Ý nghĩa bình lông công trong phong thủy và cải vận bạn nên biết
GĐXH - Trong phong thủy, lông công, các họa tiết lông công hoặc hình chim công được cho là có tác dụng phong thủy rất tốt. Vừa đem đến sự sang trọng quyến quý, lại tránh được xui rủi cho gia đình.
Ý nghĩa của lông công trong phong thủy có thể bạn chưa biết
Mục tiêu của việc trang trí với lông công không chỉ dừng lại ở việc cầu tài lộc, mà còn liên quan đến nhiều khía cạnh phong thủy khác:
Mong muốn thu hút tài lộc
Hình dáng của lông công được sắp xếp như những đồng tiền chồng lên nhau, tạo nên hình ảnh hấp dẫn và tượng trưng cho sự giàu có.
Theo phong thủy, việc trang trí với lông công có thể được xem như một biểu tượng cầu mong sự thịnh vượng và tài lộc tới nhà của bạn.
Hỗ trợ sự phát triển trong sự nghiệp
Công là biểu tượng của sự giàu có, và việc sử dụng lông công trong trang trí có thể giúp kích thích năng lượng tích cực cho sự phát triển trong sự nghiệp và công việc.
Đặc biệt, những người làm kinh doanh có thể tận dụng lợi ích này để mở rộng con đường sự nghiệp và đạt được nhiều may mắn hơn.
Tạo không khí hạnh phúc cho gia đình
Lông công không chỉ đẹp mắt mà còn mang đến ý nghĩa về hạnh phúc gia đình. Công thường sống chung thủy và quây quần bên nhau, điều này có thể tạo nên không khí hòa thuận, tình cảm ấm áp cho gia đình.
Phong thủy cho biết, việc trang trí với lông công giúp thu hút hoà khí, giúp tạo ra môi trường sống tích cực và tốt đẹp hơn cho mọi thành viên trong gia đình.
Về ý nghĩa số lượng lông công
Số lượng lông công sử dụng theo phong thủy đều mang theo mình ý nghĩa và tác động khác nhau, tùy thuộc vào mục đích và vị trí đặt. Dưới đây là ý nghĩa của từng số lượng lông công:
30 lông: Thường được sử dụng ở phòng khách, số lượng này mang đến ý nghĩa thu hút may mắn và mang lại đại cát đại lợi cho gia đình.
36, 39 lông: Đặt trên bàn thờ để kích thích năng lượng tích cực, tạo ra sự may mắn và thu hút tài lộc vào ngôi nhà.
55 lông: Tượng trưng cho Ngũ Phúc Lâm Môn, mang lại "Trường thọ, phú quý, an khang, hảo đức, thiện chung," đồng thời giúp tạo ra cuộc sống viên mãn và hạnh phúc.
108 lông: Thể hiện "Thập toàn đại phát," hướng tới sự bền vững và hoàn hảo. Số lượng này thường được sử dụng để tăng cường nguồn năng lượng tích cực trong không gian, mang lại sự ổn định và phồn thịnh.
Cách sử dụng lông công trong phong thủy
Đặt bình hoa lông công trên bàn thờ
Bình hoa lông công là biểu tượng của sự quyền quý và vượng khí. Khi đặt nó trên bàn thờ, không chỉ thể hiện sự trang trí tinh tế mà còn mang lại sự hòa hợp giữa khí âm và khí dương.
Điều này có thể giúp xua đuổi những điều xui xẻo, mang lại sự bình an và may mắn cho gia đình.
Trang trí gia đình
Lông công, với vẻ đẹp tinh tế, góp phần làm cho không gian trong nhà trở nên sang trọng và thẩm mỹ cao.
Việc trang trí nhà bằng lông công không chỉ làm tăng vẻ đẹp của căn nhà mà còn mang đến sự giàu có và hạnh phúc.
Hơn nữa, lông công được coi là một phần của thiên khí, giúp gia chủ tăng cường năng lượng tích cực và đạt được thành công trong công việc.
Bên cạnh việc sử dụng bình lông công hoặc lông công để thu hút may mắn, tài lộc, bạn cũng có thể sử dụng các vật phẩm khác như bình hút lộc, mai bình, lọ tỏi…
Các sản phẩm phong thủy gốm sứ này cũng được tạc khắc các họa tiết lông công, chim công tinh tế, có bảo khí cực tốt, hỗ trợ cho vận khí của gia đình luôn may mắn và hanh thông.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
