:

30 lông: Thường được sử dụng ở phòng khách, số lượng này mang đến ý nghĩa thu hút may mắn và mang lại đại cát đại lợi cho gia đình.

36, 39 lông: Đặt trên bàn thờ để kích thích năng lượng tích cực, tạo ra sự may mắn và thu hút tài lộc vào ngôi nhà.

Ý nghĩa bình lông công trong phong thủy và cải vận bạn nên biết - Ảnh 2.

Phong thủy cho biết, việc trang trí với lông công đặt trên bàn thờ để kích thích năng lượng tích cực, tạo ra sự may mắn và thu hút tài lộc vào ngôi nhà.

55 lông: Tượng trưng cho Ngũ Phúc Lâm Môn, mang lại "Trường thọ, phú quý, an khang, hảo đức, thiện chung," đồng thời giúp tạo ra cuộc sống viên mãn và hạnh phúc.

108 lông: Thể hiện "Thập toàn đại phát," hướng tới sự bền vững và hoàn hảo. Số lượng này thường được sử dụng để tăng cường nguồn năng lượng tích cực trong không gian, mang lại sự ổn định và phồn thịnh.

Cách sử dụng lông công trong phong thủy

Đặt bình hoa lông công trên bàn thờ

Bình hoa lông công là biểu tượng của sự quyền quý và vượng khí. Khi đặt nó trên bàn thờ, không chỉ thể hiện sự trang trí tinh tế mà còn mang lại sự hòa hợp giữa khí âm và khí dương.

Điều này có thể giúp xua đuổi những điều xui xẻo, mang lại sự bình an và may mắn cho gia đình.

Trang tgia đình

Lông công, với vẻ đẹp tinh tế, góp phần làm cho không gian trong nhà trở nên sang trọng và thẩm mỹ cao.

Ý nghĩa bình lông công trong phong thủy và cải vận bạn nên biết - Ảnh 3.

Phong thủy cho biết, việc trang trí với lông công giúp thu hút hoà khí, giúp tạo ra môi trường sống tích cực và tốt đẹp hơn cho mọi thành viên trong gia đình.

Việc trang trí nhà bằng lông công không chỉ làm tăng vẻ đẹp của căn nhà mà còn mang đến sự giàu có và hạnh phúc.

Hơn nữa, lông công được coi là một phần của thiên khí, giúp gia chủ tăng cường năng lượng tích cực và đạt được thành công trong công việc.

Vị trí đặt trầm hương khi xông nhà trừ tà, chiêu tài, dẫn lộcVị trí đặt trầm hương khi xông nhà trừ tà, chiêu tài, dẫn lộc

GĐXH - Xông trầm hương không chỉ mang đến không gian sống dễ chịu, mà còn là một phương pháp phong thủy tuyệt vời để trừ tà, chiêu tài, dẫn lộc và mang lại may mắn cho gia chủ. Việc xông trầm mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, giúp kích hoạt nguồn năng lượng tích cực, chiêu tài dẫn lộc và mang lại may mắn.

Bên cạnh việc sử dụng bình lông công hoặc lông công để thu hút may mắn, tài lộc, bạn cũng có thể sử dụng các vật phẩm khác như bình hút lộc, mai bình, lọ tỏi…

Các sản phẩm phong thủy gốm sứ này cũng được tạc khắc các họa tiết lông công, chim công tinh tế, có bảo khí cực tốt, hỗ trợ cho vận khí của gia đình luôn may mắn và hanh thông.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Rước tài lộc và dương khí với cách đặt bếp thông minhRước tài lộc và dương khí với cách đặt bếp thông minh

GĐXH - Phong thủy là yếu tố quan trọng nhất cần được nhắc đến, có rước được tài lộc vào nhà hay không, có đón nhận dương khí cho gia đạo hay không phụ thuộc vào cách chúng ta đặt bếp.

Ý nghĩa bình lông công trong phong thủy và cải vận bạn nên biết - Ảnh 4.Những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến ngôi nhà của bạn nhưng lại bị bỏ qua nhiều nhất

GĐXH - Phong thủy không chỉ là chọn hướng nhà, đặt bàn thờ hay treo tranh chiêu tài. Thực tế, có những yếu tố âm thầm nhưng lại quyết định vận khí – tài lộc – sức khỏe của cả gia đình bạn. Và điều đáng tiếc là... đa phần mọi người không hề biết đến.

Ý nghĩa bình lông công trong phong thủy và cải vận bạn nên biết - Ảnh 5.Vì sao tránh đặt giường đối diện cửa sổ?

GĐXH - Để có một giấc ngủ trọn vẹn, một số yêu cầu được đưa ra khuyến nghị thực hiện. Trong số đó, có nên đặt giường ngủ đối diện cửa sổ nhận được khá nhiều sự quan tâm.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến ngôi nhà của bạn nhưng lại bị bỏ qua nhiều nhất

Những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến ngôi nhà của bạn nhưng lại bị bỏ qua nhiều nhất

Vì sao tránh đặt giường đối diện cửa sổ?

Vì sao tránh đặt giường đối diện cửa sổ?

Hóa giải phong thủy nhà ở ngã 3 đường xấu giúp gia trạch bình an

Hóa giải phong thủy nhà ở ngã 3 đường xấu giúp gia trạch bình an

Kiêng kỵ cần tránh đối với phong thủy bếp nhà chung cư bạn cần biết để tránh mất lộc

Kiêng kỵ cần tránh đối với phong thủy bếp nhà chung cư bạn cần biết để tránh mất lộc

4 dấu hiệu nhận biết ngôi nhà “lỗi phong thủy”: Nhìn bình thường nhưng càng ở càng bí bách, khó phất lên

4 dấu hiệu nhận biết ngôi nhà “lỗi phong thủy”: Nhìn bình thường nhưng càng ở càng bí bách, khó phất lên

Cùng chuyên mục

Rước tài lộc và dương khí với cách đặt bếp thông minh

Rước tài lộc và dương khí với cách đặt bếp thông minh

- 5 giờ trước

GĐXH - Phong thủy là yếu tố quan trọng nhất cần được nhắc đến, có rước được tài lộc vào nhà hay không, có đón nhận dương khí cho gia đạo hay không phụ thuộc vào cách chúng ta đặt bếp.

Hệ thống Phi Tinh trong phái Huyền Không xác định cát – hung của ngôi nhà dựa trên yếu tố nào

Hệ thống Phi Tinh trong phái Huyền Không xác định cát – hung của ngôi nhà dựa trên yếu tố nào

- 8 giờ trước

GĐXH - Phái Huyền Không không chỉ là hệ thống lý thuyết phong thủy mà còn là phương pháp ứng dụng trong việc bố trí và điều chỉnh không gian sống. Khi áp dụng đúng cách, nó có thể hỗ trợ xác định các phương vị vượng khí, năng lượng trong nhà ở.

Mậu Kỷ Đô Thiên Sát có sức ảnh hưởng đến ngôi nhà và đất đai như thế nào?

Mậu Kỷ Đô Thiên Sát có sức ảnh hưởng đến ngôi nhà và đất đai như thế nào?

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong bài viết này, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Mậu Kỷ Đô Thiên Sát, từ ý nghĩa cho đến các phương pháp hóa giải theo chuẩn phong thủy, nhằm mang lại bình an và thịnh vượng cho gia đình.

Cây phong thủy trồng ngoài ban công cho các tuổi, mệnh giúp kích hoạt tài lộc 2026

Cây phong thủy trồng ngoài ban công cho các tuổi, mệnh giúp kích hoạt tài lộc 2026

- 1 ngày trước

GĐXH - Ban công là khu vực đón nắng, đón gió và cũng là nơi thu hút nguồn sinh khí quan trọng cho ngôi nhà. Việc lựa chọn cây phong thủy trồng ngoài ban công hợp tuổi, hợp mệnh không chỉ giúp không gian xanh mát mà còn kích hoạt tài lộc, may mắn.

Tranh treo phòng bếp hợp phong thuỷ theo mệnh 2026

Tranh treo phòng bếp hợp phong thuỷ theo mệnh 2026

- 1 ngày trước

GĐXH - Khi trang trí phòng bếp ngoài các vật liệu như bàn ăn, ghế thì tranh treo cũng được nhiều người quan tâm. Dưới đây là cách chọn tranh treo phòng bếp hợp phong thuỷ theo mệnh 2026.

Huyền Không Đại Quái Trạch Nhật, phương pháp giúp gia chủ xác định thời điểm cát lợi, trường khí của ngôi nhà

Huyền Không Đại Quái Trạch Nhật, phương pháp giúp gia chủ xác định thời điểm cát lợi, trường khí của ngôi nhà

- 1 ngày trước

GĐXH - Huyền Không Đại Quái Trạch Nhật không chỉ đơn thuần lựa chọn ngày đẹp theo lịch thông thường, phương pháp này tăng khả năng tụ khí sinh tài, hóa giải bất lợi và hỗ trợ các việc trọng đại như nhập trạch, động thổ, khai trương.

Loài hoa mang lại năng lượng tích cực, thu hút tài lộc và giúp gia chủ gặp nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống

Loài hoa mang lại năng lượng tích cực, thu hút tài lộc và giúp gia chủ gặp nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống

- 1 ngày trước

GĐXH - Trồng hoa trước nhà không chỉ là điểm nhấn thẩm mỹ cho mặt tiền mà còn góp phần mang lại sinh khí, tài lộc và cảm giác thư thái cho cả gia đình.

Cây xanh lý tưởng cho không gian nhà vệ sinh sạch và thư giãn năm 2026

Cây xanh lý tưởng cho không gian nhà vệ sinh sạch và thư giãn năm 2026

- 2 ngày trước

GĐXH - Nhà vệ sinh thường là khu vực kín, ẩm và dễ phát sinh mùi khó chịu. Tuy nhiên, chỉ cần một vài chậu cây xanh phù hợp, bạn hoàn toàn có thể biến không gian này trở nên thoáng mát – sạch sẽ – thư giãn hơn.

Xem ngày giờ tuần mới 20/4 - 26/4/2026 để gia chủ làm việc, động thổ, khai trương nhiều tài lộc

Xem ngày giờ tuần mới 20/4 - 26/4/2026 để gia chủ làm việc, động thổ, khai trương nhiều tài lộc

- 2 ngày trước

GĐXH - Xem ngày giờ tuần mới 20/4 - 26/4/2026 giúp gia chủ chọn thời điểm làm việc, động thổ hay khai trương đón nhiều tài lộc.

Đặt 2 giường trong một phòng ngủ có tốt không?

Đặt 2 giường trong một phòng ngủ có tốt không?

- 2 ngày trước

GĐXH - Việc có nên kê 2 giường trong phòng ngủ thật sự là tốt hay không? Liệu đó có phải là một trong những điều kiêng kỵ khi kê giường ngủ hay không? Cùng xem qua những ưu điểm và nhược điểm sau khi kê 2 giường trong bài sau.

Xem nhiều

Giờ đẹp thắp hương ngày mai mùng 1 tháng 3 âm lịch 2026: Làm đúng để cả tháng hanh thông, tài lộc gõ cửa

Giờ đẹp thắp hương ngày mai mùng 1 tháng 3 âm lịch 2026: Làm đúng để cả tháng hanh thông, tài lộc gõ cửa

GĐXH – Ngày mùng 1 là khởi điểm của tháng mới và còn là mốc phong thủy quan trọng ảnh hưởng tới vận khí suốt 30 ngày. Chọn đúng giờ, làm đúng việc được tin là sẽ giúp may mắn và tài lộc đến thuận lợi hơn.

Vì sao tránh đặt giường đối diện cửa sổ?

Vì sao tránh đặt giường đối diện cửa sổ?

Cách để không mất nhiều tiền điện điều hòa mà còn giúp tăng tuổi thọ thiết bị này trong nhà

Cách để không mất nhiều tiền điện điều hòa mà còn giúp tăng tuổi thọ thiết bị này trong nhà

Kiêng kỵ cần tránh đối với phong thủy bếp nhà chung cư bạn cần biết để tránh mất lộc

Kiêng kỵ cần tránh đối với phong thủy bếp nhà chung cư bạn cần biết để tránh mất lộc

4 dấu hiệu nhận biết ngôi nhà “lỗi phong thủy”: Nhìn bình thường nhưng càng ở càng bí bách, khó phất lên

4 dấu hiệu nhận biết ngôi nhà “lỗi phong thủy”: Nhìn bình thường nhưng càng ở càng bí bách, khó phất lên

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top